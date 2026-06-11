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46 tuổi lên chức bà nội: Tôi yêu cháu nhưng đôi khi cũng thương chính mình

46 tuổi lên chức bà nội: Tôi yêu cháu nhưng đôi khi cũng thương chính mình

Thứ năm, 19:28 11/06/2026 | Tâm sự
Nguyễn Mai
Nguyễn Mai
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GĐXH - Có những người phụ nữ vừa bước qua tuổi 40 đã được gọi bằng một danh xưng mới: Bà nội, bà ngoại. Nhiều người nghĩ đó là niềm hạnh phúc khi được “lên chức”. Nhưng ít ai biết rằng, đằng sau niềm vui ấy đôi khi còn là những tâm sự rất khó nói.

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Giải trí
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Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
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Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
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