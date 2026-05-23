5 dấu hiệu cảnh báo đường ruột "có vấn đề", điểm thứ 2 đặc biệt cần lưu ý
GĐXH - Nhiều người thường nghĩ rằng đau bụng hay đầy hơi chỉ là vấn đề ăn uống thông thường. Tuy nhiên, theo các chuyên gia sức khỏe, đây đôi khi lại là tín hiệu cho thấy hệ vi sinh đường ruột đang mất cân bằng.
Hệ vi sinh đường ruột bao gồm hàng nghìn tỷ vi khuẩn có lợi và có hại cùng tồn tại trong cơ thể. Khi lợi khuẩn suy giảm, hại khuẩn phát triển quá mức, hoạt động tiêu hóa và hấp thu dinh dưỡng sẽ bị ảnh hưởng, kéo theo nhiều vấn đề sức khỏe khác nhau.
Đầy hơi, chướng bụng kéo dài là dấu hiệu thường gặp
Hôi miệng có thể liên quan đến vi khuẩn HP
Sụt cân bất thường cũng cần chú ý
Những triệu chứng thường gặp khi nhiễm vi khuẩn HP
Thường xuyên thèm đồ ngọt cũng có thể do đường ruột “có vấn đề”
Khi nào nên đi khám?
Các chuyên gia khuyến cáo không nên chủ quan nếu cơ thể thường xuyên xuất hiện các dấu hiệu như: Đầy hơi kéo dài, hôi miệng dù vệ sinh tốt, đau bụng, khó tiêu thường xuyên hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân. Ngoài ra kèm theo triệu chứng m ệt mỏi kéo dài và thèm đồ ngọt bất thường.
Việc thăm khám sớm giúp xác định nguyên nhân chính xác, đặc biệt trong trường hợp liên quan đến vi khuẩn HP hoặc các bệnh lý tiêu hóa khác.
Bên cạnh đó, để duy trì hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh, mọi người nên ăn nhiều rau xanh, bổ sung thực phẩm giàu lợi khuẩn, hạn chế đồ ngọt và duy trì lối sống điều độ.
