3 mối nguy tiềm ẩn khi lỡ ăn pate chế biến từ thịt lợn bệnh
Ăn pate chế biến từ thịt lợn nhiễm bệnh tiềm ẩn nhiều rủi ro sức khỏe.
Theo các chuyên gia an toàn thực phẩm, pate là một trong những món ăn hấp dẫn được chế biến từ thịt lợn. Tuy nhiên, đây cũng là món dễ bị gian thương trà trộn bởi thịt lợn bệnh để trục lợi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe con người.
Việc ăn phải pate làm từ thịt lợn bệnh có thể dẫn đến các nguy cơ:
Ngộ độc
Thịt lợn nhiễm bệnh thường chứa nhiều vi khuẩn nguy hiểm như Salmonella, E.coli, Clostridium perfringens, thậm chí là Listeria monocytogenes - tác nhân đặc biệt hay gặp trong các sản phẩm chế biến sẵn như pate.
Quá trình xay nhuyễn, trộn gia vị và đóng hộp hoặc bảo quản lạnh khiến vi khuẩn dễ lan rộng trong toàn bộ khối pate. Nếu khâu chế biến không đảm bảo nhiệt độ tiêu diệt mầm bệnh, hoặc bảo quản không đúng cách, các vi khuẩn này vẫn có thể tồn tại và phát triển.
Người ăn phải pate nhiễm khuẩn có thể gặp các triệu chứng như đau bụng, tiêu chảy, nôn ói dữ dội; Sốt cao, mất nước; nhiễm trùng đường tiêu hóa, nhiễm trùng huyết trong trường hợp nặng
Đặc biệt, trẻ nhỏ, người già, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền là nhóm có nguy cơ biến chứng cao, thậm chí đe dọa tính mạng.
Nguy cơ nhiễm độc từ tồn dư hóa chất cấm
Một thực tế đáng lo ngại là thịt lợn bệnh thường đến từ những con lợn đang trong quá trình điều trị, bị chết do dịch bệnh hoặc bị loại thải. Những loại thịt này có thể tồn dư kháng sinh, thuốc thú y, chất tăng trọng hoặc hóa chất bảo quản vượt ngưỡng cho phép.
Khi được dùng để chế biến pate món ăn có hàm lượng chất béo cao và được sử dụng thường xuyên các độc chất này dễ dàng xâm nhập vào cơ thể, tích lũy theo thời gian.
Hậu quả không chỉ dừng lại ở ngộ độc cấp tính mà còn gây ra rối loạn chức năng gan, thận, suy giảm miễn dịch, nguy cơ kháng kháng sinh, tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính, thậm chí ung thư nếu sử dụng kéo dài.
Đây là mối nguy âm thầm nhưng đặc biệt nguy hiểm, bởi người tiêu dùng rất khó nhận biết bằng mắt thường.
Nguy cơ nhiễm độc botulinum
Một trong những rủi ro nghiêm trọng nhất liên quan đến pate là ngộ độc botulinum, loại ngộ độc hiếm gặp nhưng có tỷ lệ tử vong cao nếu không được phát hiện và xử trí kịp thời.
Vi khuẩn Clostridium botulinum có thể phát triển trong môi trường yếm khí, giàu đạm và chất béo như pate, đặc biệt là pate đóng lọ, đóng hộp hoặc bảo quản không đúng quy chuẩn. Khi xâm nhập vào cơ thể, vi khuẩn này sinh ra độc tố thần kinh cực mạnh.
Các chuyên gia khuyến cáo, người dân nên tránh sử dụng pate, thịt hộp trôi nổi, giá rẻ bất thường, ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm soát chất lượng, không vì tiện lợi hay tiết kiệm chi phí mà đánh đổi sức khỏe.
5 thói quen khi ăn cơm cần bỏ ngay nếu không muốn rước bệnh vào ngườiSống khỏe - 5 giờ trước
Bữa cơm gia đình không chỉ là lúc nạp năng lượng mà còn là thời điểm vàng để bảo vệ sức khỏe nếu chúng ta thực hiện đúng cách. Để bảo vệ dạ dày và tối ưu hóa sức khỏe, bạn cần ghi nhớ ngay "5 không" quan trọng trong và sau bữa ăn dưới đây.
Chị em đua nhau ăn thứ này để đẹp da đón Tết 2026, chuyên gia ngăn vội vì coi chừng 'hại thân'Sống khỏe - 16 giờ trước
GĐXH - Những ngày chuẩn bị đón Tết 2026, nhiều chị em truyền tai nhau mua nước xương hầm ăn để bổ sung collagen, đẹp da 'cấp tốc'. Nhưng chuyên gia cảnh báo: coi chừng tiền mất, tật mang.
Bước tiến mới của y tế số: Bệnh viện 19-8 triển khai trí tuệ nhân tạo 'bắt mạch' bệnh lý tim mạchY tế - 17 giờ trước
GĐXH - Nằm trong chiến lược chuyển đổi số y tế, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) đã chính thức triển khai công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) hỗ trợ đọc kết quả điện tim. Đây là giải pháp đột phá giúp nâng cao năng lực chẩn đoán lâm sàng, đồng thời hiện thực hóa mục tiêu xây dựng "bệnh viện không giấy tờ".
Loại quả ngọt thơm có công dụng hỗ trợ ngăn ngừa tế bào ung thư, người Việt nên ăn đúng cách để phòng bệnhSống khỏe - 19 giờ trước
GĐXH - Không chỉ có lợi trong phòng ngừa tế bào ung thư, táo còn được chứng minh tốt cho người mắc bệnh mạch vành...
Ngủ gật trên bàn làm việc 30 phút, người đàn ông 'tá hoả' khi phát hiện tay bị liệtBệnh thường gặp - 20 giờ trước
GĐXH - Chỉ sau một giấc ngủ gật ngắn tại văn phòng trong tư thế gối đầu lên tay, một người đàn ông 37 tuổi đã rơi vào tình trạng bàn tay 'rũ xuống', không thể duỗi cổ tay và các ngón tay. Đây là lời cảnh báo đắt giá cho dân văn phòng về những thói quen sinh hoạt tưởng chừng vô hại.
Sơ cứu đột quỵ: Một sai lầm nhỏ này sẽ để lại di chứng đáng tiếc suốt đờiSống khỏe - 21 giờ trước
GĐXH - Trong điều trị đột quỵ, “thời gian là não”. Mỗi giây chậm trễ, khoảng 32.000 tế bào não bị tổn thương không thể phục hồi.
Món cháo 'vạn người mê' ngày lạnh: Chuyên gia chỉ rõ 5 nhóm người 'né gấp' nếu không muốn nhập việnSống khỏe - 23 giờ trước
GĐXH - Cháo lòng là món ăn có sức hấp dẫn đặc biệt đối với ẩm thực Việt, nhất là trong những ngày thời tiết chuyển lạnh. Tuy nhiên, đằng sau hương vị đậm đà ấy là những khuyến cáo y tế về hàm lượng dinh dưỡng và các nhóm nguy cơ mà người tiêu dùng cần nắm vững.
7 động tác sơ cứu giúp người đột quỵ có cơ hội được cứu sốngY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Bên cạnh việc nhận biết sớm các dấu hiệu đột quỵ, kỹ năng sơ cứu đúng cách của người nhà giữ vai trò then chốt trong giai đoạn chờ nhân viên y tế tiếp cận.
Ăn nhạt, uống nhiều nước: Bí quyết tốt cho thận hay chỉ là hiểu lầm của nhiều người?Sống khỏe - 1 ngày trước
Nhiều người nghĩ ăn càng nhạt thì thận càng khỏe, thực tế không đơn giản như bạn nghĩ.
Cô gái 20 tuổi suy thận giai đoạn cuối, phải lọc máu, thừa nhận 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phảiSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Nguyên nhân dẫn đến suy thận giai đoạn cuối ở cô gái 20 tuổi không loại trừ khả năng xuất phát từ bệnh thận tiềm ẩn, nhưng đã không được phát hiện kịp thời.
Đột quỵ ban đêm tăng mạnh, bác sĩ cảnh báo: Dù ở độ tuổi nào, trước khi ngủ cũng cần nhớ '5 không'Bệnh thường gặp
GĐXH - Đột quỵ thường xảy ra vào nửa đêm và rạng sáng do biến đổi sinh lý. Để bảo vệ mạch máu não, hãy tuyệt đối tuân thủ "5 không" sau đây trước khi đi ngủ.