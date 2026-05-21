Người phụ nữ 48 tuổi phát hiện ung thư dạ dày đã di căn buồng trứng từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Phát hiện ung thư từ dấu hiệu chướng bụng

Khoảng 2 tuần trước khi nhập viện, chị Bình xuất hiện tình trạng chướng bụng, căng tức khó chịu ngày càng tăng. Lo sợ ung thư, chị đã đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội khám. Kết quả siêu âm cho thấy ổ bụng có nhiều dịch bất thường quanh gan, lách và tiểu khung.

Tuy nhiên, các xét nghiệm ban đầu không phát hiện nhiễm trùng, lao hay tế bào ác tính. Chụp cắt lớp vi tính (CT) sau đó ghi nhận hai khối u tại buồng trứng trái, kích thước lần lượt khoảng 2,5×3,2 cm và 6,6×8,2 cm, cấu trúc hỗn hợp. Đồng thời, thành dạ dày vùng hang vị có dấu hiệu dày nhẹ.

Êkip thực hiện nội soi tiêu hóa cho người bệnh. Ảnh: BVCC

Nội soi phát hiện ung thư dạ dày “ẩn mình”

Theo TS.BS Vũ Trường Khanh, chuyên khoa Tiêu hóa – Gan mật – Tụy, dù hình ảnh CT hướng nhiều đến u buồng trứng, nhưng chi tiết bất thường ở dạ dày cùng tình trạng tràn dịch ổ bụng không rõ nguyên nhân là dấu hiệu cảnh báo bệnh lý ác tính.

Người bệnh được chỉ định nội soi dạ dày. Kết quả cho thấy một vùng tổn thương thâm nhiễm kèm loét dài khoảng 10 cm, chiếm gần 3/4 chu vi dạ dày, gây hẹp nhẹ.

Sinh thiết nhiều vị trí xác định chị Bình mắc ung thư biểu mô tế bào nhẫn – một dạng ung thư dạ dày nguy hiểm.

Đáng chú ý, một năm trước, chị từng nội soi nhưng chỉ được chẩn đoán viêm dạ dày. Theo bác sĩ, loại ung thư này có xu hướng phát triển lan tỏa dưới niêm mạc, tổn thương phẳng, màu nhạt nên rất dễ bị bỏ sót hoặc nhầm lẫn với viêm thông thường. Nếu sinh thiết không đúng vị trí, kết quả có thể âm tính giả.

Ung thư dạ dày di căn buồng trứng – dấu hiệu thường bị bỏ qua

Sau khi chẩn đoán, chị Bình được chuyển sang chuyên khoa ung bướu để điều trị.

Theo bác sĩ Khanh, trường hợp ung thư di căn đến buồng trứng được gọi là u Krukenberg. Khoảng 70% các ca có nguồn gốc từ dạ dày, ngoài ra có thể xuất phát từ nhiều cơ quan khác như vú, ruột, tụy hay đường mật.

Bệnh thường gặp ở phụ nữ trung niên với các triệu chứng không đặc hiệu như chướng bụng, đau âm ỉ, rối loạn tiêu hóa hoặc không có dấu hiệu phụ khoa rõ ràng. Trong nhiều trường hợp, khối u buồng trứng được phát hiện trước, còn khối u nguyên phát ở dạ dày lại bị bỏ sót.

Ảnh minh họa.

Cảnh báo ung thư: Đừng chủ quan với triệu chứng chướng bụng kéo dài

Các chuyên gia khuyến cáo, người dân cần đi khám sớm khi có các biểu hiện bất thường kéo dài như: Chướng bụng không rõ nguyên nhân; đầy bụng, nhanh no; sụt cân không chủ ý; đau bụng âm ỉ kéo dài.

Đặc biệt, ung thư dạ dày giai đoạn sớm thường rất kín đáo, dễ bị nhầm lẫn với bệnh lý tiêu hóa thông thường.

Người từ 40 tuổi trở lên nên nội soi dạ dày định kỳ, nhất là khi có các yếu tố nguy cơ như nhiễm vi khuẩn Helicobacter pylori, viêm teo niêm mạc dạ dày, tiền sử gia đình mắc ung thư hoặc thói quen ăn mặn, hút thuốc.

Bác sĩ nhấn mạnh, nếu được phát hiện sớm, ung thư dạ dày có thể điều trị hiệu quả, thậm chí bằng phương pháp ít xâm lấn. Ngược lại, khi bệnh tiến triển âm thầm và phát hiện muộn, việc điều trị sẽ khó khăn hơn và tiên lượng kém.