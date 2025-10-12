5 cách sử dụng nghệ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn mỗi ngày
Sử dụng nghệ thường xuyên với liều lượng và hình thức phù hợp có thể góp phần phòng ngừa bệnh tật, bảo vệ tế bào, giảm viêm và hỗ trợ hệ miễn dịch. Dưới đây là những cách sử dụng nghệ đơn giản nhưng có thể phát huy tối đa công dụng của dược liệu này với sức khỏe.
Nghệ vàng có tên khoa học là Curcuma longa L., họ Gừng Zingiberaceae. Bộ phận thường dùng là rễ củ. Củ nghệ chứa tinh dầu màu vàng thơm carbua terpenic, zingiberen…
Theo Đông y, nghệ vàng vị đắng, cay, thơm, hắc, tính ấm, làm thông kinh, chỉ thống, tiêu mủ, kích thích lên da non, thông gan mật, hủy cholesterol máu.
Tinh dầu nghệ diệt nấm, kháng khuẩn. Nghệ vàng được dùng làm thuốc chữa các chứng bệnh viêm loét dạ dày tá tràng đại tràngviêm âm đạo, bế kinh, vết thương phần mềm, làm mờ sẹo...
Dưới đây là một số cách dùng nghệ:
1. Trà nghệ
Nguyên liệu: Nghệ tươi , nước cốt chanh, mật ong , lượng nước vừa đủ.
Cách làm: Đun sôi hỗn hợp, để nguội trước khi uống.
Để tăng cường hấp thụ curcumin, hợp chất hoạt động chính trong nghệ, có thể thêm một lượng nhỏ hạt tiêu đen vào trà để tăng cường hấp thụ curcumin.
Ngoài ra, có thể cân nhắc thêm gừng vào thức uống. Gừng đã được chứng minh có tác dụng giảm buồn nôn, nôn, giảm viêm, có khả năng kiểm soát nhiều bệnh khác nhau, bao gồm hội chứng chuyển hóa, các vấn đề tiêu hóa và một số loại ung thư.
Trà nghệ dễ làm và có thể cung cấp nhiều lợi ích của nghệ cho sức khỏe.
2. Sữa nghệ
Nguyên liệu: Sữa, bột nghệ, gừng, tiêu đen lượng cân đối, vừa đủ.
Cách làm: Trộn 1 thìa cà phê nghệ với một cốc sữa nóng và thêm các thành phần bổ sung, chẳng hạn như mật ong, gừng hoặc tiêu đen, tùy theo sở thích để tăng tác dụng và hương vị.
Sữa nghệ không chứa caffeine , có thể được uống bất cứ lúc nào trong ngày. Đây là loại đồ uống tốt cho sức khỏe và có thể thay thế cà phê hoặc các loại đồ uống chứa caffeine khác.
3. Thêm nghệ vào các món súp
Thêm vài thìa bột nghệ vào các món súp như súp gà, súp đậu lăng, súp đậu, súp bí ngô hoặc súp bí đỏ... có thể làm tăng cả hương vị và giá trị dinh dưỡng của súp. Nghệ cũng có thể được thêm vào nước dùng xương hoặc nước dùng rau củ tự làm.
Thêm nghệ vào súp có thể hỗ trợ sức khỏe tiêu hóa do nghệ chứa đặc tính chống viêm, kháng khuẩn, có thể giúp kiểm soát các vấn đề về đường tiêu hóa và thúc đẩy sức khỏe đường ruột tổng thể.
4. Bổ sung nghệ vào sinh tố
Giống như với món súp, nghệ có thể được thêm vào hầu hết các loại sinh tố. Sinh tố với các thành phần đậm đà như trái cây, rau lá xanh, hạt chia , hạt lanh, gia vị hoặc nước dừa thường che đi hương vị đậm đà của nghệ, giúp bạn dễ dàng thưởng thức và hưởng lợi từ những lợi ích sức khỏe của nghệ.
5. Dùng nghệ kết hợp mật ong
Mật ong là thành phần chính trong nhiều loại thực phẩm và có nhiều dạng khác nhau. Mật ong giàu hợp chất phenolic, mang lại lợi ích chống oxy hóa , chống viêm và kháng khuẩn tự nhiên.
Khi kết hợp với nghệ, mật ong sẽ khuếch đại tác dụng chữa bệnh và chống viêm của nghệ. Có thể dễ dàng kết hợp cả hai nguyên liệu này vào chế độ ăn uống bằng cách pha trà nghệ với mật ong, khuấy vào sữa ấm, xay sinh tố hoặc sử dụng trong nước sốt, nước ướp và nước sốt salad. Cần chú ý không sử dụng mật ong cho trẻ dưới 1 tuổi để tránh nguy cơ ngộ độc ở trẻ sơ sinh.
Ngoài ra, nghệ còn được sử dụng trong các món mì, cơm, salad hay thực phẩm bổ sung...
