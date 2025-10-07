4 việc cần làm sau bữa ăn để duy trì mức đường huyết ổn định
Việc duy trì đường huyết ổn định sau bữa ăn không chỉ giúp người bệnh đái tháo đường cảm thấy khỏe mạnh mà còn là giải pháp bảo vệ sức khỏe lâu dài để sống chung với bệnh một cách an toàn, phòng biến chứng.
1. Lý do người bệnh đái tháo đường cần duy trì đường huyết ổn định sau bữa ăn
Duy trì đường huyết ổn định sau bữa ăn là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong việc quản lý bệnh đái tháo đường .
Lý do là nếu không kiểm soát được mức đường huyết, đường huyết tăng vọt và duy trì ở mức cao sau bữa ăn trong thời gian dài sẽ gây tổn thương dần dần các mạch máu và dây thần kinh. Đây là nguyên nhân chính dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như: Bệnh tim mạch và đột quỵ; Tổn thương thận và mắt: Tổn thương thần kinh...
Đường huyết tăng cao sau ăn sẽ khiến người bệnh gặp các triệu chứng mệt mỏi, mờ mắt, khát nước và đi tiểu nhiều. Ngược lại, việc giữ đường huyết ổn định sẽ giúp người bệnh có nhiều năng lượng hơn và tinh thần thoải mái hơn.
Mức đường huyết sau ăn là một chỉ số quan trọng để đánh giá hiệu quả của thuốc, insulin và chế độ ăn uống. Nếu đường huyết vẫn tăng cao, người bệnh cần tham khảo ý kiến bác sĩ để có điều chỉnh phù hợp.
2. Những việc cần làm sau bữa ăn để duy trì mức đường huyết ổn định
Theo ThS.BS. Nguyễn Thu Yên, chuyên gia Nội tiết - Đái tháo đường và Dinh dưỡng, để duy trì mức đường huyết ổn định sau bữa ăn, người bệnh có thể thực hiện một số việc đơn giản nhưng hiệu quả bao gồm:
Không nằm hoặc ngồi yên một chỗ ngay sau ăn
Ngồi hoặc nằm ngay sau ăn làm quá trình tiêu hóa chậm, thức ăn sẽ ở lại trong dạ dày lâu hơn khiến quá trình hấp thụ carbohydrate bị kéo dài. Thay vì được sử dụng làm năng lượng, đường glucose từ carbohydrate sẽ bị tích tụ lại trong máu. Khi đó đường huyết sẽ tăng vọt đột ngột.
Vận động nhẹ nhàng 15-30 phút sau ăn
Hoạt động này giúp cơ bắp tiêu thụ bớt glucose trong máu, giảm đỉnh đường huyết sau ăn.
Đi bộ nhẹ nhàng khoảng 15-20 phút sau bữa ăn là cách hiệu quả nhất. Hoạt động này giúp cơ bắp sử dụng glucose trong máu làm năng lượng, từ đó làm giảm mức đường huyết.
Ngoài ra, người bệnh có thể tập yoga hoặc các bài tập kéo giãn cơ đơn giản. Việc này không chỉ giúp tiêu hóa tốt hơn mà còn thúc đẩy cơ thể sử dụng insulin hiệu quả hơn.
Ghi nhật ký ăn uống
Ghi lại thời gian, loại thức ăn và mức đường huyết để người bệnh theo dõi và đánh giá được tác động của chế độ ăn uống đối với mức đường huyết của mình. Người bệnh có thể nhận biết được loại thực phẩm nào làm tăng đường huyết nhiều nhất. Ví dụ, có thể phát hiện ra rằng ăn nhiều cơm trắng làm đường huyết tăng nhanh hơn cơm gạo lứt .
Khi thấy được sự thay đổi của đường huyết sau mỗi bữa ăn, người bệnh sẽ có ý thức hơn trong việc lựa chọn thực phẩm, kiểm soát khẩu phần và điều chỉnh thời gian ăn uống cho phù hợp.
Dữ liệu từ nhật ký ăn uống sẽ cung cấp thông tin quan trọng cho bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng điều chỉnh chế độ ăn hợp lý hơn.
Theo dõi đường huyết sau ăn (1-2 giờ)
Theo dõi đường huyết sau ăn (1-2 giờ) là một việc rất quan trọng để kiểm soát đường huyết. Đây là thời điểm đường huyết thường đạt đỉnh, giúp đánh giá chính xác đáp ứng của cơ thể với bữa ăn.
Việc này giúp người bệnh hiểu rõ cơ thể phản ứng thế nào với các loại thực phẩm khác nhau, từ đó điều chỉnh chế độ ăn uống cho phù hợp.
Nếu đường huyết tăng quá cao, người bệnh cần thông báo với bác sĩ để có biện pháp can thiệp kịp thời. Theo dõi thông tin đường huyết đều đặn cũng cung cấp dữ liệu cần thiết để bác sĩ đánh giá hiệu quả của phác đồ điều trị giúp tối ưu hóa quản lý bệnh đái tháo đường.
