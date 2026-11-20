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Chế độ ăn ít thực phẩm giàu magie, thường xuyên sử dụng thực phẩm tinh chế hoặc mắc các bệnh lý đường tiêu hóa gây kém hấp thu có thể làm tăng nguy cơ thiếu hụt magie.

Tình trạng này đôi khi khó nhận biết vì các biểu hiện ban đầu không đặc hiệu, như mệt mỏi, chán ăn, buồn nôn hoặc yếu cơ. Khi thiếu hụt nghiêm trọng, người bệnh có thể bị chuột rút, tê bì, rối loạn nhịp tim và co giật.

Dưới đây là 5 cách đơn giản giúp cung cấp nguồn magie tự nhiên trong bữa ăn hằng ngày mà không cần phụ thuộc vào viên uống bổ sung.

1. Bổ sung các loại hạt giàu magie vào chế độ ăn

Các loại hạt, đặc biệt là hạt bí cung cấp nhiều magie nhất. Ảnh minh họa AI

Các loại hạt là nguồn cung cấp magie đậm đặc và dễ sử dụng nhất. Chỉ khoảng 28 g hạt bí ngô rang (tương đương một nắm nhỏ) đã cung cấp tới khoảng 150 mg magie, đáp ứng gần 40% nhu cầu cả ngày.

Các loại hạt khác như hạt chia, hạt lanh, hạnh nhân và hạt điều cũng chứa hàm lượng magie cao cùng chất béo không bão hòa tốt cho tim mạch.

Cách bổ sung: Có thể rắc một thìa hạt chia đã ngâm nở vào sữa chua; thêm hạt bí ngô vào món salad buổi trưa hoặc ăn một nắm nhỏ hạnh nhân không muối vào bữa phụ buổi chiều thay cho bánh kẹo ngọt.

2. Ăn nhiều rau lá xanh đậm hơn

Các loại rau quen thuộc như rau bina (cải bó xôi), cải xoăn, rau mồng tơi, rau dền và cải ngọt đều là những thực phẩm cung cấp magie đồng thời giàu chất xơ tốt cho sức khỏe đường ruột. Rau càng xanh đậm thì hàm lượng magie càng cao.

Cách bổ sung: Nên duy trì ít nhất một bát rau lá xanh đậm trong mỗi bữa chính. Để hạn chế thất thoát khoáng chất tan trong nước nên hấp rau hoặc luộc nhanh với ít nước hoặc xào nhanh trên lửa lớn với một chút dầu thực vật.

3. Thay thế một phần tinh bột tinh chế bằng ngũ cốc nguyên hạt và đậu

Quá trình xay xát gạo trắng hoặc tinh chế bột mì làm mất đi phần lớn lớp cám và mầm, nơi chứa lượng magie tự nhiên nhiều nhất.

Trong khi đó, gạo lứt, yến mạch nguyên cám, hạt diêm mạch (quinoa) cùng các loại đậu như đậu đen, đậu đỏ, đậu gà và đậu nành lại giữ nguyên được nguồn khoáng chất này.

Cách bổ sung: Trộn gạo lứt với gạo trắng theo tỷ lệ 1:1 khi nấu cơm; dùng yến mạch cho bữa sáng hoặc bổ sung các món từ đậu, sữa đậu nành nguyên chất vào thực đơn tuần. Lưu ý, nên ngâm các loại đậu và ngũ cốc nguyên hạt từ 6 - 8 tiếng trước khi nấu để giảm acid phytic giúp ruột hấp thu magie tốt hơn.

4. Ăn cá béo vừa giàu omega-3 vừa cung cấp magie

Không chỉ giàu acid béo omega-3, các loại cá béo như cá thu, cá hồi, cá trích, cá ngừ, cá cơm, cá mòi... còn cung cấp cả magie cùng vitamin D giúp cơ thể tăng khả năng hấp thu khoáng chất.

Cách bổ sung: Nên ăn cá béo từ 2 lần mỗi tuần bằng cách hấp, kho nhạt hoặc áp chảo ít dầu kết hợp cùng rau xanh và gia vị tự nhiên để bảo toàn dưỡng chất.

5. Tận dụng nguồn magie và chất béo tốt từ quả bơ

Với nhóm thực vật, quả bơ không chỉ có hương vị béo ngậy thơm ngon mà còn là nguồn cung cấp magie hỗ trợ thư giãn cơ bắp và làm dịu hệ thần kinh. Ngoài magie, quả bơ còn giàu chất béo không bão hòa đơn, chất xơ hòa tan và kali tốt cho tim mạch.

Cách bổ sung: Quả bơ có thể ăn trực tiếp, trộn salad cùng các loại hạt, làm sinh tố không đường, ăn kèm bánh mì nguyên cám hoặc trứng vào bữa sáng.



