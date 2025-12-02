Sau 40 tuổi, cần bỏ một loại đồ uống gây độc cho cơ thể
Bác sĩ Jeremy London cảnh báo, sau 40 tuổi, bạn nên tránh uống rượu để tránh gây độc cho mọi tế bào trong cơ thể.
Rượu từ lâu đã trở thành một phần quen thuộc trong đời sống xã hội ở nhiều quốc gia trên thế giới. Thức uống này xuất hiện trong những buổi tiệc mừng, gặp gỡ bạn bè, các dịp lễ tết hay đơn giản là cách để mọi người giải tỏa áp lực sau giờ làm việc.
Theo Marca , chính vì sự phổ biến đó mà nhiều người lầm tưởng rằng uống rượu ở mức vừa phải là vô hại. Tuy nhiên, theo bác sĩ Jeremy London, chuyên gia y khoa người Mỹ, cách nghĩ này hoàn toàn sai lầm, đặc biệt đối với những người trên 40 tuổi.
Trong một video đăng tải trên TikTok, bác sĩ London trả lời câu hỏi của con trai mình về những việc ông tránh khi bước sang tuổi 40. Điều đầu tiên mà ông nhắc đến chính là uống rượu. Theo lời ông, nếu một người thực sự muốn xây dựng nền tảng cho sống thọ khỏe mạnh , họ nên hạn chế tối đa hoặc tốt nhất là loại bỏ hoàn toàn rượu ra khỏi cuộc sống. “Rượu gây độc cho mọi tế bào trong cơ thể bạn”, ông nhấn mạnh.
Bác sĩ London giải thích rằng ngay cả khi bạn chỉ tiêu thụ một lượng nhỏ, rượu cũng có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh nghiêm trọng như bệnh tim mạch, đột quỵ, tổn thương gan và nhiều loại ung thư khác. Những cảnh báo này hoàn toàn phù hợp với các nghiên cứu khoa học đã được công bố trong nhiều năm qua. Theo đó, khi vượt quá mức khuyến cáo, rượu trở thành yếu tố nguy cơ lớn, ảnh hưởng ngày càng mạnh theo tuổi tác.
Vị bác sĩ người Mỹ cũng đề cập đến sự thay đổi tự nhiên của cơ thể con người sau tuổi 40. Khi bước vào giai đoạn này, năng lượng giảm dần, khả năng phục hồi sau mệt mỏi hoặc bệnh tật không còn nhanh như trước, hệ miễn dịch suy yếu và cơ thể khó dung nạp những thói quen không lành mạnh. Do đó, những tác động tiêu cực của rượu sẽ trở nên rõ rệt hơn, khiến cơ thể dễ tổn thương hơn so với thời trẻ.
Ngoài rượu, bác sĩ London cũng đưa ra cảnh báo mạnh mẽ đối với thuốc lá và thuốc lá điện tử - hai sản phẩm mà ông gọi là “kẻ thù trực tiếp của tim và phổi”. Ông nhắc lại số liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho biết thuốc lá vẫn gây ra hơn 7 triệu ca tử vong mỗi năm trên toàn cầu. Đây là con số đủ lớn để dập tắt mọi tranh cãi về việc liệu thuốc lá có thực sự nguy hiểm hay không. Thuốc lá điện tử, dù thường được quảng cáo là “ít hại hơn”, cũng không phải lựa chọn an toàn. Một số nghiên cứu gần đây chỉ ra rằng thuốc lá điện tử chứa nhiều chất độc có thể gây viêm, tổn thương đường hô hấp và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe tim mạch.
Một yếu tố quan trọng khác mà bác sĩ London đề cập là giấc ngủ. Theo ông, thiếu ngủ hoặc ngủ không chất lượng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe tinh thần, hệ miễn dịch và hệ tim mạch. Một người trưởng thành sau tuổi 40 càng cần ưu tiên giấc ngủ hơn để duy trì sự cân bằng của cơ thể. Giấc ngủ kém kéo dài có thể dẫn tới các vấn đề như tăng huyết áp, giảm khả năng tập trung, rối loạn cảm xúc và nguy cơ mắc bệnh mạn tính.
Người cao tuổi nên ăn ít 3 loại hạt này, càng ăn nhiều thận càng yếuSống khỏe - 1 giờ trước
GĐXH - Ăn nhiều loại hạt này chẳng khác nào bắt thận "tăng ca làm thêm giờ". Đặc biệt là những loại hạt có hương vị đậm đà như rang muối, ngũ vị hương, cay, vì chúng có hàm lượng Natri cực cao. Một nắm hạt có thể tương đương với hai muỗng muối!
Thuốc lá điện tử - 'bóng ma nicotine' đe dọa thế hệ trẻ và yêu cầu cấp bách siết chặt hành lang pháp lýSống khỏe - 4 giờ trước
GĐXH – Dưới vẻ ngoài hiện đại, mùi hương đa dạng và cách quảng cáo thời thượng, “cái bẫy nghiện ngọt ngào” thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng... kéo theo nhiều hệ lụy sức khỏe và tương lai của giới trẻ.
Ăn đậu phụ thế nào để không tăng cân, tốt cho sức khỏeBệnh thường gặp - 5 giờ trước
GĐXH - Đậu phụ là món ăn yêu thích của nhiều người, nhưng nếu lạm dụng, ăn quá nhiều đậu có thể khiến cơ thể phải đối mặt với nhiều các vấn đề nghiêm trọng.
Cha mẹ nhất định phải biết: 5 nhóm thực phẩm giàu vitamin A tốt nhất cho sự phát triển của trẻSống khỏe - 7 giờ trước
GĐXH - Vitamin A là dưỡng chất quan trọng giúp trẻ phát triển thị lực, tăng sức đề kháng và hoàn thiện các cơ quan trong cơ thể. Bài viết này gợi ý 5 nhóm thực phẩm giàu vitamin A tự nhiên, dễ bổ sung vào bữa ăn hằng ngày, giúp cha mẹ chăm sóc sức khỏe con hiệu quả hơn.
Bệnh viện Bạch Mai đào tạo nâng cao năng lực cấp cứu cho cán bộ y tế Long ChâuSống khỏe - 8 giờ trước
Ngày 27/11/2025, tại Bệnh viện Bạch Mai, PGS.TS. Vũ Văn Giáp - Phó giám đốc Bệnh viện và Ông Nguyễn Đức Long - Giám đốc Đối ngoại cấp cao FPT Long Châu cùng Ban Lãnh đạo FPT Retail đã có buổi làm việc, thống nhất nhiều nội dung hợp tác quan trọng trong đào tạo nâng cao năng lực cấp cứu và tăng cường chất lượng chăm sóc khách hàng giữa hai đơn vị.
[PODCAST CHUYỆN THẦM KÍN] Mất kinh tuổi 40: Lợi và hạiBệnh thường gặp - 17 giờ trước
Thông thường, phải đến sau 50 tuổi, phụ nữ mới bước vào thời kỳ mãn kinh. Nhưng không ít chị em mới ngoài 40 đã ngừng kinh nguyệt. Có người coi đó là sự giải thoát khỏi những ngày ‘dâu’, nhưng cũng có người lo lắng vì cơ thể thay đổi nhanh, sức khỏe giảm sút. Vậy mất kinh ở tuổi 40 thực sự đáng mừng hay đáng lo? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng ThS.BSCC Diêm Thị Thanh Thuỷ - Trưởng khoa Khám Sản tự nguyện, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phân tích câu chuyện này.
Người đàn ông 30 tuổi qua đời vì suy thận cấp thừa nhận một sai lầm nhiều người Việt mắc phảiBệnh thường gặp - 20 giờ trước
GĐXH - Từng được chẩn đoán axit uric cao, nhưng anh đã mắc một sai lầm nghiêm trọng là luôn uống bia và hải sản, khiến bệnh trầm trọng hơn.
Chủ động bảo vệ sức khỏe đường hô hấp, phòng nguy cơ mắc cúm trong mùa mưa kéo dàiSống khỏe - 22 giờ trước
Mùa mưa kéo dài năm 2025 là thời điểm các bệnh lý hô hấp tiến triển phức tạp, các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là cúm A đang tăng nhanh trong cộng đồng. Chuyên gia y tế khuyến cáo người dân, nhất là những người có bệnh mạn tính về hô hấp, cần nâng cao ý thức chủ động phòng ngừa cúm, tăng cường miễn dịch thông qua tiêm phòng và xây dựng lối sống lành mạnh.
5 thực phẩm được ví như 'thần dược' giúp giải độc gan và phục hồi chức năng gan tự nhiênSống khỏe - 1 ngày trước
GĐXH - Gan là cơ quan thải độc quan trọng nhưng dễ bị quá tải trước lối sống hiện đại. Bài viết giới thiệu 5 loại thực phẩm tự nhiên giúp thanh lọc gan, hỗ trợ hoạt động chuyển hóa và bảo vệ gan khỏe mạnh hơn.
Thái Nguyên: Bệnh viện Bắc Kạn cảnh báo bùng phát cúm A, RSV và tiêu chảy nhiệt đớiY tế - 1 ngày trước
GĐXH - Bệnh viện Đa khoa Bắc Kạn cho biết, thời gian gần đây số ca mắc cúm A, vi rút hợp bào hô hấp (RSV) và tiêu chảy nhiệt đới tăng nhanh, đặc biệt trong mùa lạnh, với hơn 200 trường hợp nhập viện từ đầu năm đến nay.
Đã tìm ra "chất bôi trơn" cho đầu gối: Người trung niên và cao tuổi nên ăn nhiều hơn sẽ giúp chân khỏe, lên xuống cầu thang dễ dàngSống khỏe
Thêm "chất bôi trơn" vào khớp, việc đi lại sẽ trở nên nhẹ nhàng và dễ dàng, người có tuổi càng nên bổ sung