Loại quả ngọt thơm có công dụng hỗ trợ ngăn ngừa tế bào ung thư, người Việt nên ăn đúng cách để phòng bệnh

Ngăn ngừa tế bào ung thư: Ăn táo có công dụng tốt không?

Nhiều nghiên cứu đã tìm hiểu mối liên quan giữa việc tiêu thụ táo, các chế phẩm từ táo (như nước ép táo, giấm táo…) và nguy cơ ung thư. Kết quả cho thấy, ăn táo với lượng từ 166g/ngày trở lên có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư như ung thư thanh quản, đại trực tràng, vú, buồng trứng, thực quản, miệng – hầu và tuyến tiền liệt.

Việc ăn nhiều các loại quả cứng như táo và lê cũng được ghi nhận giúp giảm nguy cơ ung thư phổi. Cơ chế được cho là nhờ khả năng ức chế sự tăng sinh của tế bào ung thư, đồng thời phát huy hoạt tính chống oxy hóa, giúp hạn chế tổn thương ADN.

Ảnh minh họa.

Không chỉ có lợi trong phòng ngừa tế bào ung thư, táo còn được chứng minh tốt cho người mắc bệnh mạch vành. Các nghiên cứu cho thấy, ngay cả khi tiêu thụ với lượng nhỏ khoảng 50–70g/ngày, táo vẫn giúp làm giảm tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch. Cơ chế tác động được cho là liên quan đến khả năng chống oxy hóa và điều hòa chuyển hóa lipid.

Nghiên cứu trên người cho thấy ăn táo giúp tăng hoạt tính của các enzym chống oxy hóa; trong khi đó, nghiên cứu trên động vật ghi nhận nhóm sử dụng táo có nồng độ cholesterol và diện tích mảng xơ vữa động mạch giảm rõ rệt, từ đó làm giảm nguy cơ bệnh mạch vành.

Các nghiên cứu trên người chỉ ra nhóm tiêu thụ táo hoặc nước ép táo (300-340g/ngày) có hiệu quả giảm cân rõ rệt hơn so với nhóm không sử dụng.

Ngoài những tác dụng nêu trên, táo cũng giúp cải thiện quá trình lão hóa thần kinh, có tác dụng tốt đối với bệnh nhân tiểu đường, sức khỏe xương và giảm viêm niêm mạc dạ dày do thuốc...

Mỗi ngày nên ăn bao nhiêu táo là đủ?

Thành phần dinh dưỡng của táo khá phong phú và chính chúng tạo nên hương vị và các lợi ích sức khỏe của trái táo.

Ảnh minh họa.

Theo nghiên cứu, cứ 100g táo nguyên vỏ cung cấp khoảng 52 calo, 86% là nước, 13,8g là carbs, 0,3g protein, 2,5g chất xơ (hòa tan và không hòa tan), 0,2g chất béo. Ngoài carbohydrate và nước chiếm thành phần chính, trong 100g táo nguyên vỏ cũng có khoảng 10,4g đường và chủ yếu là các loại đường đơn như fructose, glucose, sucrose.

Táo là loại trái cây giàu vitamin và khoáng chất như: Vitamin A, E, B1, B2, B6, K, vitamin C, đồng, mangan, kali, canxi, sắt… Trong đó, nổi bật nhất là vitamin C bởi 1 trái táo có thể đáp ứng đến 14% nhu cầu vitamin C được khuyến nghị hàng ngày.

Ngoài vitamin C- chất chống oxy hóa phổ biến nhất trong các loại trái cây, thành phần dinh dưỡng của táo còn có nhiều chất chống oxy khác như: Quercetin có công dụng dụng chống viêm, chống trầm cảm và ung thư, Catechin giúp cải thiện chức năng não và cơ, Axit clo hóa hỗ trợ giảm cân, ổn định đường huyết…

Với thành phần dinh dưỡng như trên, các chuyên gia khuyến cáo bạn nên ăn đều đặn mỗi ngày 1 trái táo để cơ thể hấp thu được hết dưỡng chất.

Cách ăn táo an toàn nhất cho sức khỏe

- Không nên chọn táo quá chín vì hàm lượng dinh dưỡng khi đó đã giảm đi đáng kể.

- Táo là một loại trái cây trong nước không trồng được mà nhập khẩu hoàn toàn. Bạn nên mua táo ở những siêu thị lớn hoặc cửa hàng trái cây sạch để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

- Bạn có thể ăn táo khi đói bụng, ăn trước các bữa ăn chính để giảm tiêu thụ thực phẩm giàu calo nhưng không nên ăn ngay sau khi vừa ăn no. Hãy chờ khoảng 30 phút sau khi ăn bữa chính rồi mới ăn táo để giảm gánh nặng cho dạ dày bạn nhé!

- Dị ứng táo tuy không phổ biến nhưng vẫn có thể gặp phải. Những người bị dị ứng đào thường có nguy cơ cao bị dị ứng táo.

Ảnh minh họa.

Để ngăn ngừa tế bào ung thư, cần lưu ý gì khi ăn trái cây

- Chọn nguồn trái cây chất lượng tốt: Chọn trái cây tươi, có nguồn gốc rõ ràng. Nếu có thể, nên chọn trái cây hữu cơ, ít hoặc không có hóa chất, thuốc trừ sâu.

- Rửa sạch trước khi ăn: Nên gọt vỏ trước khi ăn để loại bỏ bụi bẩn, vi khuẩn còn sót lại. Đối với những loại quả có thể ăn cả vỏ như táo, hãy rửa với nước sạch tối thiểu 3 lần, ngâm nước muối loãng để đảm bảo vệ sinh.

- Ăn trái cây tươi: Nên ăn trái cây không qua chế biến, bao gồm cả nước ép trái cây để tránh mất đi lượng dưỡng chất đáng kể. Không nên ăn các chế phẩm từ trái cây như trái cây sấy để đảm bảo tối đa nguồn dinh dưỡng.