Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dạy con Thâm cung bí sử

Yêu nhau là trời định: 5 cặp đôi cung hoàng đạo cả đời quấn quýt

Thứ bảy, 15:20 06/12/2025 | Gia đình
Thư Di (t/h)
Thư Di (t/h)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong thế giới của 12 cung hoàng đạo, có những cặp đôi đã gặp nhau là lập tức hút nhau mãnh liệt, hòa hợp từ tính cách đến cảm xúc như thể được số phận an bài.

Dù trải qua thử thách thế nào, những cặp đôi cung hoàng đạo này vẫn nắm tay nhau viết nên bản tình ca ngọt ngào, khó ai có thể chia rẽ.

Cặp đôi cung hoàng đạo Bạch Dương – Nhân Mã: Ngọn lửa đôi bùng cháy giữa bầu trời tự do

Theo mật ngữ 12 chòm sao, Bạch Dương và Nhân Mã đều mang trong mình nguồn năng lượng rực rỡ, tinh thần nhiệt huyết và sự lạc quan đáng ngưỡng mộ. 

Cả hai có tư duy táo bạo, thích khám phá và luôn khao khát những hành trình mới.

Bạch Dương mạnh mẽ, thẳng thắn; Nhân Mã tự do, phóng khoáng. Sự hòa hợp này giúp họ tạo nên một mối tình luôn tràn đầy cảm xúc, vui tươi và đầy đam mê. 

Trong tình yêu, họ không bao giờ thiếu năng lượng để sưởi ấm lẫn nhau. 

Tuy nhiên, để mối quan hệ bền lâu, một trong hai cần đủ chín chắn để giữ nhịp cân bằng cho mối tình luôn "rực lửa" này.

Yêu nhau là trời định: 5 cặp đôi cung hoàng đạo cả đời quấn quýt - Ảnh 1.

Bạch Dương mạnh mẽ, thẳng thắn; Nhân Mã tự do, phóng khoáng. Sự hòa hợp này giúp họ tạo nên một mối tình luôn tràn đầy cảm xúc, vui tươi và đầy đam mê. Ảnh minh họa

Cặp đôi cung hoàng đạo Cự Giải – Hổ Cáp: Trực giác mạnh mẽ dẫn lối trái tim

Cự Giải và Hổ Cáp đều thuộc nhóm cung hoàng đạo nước, vì vậy cả hai cực kỳ nhạy cảm, sâu sắc và giàu trực giác. 

Hổ Cáp bề ngoài lạnh lùng nhưng trái tim lại giàu yêu thương. Cự Giải mềm mại, tinh tế nhưng nội tâm kiên cường.

Dù Hổ Cáp đôi lúc ghen tuông, hay nghi ngờ, Cự Giải lại biết cách xoa dịu bằng sự chân thành và cảm giác an toàn tuyệt đối. 

Tình yêu của họ thiên về hướng nội, trầm lặng nhưng ngọt ngào, giống những dòng nước chảy sâu, êm đềm mà bền bỉ.

Xem bói tình duyên cho thấy: Cự Giải – Hổ Cáp là một trong những cặp đôi hoàng đạo hút nhau mạnh nhất. Dù bão tố hay đổi thay thế nào, tình yêu của họ vẫn rất khó bị chia cắt.

Cặp đôi cung hoàng đạo Xử Nữ – Kim Ngưu: Bản hợp đồng bền vững

Xử Nữ cẩn thận và cầu toàn, trong khi Kim Ngưu kiên trì và bền bỉ. Hai tính cách tưởng chừng khô khan lại kết hợp xuất sắc với nhau, tạo nên một mối quan hệ vững chắc và tràn đầy sự bao dung.

Cả hai cung hoàng đạo này đều có lối sống thực tế, hướng tới tương lai bền lâu. Tình yêu của họ không quá màu mè, nhưng bù lại là sự ổn định, chân thành và đáng tin. 

Một khi Xử Nữ và Kim Ngưu đã chọn nhau, đó gần như là mối lương duyên trọn đời, khó gì có thể làm họ rời xa.

Cặp đôi cung hoàng đạo Thiên Bình – Bạch Dương: Hút nhau bởi sự đối lập hoàn hảo

Thiên Bình nhẹ nhàng, hài hòa và thích làm người khác vui lòng. Bạch Dương mạnh mẽ, quyết đoán và có cá tính độc lập. Sự đối lập ấy lại chính là điểm hút nhau mãnh liệt.

Bạch Dương truyền cho Thiên Bình sự quyết đoán, nhiệt huyết. Ngược lại, Thiên Bình giúp Bạch Dương trở nên mềm mại và thấu hiểu hơn. 

Cặp đôi này thường xuyên tranh luận, nhưng chính điều đó làm họ thêm hiểu nhau, gắn kết bền chặt.

Một khi Thiên Bình và Bạch Dương đã chấp nhận ở bên nhau, họ rất khó rời xa bởi cả hai đều nhìn thấy ở đối phương những điều mình thiếu.

Yêu nhau là trời định: 5 cặp đôi cung hoàng đạo cả đời quấn quýt - Ảnh 2.

Bạch Dương truyền cho Thiên Bình sự quyết đoán, nhiệt huyết. Ngược lại, Thiên Bình giúp Bạch Dương trở nên mềm mại và thấu hiểu hơn. Ảnh minh họa

Cặp đôi cung hoàng đạo Song Ngư – Cự Giải: Hai dòng nước hòa vào nhau đầy êm đềm

Song Ngư mộng mơ, giàu cảm xúc và rất biết chiều chuộng người mình yêu. Cự Giải nhạy cảm, tình cảm và sống vì gia đình. Khi hai cung nước này kết hợp, họ hòa quyện vào nhau tự nhiên như hơi thở.

Song Ngư dịu dàng, tinh tế; Cự Giải ấm áp, chăm lo. Từ tình yêu đến hôn nhân, họ dễ dàng tìm thấy sự đồng điệu và an yên. 

Cự Giải có thể trở thành chỗ dựa vững chắc, còn Song Ngư là hậu phương dịu dàng hỗ trợ và nuôi dưỡng cảm xúc cho cả hai.

Người ngoài nhìn vào thường ngưỡng mộ sự hòa hợp này, vì ngay cả muốn chia rẽ họ cũng chẳng mấy dễ dàng.

5 cặp đôi cung hoàng đạo hợp nhau

Trong vòng xoay của 12 cung hoàng đạo, có những cặp đôi vừa chạm mắt đã nhận ra nhau như định mệnh. 

Dù là ngọn lửa rực rỡ của Bạch Dương – Nhân Mã, sự sâu sắc của Cự Giải – Hổ Cáp hay sự bền vững của Xử Nữ – Kim Ngưu, họ đều cho thấy: khi tình yêu xuất phát từ sự hòa hợp bẩm sinh, không gì có thể chia lìa.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Bí quyết cầu tài cho 12 cung hoàng đạo: Làm đúng cách, tài lộc ùn ùn kéo đếnBí quyết cầu tài cho 12 cung hoàng đạo: Làm đúng cách, tài lộc ùn ùn kéo đến

GĐXH - Nếu bạn tin rằng mỗi cung hoàng đạo đều sở hữu một "năng lượng tài lộc" riêng thì những mẹo cầu tài dưới đây chính là chiếc chìa khóa giúp bạn mở đường cho dòng tiền chảy mạnh mẽ trong thời gian tới.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Những cung hoàng đạo nữ cảm thấy độc thân là hạnh phúc khiến gia đình lo sốt vó

Những cung hoàng đạo nữ cảm thấy độc thân là hạnh phúc khiến gia đình lo sốt vó

4 con giáp không sợ bị phê bình: Biết lắng nghe để thăng tiến vùn vụt

4 con giáp không sợ bị phê bình: Biết lắng nghe để thăng tiến vùn vụt

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người bản lĩnh và nghị lực, cuộc đời sóng gió mấy cũng đứng vững

Tháng sinh Âm lịch tiết lộ người bản lĩnh và nghị lực, cuộc đời sóng gió mấy cũng đứng vững

Họp lớp chỉ vui khi bạn biết giữ miệng: 5 giới hạn không được bước qua, đặc biệt 1 điều về tiền

Họp lớp chỉ vui khi bạn biết giữ miệng: 5 giới hạn không được bước qua, đặc biệt 1 điều về tiền

Nữ thạc sĩ bỏ việc lương tiền tỷ đi làm bảo mẫu: Câu chuyện khiến bạn phải nghĩ lại về bằng cấp

Nữ thạc sĩ bỏ việc lương tiền tỷ đi làm bảo mẫu: Câu chuyện khiến bạn phải nghĩ lại về bằng cấp

Cùng chuyên mục

5 bí mật kiếm tiền mà người giàu không bao giờ nói ra: Ai biết trước người đó đổi vận

5 bí mật kiếm tiền mà người giàu không bao giờ nói ra: Ai biết trước người đó đổi vận

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Ai cũng mong ước cuộc sống sung túc, thoải mái nhưng không phải ai cũng biết cách mở ra cánh cửa giàu có.

Buổi họp lớp 30 năm khiến tôi nhận ra sự thật trần trụi về tiền bạc và hôn nhân

Buổi họp lớp 30 năm khiến tôi nhận ra sự thật trần trụi về tiền bạc và hôn nhân

Gia đình - 7 giờ trước

GĐXH - Họp lớp ở tuổi ngoài 50, khi đã bước qua nhiều nấc thang sự nghiệp, trải nghiệm đủ những thăng trầm đời sống, chúng tôi mới hiểu những điều mà tuổi trẻ không bao giờ hình dung nổi.

Vào Nam ra Bắc theo đuổi cô em nhà đối diện, chàng trai Thanh Hóa nhận trái ngọt

Vào Nam ra Bắc theo đuổi cô em nhà đối diện, chàng trai Thanh Hóa nhận trái ngọt

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

Chuyện tình lãng mạn của cặp đôi hàng xóm, hai nhà đối diện nhau đã mở ra chương mới với đám cưới đẹp như cổ tích.

Lương hưu 7 triệu vẫn vui vẻ, hạnh phúc: Công thức sống an nhiên của cụ bà đơn độc

Lương hưu 7 triệu vẫn vui vẻ, hạnh phúc: Công thức sống an nhiên của cụ bà đơn độc

Gia đình - 21 giờ trước

GĐXH - Ở tuổi 62, sống một mình với lương hưu chỉ 6 triệu đồng, tôi vẫn có cuộc sống nghỉ hưu vui vẻ và đủ đầy nhờ 4 nguyên tắc đơn giản.

Người Do Thái dặn con: Có 3 kiểu bạn bè càng thân càng nghèo, càng chơi càng thụt lùi

Người Do Thái dặn con: Có 3 kiểu bạn bè càng thân càng nghèo, càng chơi càng thụt lùi

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Với người Do Thái, thành công và giàu có không chỉ đến từ năng lực cá nhân mà còn từ môi trường sống, đặc biệt là từ những người ta chọn để đồng hành.

Nữ thạc sĩ bỏ việc lương tiền tỷ đi làm bảo mẫu: Câu chuyện khiến bạn phải nghĩ lại về bằng cấp

Nữ thạc sĩ bỏ việc lương tiền tỷ đi làm bảo mẫu: Câu chuyện khiến bạn phải nghĩ lại về bằng cấp

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong cuộc sống hiện đại, bằng cấp không phải là tấm vé bảo đảm đưa mỗi người lên đỉnh cao danh vọng. Nhưng nó chính là "tấm lưới an toàn" giúp chúng ta không rơi xuống đáy.

Bí quyết cầu tài cho 12 cung hoàng đạo: Làm đúng cách, tài lộc ùn ùn kéo đến

Bí quyết cầu tài cho 12 cung hoàng đạo: Làm đúng cách, tài lộc ùn ùn kéo đến

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu bạn tin rằng mỗi cung hoàng đạo đều sở hữu một "năng lượng tài lộc" riêng thì những mẹo cầu tài dưới đây chính là chiếc chìa khóa giúp bạn mở đường cho dòng tiền chảy mạnh mẽ trong thời gian tới.

Họp lớp chỉ vui khi bạn biết giữ miệng: 5 giới hạn không được bước qua, đặc biệt 1 điều về tiền

Họp lớp chỉ vui khi bạn biết giữ miệng: 5 giới hạn không được bước qua, đặc biệt 1 điều về tiền

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Một buổi họp lớp đủ để tôi thấy rõ lòng người. Nắm vững 5 giới hạn trong giao tiếp để xây dựng tình bạn bền vững và tránh thị phi không đáng có.

Vợ bắt quả tang chồng ngoại tình, được bồi thường hơn nửa tỷ đồng

Vợ bắt quả tang chồng ngoại tình, được bồi thường hơn nửa tỷ đồng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Một vụ ngoại tình gây chú ý xảy ra tại thành phố Tân Trúc, Đài Loan, nhận về nhiều ý kiến tranh luận.

Ông bà chăm cháu: 3 thời điểm 'vàng' để rút lui, gia đình êm ấm, phúc khí vẹn toàn

Ông bà chăm cháu: 3 thời điểm 'vàng' để rút lui, gia đình êm ấm, phúc khí vẹn toàn

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Việc trông nom cháu nội, cháu ngoại vốn là niềm vui ấm áp của các bậc ông bà, nhưng chăm sóc lâu ngày, không ít người lớn tuổi cũng bắt đầu băn khoăn: Khi nào thì nên buông tay, khi nào thì nên lùi lại một bước?

Xem nhiều

Nghỉ hưu, tôi mới hiểu: Có con thành đạt chưa chắc có chỗ dựa

Nghỉ hưu, tôi mới hiểu: Có con thành đạt chưa chắc có chỗ dựa

Gia đình

GĐXH - Ai cũng tưởng có con thành đạt ở Mỹ thì tuổi già sẽ an nhàn. Nhưng chỉ đến khi đến gần tuổi nghỉ hưu, tôi mới hiểu lòng hiếu thảo không nằm ở học vị.

5 quy tắc vàng trong đối nhân xử thế: Nắm vững là thành công

5 quy tắc vàng trong đối nhân xử thế: Nắm vững là thành công

Gia đình
Không phải tiền bạc, đây mới là 3 điều khiến người nghỉ hưu suy sụp nhất

Không phải tiền bạc, đây mới là 3 điều khiến người nghỉ hưu suy sụp nhất

Gia đình
4 câu cha mẹ thông minh và trí tuệ sẽ nói khi con mắc lỗi

4 câu cha mẹ thông minh và trí tuệ sẽ nói khi con mắc lỗi

Nuôi dạy con
Muốn con hạnh phúc và thành đạt: Cha mẹ đừng bao giờ làm 3 điều này

Muốn con hạnh phúc và thành đạt: Cha mẹ đừng bao giờ làm 3 điều này

Nuôi dạy con

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top