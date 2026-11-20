2 người đột quỵ có tiền sử nhiều bệnh nền

Theo thông tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, vừa qua, các bác sĩ nơi đây đã tiếp nhận 2 bệnh nhân có biểu hiện đột ngột nói khó, méo miệng, liệt nửa người do nhồi máu não diện rộng, tắc động mạch cảnh trong.

Trường hợp thứ nhất là bệnh nhân nam, 50 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp và rung nhĩ. Người bệnh đột ngột xuất hiện tình trạng nói khó, liệt nửa người trái.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, căn cứ kết quả MRI, thăm khám lâm sàng và các xét nghiệm cần thiết, bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân nhồi máu não bán cầu phải do tắc động mạch cảnh trong phải, kèm suy tim và gout. Người bệnh được chỉ định can thiệp lấy huyết khối mạch não bằng dụng cụ cơ học.

Sau can thiệp, người bệnh tỉnh táo, tình trạng liệt cải thiện rõ rệt. Kết quả chụp kiểm tra cho thấy mạch máu não đã tái thông hoàn toàn. Sau 2 ngày, bệnh nhân có thể đi lại; đến ngày thứ 3, các triệu chứng liệt được ghi nhận cải thiện hoàn toàn.

Bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhân đột quỵ. Ảnh: BVCC

Trường hợp thứ hai là bệnh nhân nam, 74 tuổi, có nhiều bệnh lý nền phức tạp gồm tăng huyết áp, đái tháo đường, suy tim, suy thượng thận, suy thận, bệnh mạch vành đã đặt stent và gout.

Khoảng 8h ngày 4/11, khi đang đi bộ, người bệnh đột ngột xuất hiện tình trạng nói khó, méo miệng, liệt nửa người trái và ngã khuỵu.

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, kết quả chụp cộng hưởng từ sọ não (MRI) 3.0 Tesla phát hiện nhồi máu não diện rộng bán cầu phải do tắc động mạch cảnh trong phải. Trước tình trạng tổn thương mạch máu lớn, các bác sĩ chỉ định can thiệp lấy huyết khối cơ học.

Sau can thiệp 2 ngày, tình trạng liệt của người bệnh cải thiện rõ rệt, có thể ngồi dậy và đi lại với sự hỗ trợ của dụng cụ. Đến ngày thứ 9, bệnh nhân đã tự đi lại, gần như không còn di chứng liệt.

Đây là kết quả đáng ghi nhận ở người bệnh cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền phối hợp.

Tận dụng thời gian vàng trong điều trị đột quỵ

Theo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ, việc liên tiếp điều trị thành công những trường hợp nhồi máu não diện rộng, phức tạp cho thấy khả năng triển khai các kỹ thuật điều trị đột quỵ chuyên sâu tại Trung tâm Đột quỵ của bệnh viện.

Trung tâm được trang bị hệ thống chẩn đoán hình ảnh và can thiệp như máy chụp cộng hưởng từ (MRI) 3.0 Tesla, hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), cùng quy trình báo động đỏ nội viện và liên viện.

Các kỹ thuật được triển khai gồm tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch, lấy huyết khối cơ học bằng dụng cụ chuyên dụng và hồi sức thần kinh chuyên sâu. Việc phối hợp các phương pháp này giúp rút ngắn thời gian từ khi người bệnh nhập viện đến khi được tái thông mạch máu, tạo cơ hội phục hồi cho những trường hợp đột quỵ nặng.

Nhận biết sớm dấu hiệu đột quỵ, tuyệt đối không chờ triệu chứng tự khỏi

Theo bác sĩ Hồ Anh Dũng, Khoa Cấp cứu và Điều trị tích cực Thần kinh - Đột quỵ, Trung tâm Đột quỵ, đột quỵ thường xuất hiện đột ngột với các dấu hiệu như méo miệng, yếu hoặc liệt tay chân một bên, nói khó, nói ngọng, mất khả năng diễn đạt hoặc không hiểu lời nói.

Khi phát hiện người thân có những biểu hiện này, gia đình cần nhanh chóng gọi cấp cứu 115 hoặc đưa người bệnh đến cơ sở y tế gần nhất có khả năng điều trị đột quỵ.

Bác sĩ lưu ý, tuyệt đối không tự ý cho người bệnh uống thuốc, ăn uống hoặc chờ đợi các triệu chứng tự thuyên giảm. Việc trì hoãn có thể làm mất cơ hội điều trị trong thời gian vàng.

Đặc biệt, trong những ngày thời tiết chuyển lạnh, người cao tuổi và người có bệnh lý tim mạch, tăng huyết áp, đái tháo đường cần chú ý giữ ấm cơ thể, kiểm soát tốt bệnh nền và tuân thủ điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ.