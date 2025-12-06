Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

5 bí mật kiếm tiền mà người giàu không bao giờ nói ra: Ai biết trước người đó đổi vận

Thứ bảy, 14:00 06/12/2025 | Gia đình
Tường Vy (t/h)
Tường Vy (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ai cũng mong ước cuộc sống sung túc, thoải mái nhưng không phải ai cũng biết cách mở ra cánh cửa giàu có.

Trong xã hội hiện đại, tiền bạc giữ vai trò vô cùng quan trọng. Nhiều người làm việc chăm chỉ suốt nhiều năm nhưng thu nhập vẫn không khá lên. Điều này không nằm ở sự chăm chỉ, mà nằm ở tư duy kiếm tiền. Người giàu nhìn thấy cơ hội nơi người nghèo chỉ nhìn thấy rủi ro, họ dám thử, dám thay đổi, dám nghĩ lớn. 

Vì vậy, nếu bạn muốn năm mới đổi vận, phải bắt đầu từ việc thay đổi tư duy tài chính càng sớm càng tốt.

Dưới đây là 5 bí quyết đơn giản nhưng có sức mạnh thay đổi số phận của bất kỳ ai biết áp dụng.

1. Nuôi dưỡng khát vọng tiền bạc: Muốn giàu phải mong giàu trước

Rất nhiều người biết rõ mình cần làm gì để cải thiện thu nhập nhưng cuối cùng vẫn không thể giàu. Bởi vì họ thiếu một ngọn lửa quan trọng: khát vọng. 

Một người không thật sự muốn giàu sẽ không nỗ lực hết mình, cũng không đủ quyết tâm vượt qua khó khăn. Khi những trở ngại xuất hiện, họ dễ dàng bỏ cuộc vì không có mục tiêu đủ lớn để níu họ đứng dậy.

Ngược lại, khi bạn thực sự khát khao thay đổi số phận, mong muốn có cuộc sống tốt hơn, toàn bộ tâm trí sẽ dồn vào việc tìm cách tiến lên. 

Bạn trở nên chủ động hơn, mạnh mẽ hơn và quyết đoán hơn trong mọi lựa chọn. Khát vọng chính là động lực thúc đẩy bạn mỗi ngày, là ngọn hải đăng dẫn bạn đi qua những chặng đường khó khăn nhất.

5 bí mật kiếm tiền mà người giàu không bao giờ nói ra: Ai biết trước người đó đổi vận - Ảnh 1.

Người giàu có điểm chung là họ luôn giữ vững lý trí khi kiếm tiền. Họ biết đánh giá thực tế, biết lúc nào nên thử sức và lúc nào cần từ bỏ. Ảnh minh họa

2. Kiếm tiền bằng lý trí: Biết tiến nhưng cũng phải biết dừng

Kiếm tiền chưa bao giờ dễ, vì vậy cách bạn tiếp cận nó phải thật thông minh và tỉnh táo. Một sai lầm lớn khiến nhiều người thất bại là cố chấp bám vào một kế hoạch dù nó đã bộc lộ hàng loạt dấu hiệu không hiệu quả. 

Có những người dành cả năm trời theo đuổi một hướng đi bế tắc chỉ vì tiếc công sức mình bỏ ra. Nhưng thực ra, sự tiếc nuối đó chỉ khiến họ trượt dài trong thất bại.

Người giàu có điểm chung là họ luôn giữ vững lý trí khi kiếm tiền. Họ biết đánh giá thực tế, biết lúc nào nên thử sức và lúc nào cần từ bỏ. 

Họ hiểu rằng giàu có bền vững là kết quả của thời gian, kỷ luật và sự kiên nhẫn, chứ không phải những bước đi vội vàng. 

Thay vì phụ thuộc vào một nguồn thu duy nhất, họ chủ động xây dựng thêm các dòng tiền mới, phân bổ thời gian hợp lý và biết bảo vệ bản thân khỏi những lựa chọn rủi ro.

3. Đầu tư cho sức khỏe: Cơ thể khỏe là vốn liếng lớn nhất

Người giàu luôn coi sức khỏe là khoản đầu tư không bao giờ lỗ. Bởi cơ thể khỏe mạnh là nền tảng để bạn lao động, học hỏi, sáng tạo và tận hưởng thành quả. 

Một cơ thể yếu ớt sẽ khiến bạn kiệt quệ cả tinh thần lẫn tài chính, bởi chi phí chữa bệnh luôn đắt hơn chi phí phòng bệnh.

Vì vậy, hãy thiết lập cho mình một lối sống khoa học: ngủ đủ giấc, ăn uống lành mạnh, vận động thường xuyên và kiểm tra sức khỏe định kỳ. 

Khi sức khỏe được đảm bảo, năng lượng làm việc tăng lên, tinh thần minh mẫn và khả năng kiếm tiền cũng nhờ đó mà mạnh mẽ hơn. 

Bạn càng chăm sóc bản thân tốt bao nhiêu, cơ hội kiếm tiền sẽ càng mở rộng bấy nhiêu.

4. Phát triển bản thân: Chìa khóa mở cánh cửa giàu có

Trong một thế giới thay đổi từng ngày, ai không học hỏi sẽ nhanh chóng bị tụt lại phía sau. Muốn nâng cấp thu nhập, trước tiên phải nâng cấp trí tuệ. 

Phát triển bản thân không chỉ là việc đọc sách hay tham gia các khóa học, mà còn là quá trình mở mang tư duy, học từ người giỏi hơn và tích lũy trải nghiệm từ cuộc sống.

Tỷ phú Warren Buffett từng khẳng định không có người thành công nào ông gặp mà không dành thời gian đọc sách mỗi ngày. Điều đó đủ để thấy rằng tri thức không chỉ tạo ra hiểu biết mà còn mang tới khả năng đưa ra quyết định sáng suốt hơn. 

Khi bạn phát triển bản thân, bạn nhìn thấy nhiều cơ hội hơn, có khả năng đánh giá đúng sai tốt hơn và tự tin theo đuổi những con đường mới.

5. Mở rộng mối quan hệ: Càng quen người giỏi, càng nhiều cơ hội giàu

Giàu có không chỉ đến từ năng lực cá nhân mà còn đến từ mạng lưới quan hệ. Mỗi người bạn gặp gỡ đều có thể là một cơ hội: cơ hội hợp tác, cơ hội đầu tư, cơ hội học hỏi hoặc cơ hội thay đổi hướng đi sự nghiệp. 

Những người thành công thường sở hữu một "vòng tròn xã giao chất lượng", nơi họ được truyền cảm hứng, được gợi mở tư duy và được nâng đỡ vào những cơ hội lớn.

Ngay cả việc dùng bữa với Warren Buffett cũng được hàng nghìn người tranh nhau đấu giá, bởi chỉ một cuộc trò chuyện cũng có thể thay đổi cả cuộc đời. 

Vì vậy, hãy chủ động mở rộng mối quan hệ, tham gia sự kiện, kết nối với người tích cực, xây dựng hình ảnh cá nhân và trở thành người có giá trị trong mắt người khác. 

Càng quen biết nhiều người giỏi, con đường dẫn tới giàu có càng rộng mở.

3 loại tiền người giàu hiếm khi tiêu nhưng người nghèo lại thích chi nhiều3 loại tiền người giàu hiếm khi tiêu nhưng người nghèo lại thích chi nhiều

GĐXH - Trên thực tế, thái độ với tiền bạc của người giàu và người nghèo thường khác nhau rõ rệt.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Họp lớp chỉ vui khi bạn biết giữ miệng: 5 giới hạn không được bước qua, đặc biệt 1 điều về tiền

Họp lớp chỉ vui khi bạn biết giữ miệng: 5 giới hạn không được bước qua, đặc biệt 1 điều về tiền

Bí quyết cầu tài cho 12 cung hoàng đạo: Làm đúng cách, tài lộc ùn ùn kéo đến

Bí quyết cầu tài cho 12 cung hoàng đạo: Làm đúng cách, tài lộc ùn ùn kéo đến

Nữ thạc sĩ bỏ việc lương tiền tỷ đi làm bảo mẫu: Câu chuyện khiến bạn phải nghĩ lại về bằng cấp

Nữ thạc sĩ bỏ việc lương tiền tỷ đi làm bảo mẫu: Câu chuyện khiến bạn phải nghĩ lại về bằng cấp

Người Do Thái dặn con: Có 3 kiểu bạn bè càng thân càng nghèo, càng chơi càng thụt lùi

Người Do Thái dặn con: Có 3 kiểu bạn bè càng thân càng nghèo, càng chơi càng thụt lùi

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người bản lĩnh và nghị lực, cuộc đời sóng gió mấy cũng đứng vững

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người bản lĩnh và nghị lực, cuộc đời sóng gió mấy cũng đứng vững

Cùng chuyên mục

Yêu nhau là trời định: 5 cặp đôi cung hoàng đạo cả đời quấn quýt

Yêu nhau là trời định: 5 cặp đôi cung hoàng đạo cả đời quấn quýt

Gia đình - 1 giờ trước

GĐXH - Trong thế giới của 12 cung hoàng đạo, có những cặp đôi đã gặp nhau là lập tức hút nhau mãnh liệt, hòa hợp từ tính cách đến cảm xúc như thể được số phận an bài.

Buổi họp lớp 30 năm khiến tôi nhận ra sự thật trần trụi về tiền bạc và hôn nhân

Buổi họp lớp 30 năm khiến tôi nhận ra sự thật trần trụi về tiền bạc và hôn nhân

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Họp lớp ở tuổi ngoài 50, khi đã bước qua nhiều nấc thang sự nghiệp, trải nghiệm đủ những thăng trầm đời sống, chúng tôi mới hiểu những điều mà tuổi trẻ không bao giờ hình dung nổi.

Vào Nam ra Bắc theo đuổi cô em nhà đối diện, chàng trai Thanh Hóa nhận trái ngọt

Vào Nam ra Bắc theo đuổi cô em nhà đối diện, chàng trai Thanh Hóa nhận trái ngọt

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

Chuyện tình lãng mạn của cặp đôi hàng xóm, hai nhà đối diện nhau đã mở ra chương mới với đám cưới đẹp như cổ tích.

Lương hưu 7 triệu vẫn vui vẻ, hạnh phúc: Công thức sống an nhiên của cụ bà đơn độc

Lương hưu 7 triệu vẫn vui vẻ, hạnh phúc: Công thức sống an nhiên của cụ bà đơn độc

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi 62, sống một mình với lương hưu chỉ 6 triệu đồng, tôi vẫn có cuộc sống nghỉ hưu vui vẻ và đủ đầy nhờ 4 nguyên tắc đơn giản.

Người Do Thái dặn con: Có 3 kiểu bạn bè càng thân càng nghèo, càng chơi càng thụt lùi

Người Do Thái dặn con: Có 3 kiểu bạn bè càng thân càng nghèo, càng chơi càng thụt lùi

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Với người Do Thái, thành công và giàu có không chỉ đến từ năng lực cá nhân mà còn từ môi trường sống, đặc biệt là từ những người ta chọn để đồng hành.

Nữ thạc sĩ bỏ việc lương tiền tỷ đi làm bảo mẫu: Câu chuyện khiến bạn phải nghĩ lại về bằng cấp

Nữ thạc sĩ bỏ việc lương tiền tỷ đi làm bảo mẫu: Câu chuyện khiến bạn phải nghĩ lại về bằng cấp

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong cuộc sống hiện đại, bằng cấp không phải là tấm vé bảo đảm đưa mỗi người lên đỉnh cao danh vọng. Nhưng nó chính là "tấm lưới an toàn" giúp chúng ta không rơi xuống đáy.

Bí quyết cầu tài cho 12 cung hoàng đạo: Làm đúng cách, tài lộc ùn ùn kéo đến

Bí quyết cầu tài cho 12 cung hoàng đạo: Làm đúng cách, tài lộc ùn ùn kéo đến

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu bạn tin rằng mỗi cung hoàng đạo đều sở hữu một "năng lượng tài lộc" riêng thì những mẹo cầu tài dưới đây chính là chiếc chìa khóa giúp bạn mở đường cho dòng tiền chảy mạnh mẽ trong thời gian tới.

Họp lớp chỉ vui khi bạn biết giữ miệng: 5 giới hạn không được bước qua, đặc biệt 1 điều về tiền

Họp lớp chỉ vui khi bạn biết giữ miệng: 5 giới hạn không được bước qua, đặc biệt 1 điều về tiền

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Một buổi họp lớp đủ để tôi thấy rõ lòng người. Nắm vững 5 giới hạn trong giao tiếp để xây dựng tình bạn bền vững và tránh thị phi không đáng có.

Vợ bắt quả tang chồng ngoại tình, được bồi thường hơn nửa tỷ đồng

Vợ bắt quả tang chồng ngoại tình, được bồi thường hơn nửa tỷ đồng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Một vụ ngoại tình gây chú ý xảy ra tại thành phố Tân Trúc, Đài Loan, nhận về nhiều ý kiến tranh luận.

Ông bà chăm cháu: 3 thời điểm 'vàng' để rút lui, gia đình êm ấm, phúc khí vẹn toàn

Ông bà chăm cháu: 3 thời điểm 'vàng' để rút lui, gia đình êm ấm, phúc khí vẹn toàn

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Việc trông nom cháu nội, cháu ngoại vốn là niềm vui ấm áp của các bậc ông bà, nhưng chăm sóc lâu ngày, không ít người lớn tuổi cũng bắt đầu băn khoăn: Khi nào thì nên buông tay, khi nào thì nên lùi lại một bước?

Xem nhiều

Nghỉ hưu, tôi mới hiểu: Có con thành đạt chưa chắc có chỗ dựa

Nghỉ hưu, tôi mới hiểu: Có con thành đạt chưa chắc có chỗ dựa

Gia đình

GĐXH - Ai cũng tưởng có con thành đạt ở Mỹ thì tuổi già sẽ an nhàn. Nhưng chỉ đến khi đến gần tuổi nghỉ hưu, tôi mới hiểu lòng hiếu thảo không nằm ở học vị.

5 quy tắc vàng trong đối nhân xử thế: Nắm vững là thành công

5 quy tắc vàng trong đối nhân xử thế: Nắm vững là thành công

Gia đình
Không phải tiền bạc, đây mới là 3 điều khiến người nghỉ hưu suy sụp nhất

Không phải tiền bạc, đây mới là 3 điều khiến người nghỉ hưu suy sụp nhất

Gia đình
4 câu cha mẹ thông minh và trí tuệ sẽ nói khi con mắc lỗi

4 câu cha mẹ thông minh và trí tuệ sẽ nói khi con mắc lỗi

Nuôi dạy con
Muốn con hạnh phúc và thành đạt: Cha mẹ đừng bao giờ làm 3 điều này

Muốn con hạnh phúc và thành đạt: Cha mẹ đừng bao giờ làm 3 điều này

Nuôi dạy con

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top