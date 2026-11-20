Bà Thu cho biết, hai năm trước, bà được phát hiện đồng thời có túi ngách bàng quang và u buồng trứng khi khám tại một bệnh viện. Khi đó, bà được phẫu thuật nội soi lấy u buồng trứng, còn túi ngách bàng quang được theo dõi. Gần đây, bà thường xuyên bí tiểu, tiểu khó, tiểu không hết nên đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP.HCM.

Túi ngách bàng quang lớn, chứa sỏi và nước tiểu ứ đọng

ThS.BS.CKI Nguyễn Tân Cương, Trưởng khoa Tiết niệu, Trưởng Đơn vị Ung thư Tiết niệu, Trung tâm Tiết niệu – Thận học – Nam khoa của bệnh viện cho biết kết quả chụp CT phát hiện người bệnh có một túi ngách bàng quang dung tích hơn 200 ml, gần bằng một nửa thể tích bàng quang chính. Bên trong túi có sỏi và nước tiểu ứ đọng, kèm tình trạng nhiễm khuẩn.

Người bệnh đồng thời bị bàng quang thần kinh mất trương lực, tức cơ bàng quang co bóp yếu hoặc gần như không co bóp do rối loạn thần kinh chi phối, khiến nước tiểu không được tống xuất hết ra ngoài. Hai tình trạng cùng lúc làm suy giảm nghiêm trọng khả năng làm rỗng bàng quang.

Các bác sĩ phẫu thuật “hai trong một” cho bà Thu. Ảnh: BVCC

Theo bác sĩ, nước tiểu ứ đọng kéo dài làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn tiết niệu tái phát, hình thành thêm sỏi. Nhiễm khuẩn cũng có thể lan lên thận, về lâu dài ảnh hưởng đến chức năng thận.

Bác sĩ quyết định mổ mở, thực hiện hai kỹ thuật trong cùng một cuộc mổ, gồm cắt bỏ túi ngách và tạo đường thông bàng quang ra da để người bệnh tự thông tiểu.

Ca phẫu thuật kéo dài khoảng 3 giờ. Sau mổ, bà Thu được theo dõi tình trạng hồi phục, lượng nước tiểu và các dấu hiệu nhiễm khuẩn, đồng thời được hướng dẫn tự thông tiểu qua đường thông mới. Sau 7 ngày hậu phẫu, bà được xuất viện.

Dấu hiệu cảnh báo túi ngách bàng quang và bàng quang thần kinh

Túi ngách bàng quang là tình trạng niêm mạc bàng quang thoát qua lớp cơ, phình ra ngoài tạo thành khoang phụ thông với lòng bàng quang. Bệnh có thể bẩm sinh hoặc mắc phải, thường liên quan đến áp lực trong bàng quang tăng kéo dài do tắc nghẽn đường ra hoặc rối loạn thần kinh.

Nước tiểu có thể đọng lại trong túi ngách do khó thoát hết ra ngoài, lâu ngày làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn đường tiết niệu và hình thành sỏi. Trong khi đó, bàng quang thần kinh mất trương lực có thể gặp ở người đái tháo đường lâu năm, tổn thương tủy sống hoặc mắc bệnh lý thần kinh. Người bệnh có thể gặp tình trạng tiểu khó, bí tiểu, tiểu không hết hoặc phải dùng biện pháp hỗ trợ để làm rỗng bàng quang.

Bác sĩ Cương khuyến cáo, khi có dấu hiệu tiểu khó, dòng tiểu yếu, tiểu không hết, bí tiểu hoặc nhiễm khuẩn tiết niệu tái phát, người bệnh nên đi khám sớm để tìm nguyên nhân. Những người mắc đái tháo đường, bệnh lý thần kinh hoặc rối loạn tiểu tiện kéo dài cần được đánh giá chức năng bàng quang và theo dõi định kỳ. Người đã phát hiện túi ngách bàng quang nên tái khám đúng hẹn, nhất là khi xuất hiện triệu chứng mới.

Khi được chỉ định thông tiểu sạch cách quãng, người bệnh cần thực hiện đúng kỹ thuật, vệ sinh tay và dụng cụ, tuân thủ lịch thông tiểu và lịch tái khám. Không nên nhịn tiểu, trì hoãn điều trị hoặc tự ý dùng thuốc mỗi khi triệu chứng tái phát, bởi tình trạng ứ đọng nước tiểu kéo dài có thể dẫn đến sỏi, nhiễm khuẩn và ảnh hưởng đến chức năng thận.

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