Nếu có đủ 6 thứ trên bàn tay thì xin chúc mừng! Thận của bạn khả năng cao vẫn còn rất khỏe

Thận có vai trò gì trong cơ thể người?

Thận nằm ở đâu?

Thận là 2 cơ quan hình hạt đậu thuộc hệ thống tiết niệu. Thận nằm ở sau vùng bụng trên, dưới lớp phúc mạc bụng và trong khoang sau màng bụng (khu vực nằm ở sau dạ dày). Mỗi người có thận trái và thận phải khác nhau, phân phối đều ở 2 bên cột sống.

Vị trí nằm của thận.

Chức năng của thận

Mỗi ngày, thận có thể lọc từ 150 – 200 lít máu thông qua các đơn vị nephron. Mỗi nephron chứa 1 mạng lưới mao mạch (quản cầu), nơi lọc các chất thải (urea, creatine, nước dư thừa và muối) trong máu.

Sau đó, máu tiếp tục đi qua 1 hệ thống ống thận để hấp thụ lại một số dưỡng chất còn sót lại vào cơ thể. Những chất không cần thiết tiếp tục theo hệ thống ống thận và thành nước tiểu để đào thải ra ngoài.

Trong quá trình lọc máu, thận cũng cân bằng các chất điện giải như: natri, kali và phốt pho. Khi chất lọc đi qua ống thận, các chất điện giải được tái hấp thụ hoặc tiếp tục theo nước tiểu ra ngoài dựa trên nhu cầu của cơ thể.

Nếu cơ thể có nhiều natri, thận sẽ tiết thêm natri vào nước tiểu. Ngược lại, nếu cơ thể cần thêm kali, thận sẽ hấp thu lại kali từ chất lọc vào máu. Với cơ chế này, thận giúp cân bằng chất điện giải cho cơ thể.

Độ pH của máu được thận duy trì bằng cách điều chỉnh lượng acid và bicarbonate. Khi máu đi qua thận, acid được tiết vào nước tiểu, trong khi bicarbonate được hấp thụ lại vào máu.

Thận giúp cơ thể sản xuất ra nhiều hormone quan trọng như:

Renin là hormone điều chỉnh huyết áp bằng cách kích thích sự co bóp của mạch máu, tăng hấp thụ muối và nước.

Erythropoietin là hormone kích thích sản xuất hồng cầu tạo máu và chuyển hóa vitamin D từ dạng 25-hydroxycholecalciferol thành dạng 1,25-dihydroxycholecalciferol, cần thiết cho sự hấp thụ canxi.

Huyết áp cơ thể được thận điều hòa bằng cách điều chỉnh lượng nước và muối. Khi huyết áp giảm, thận giảm lượng nước và muối tiết ra, giúp tăng lượng máu trong cơ thể, làm tăng huyết áp. Ngược lại, khi huyết áp tăng, thận tiết ra nhiều nước và muối hơn, giúp giảm lượng máu trong cơ thể, làm giảm huyết áp.

Khi đi qua thận, dược phẩm hoặc độc tố từ thực phẩm được lọc khỏi máu tại cầu thận. Sau đó, các chất này tiếp tục di chuyển xuống ống thận, không được tái hấp thụ vào máu mà theo nước tiểu đến bàng quang và được đào thải khỏi cơ thể. Nhờ đó, thận loại bỏ các chất gây hại hoặc không cần thiết khỏi cơ thể.

Sở hữu những đặc điểm trên bàn tay chứng tỏ thận đang còn khỏe?

Theo y học cổ truyền và một số góc nhìn về nhân tướng học, sức khỏe của các cơ quan nội tạng bên trong cơ thể thường được phản ánh phần nào ra bên ngoài trong đó cả bàn tay. Đối với hệ thống kinh lạc, một số vùng trên lòng bàn tay và ngón tay út có mối liên hệ mật thiết với hệ tiết niệu và thận.

Dưới đây là những đặc điểm trên bàn tay cho thấy chức năng thận đang vận hành tốt

Theo y học cổ truyền và một số góc nhìn về nhân tướng học, sức khỏe của các cơ quan nội tạng bên trong cơ thể thường được phản ánh phần nào ra bên ngoài trong đó cả bàn tay. Ảnh minh họa: AI

1. Sắc thái lòng bàn tay hồng hào, mịn màng

Lòng bàn tay có màu hồng nhạt tự nhiên, da tay mịn màng, có độ đàn hồi tốt và ấm áp.

Điều này chứng tỏ tuần hoàn máu tốt, khí huyết lưu thông thông suốt và chức năng lọc, thải độc của thận đang hoạt động hiệu quả.

Ngược lại nếu lòng bàn tay thường xuyên lạnh ngắt, trắng bợt hoặc có màu vàng xỉn, đó có thể là dấu hiệu khí huyết kém hoặc thận dương hư.

2. Ngón tay út đầy đặn, hồng hào và không bị dị dạng

Ngón tay út thẳng, gốc ngón tay dày dặn, da mọc đều và móng tay út bóng khỏe.

Theo Đông y, ngón út là nơi đi qua của kinh Thiếu âm Thận. Ngón út khỏe mạnh, không bị teo nhỏ hay lệch vẹo là minh chứng cho thấy thận khí dồi dào.

3. Móng tay hồng hào, có bán nguyệt rõ ràng

Móng tay bóng, có màu hồng nhuận, cứng cáp, không có các đường rãnh dọc ngang quá sâu và đặc biệt là có hình bán nguyệt (lưỡi liềm trắng) rõ ràng ở gốc móng.

Móng tay chắc khỏe chứng tỏ cơ thể được cung cấp đủ dưỡng chất, chức năng tàng tinh của thận đang rất tốt.

4. Gò mu tay (vùng cơ giữa ngón cái và ngón trỏ) dầy dặn

Khi khép ngón cái và ngón trỏ lại, phần thịt ở gò mu tay (vùng huyệt Hợp Cốc) nổi lên đầy đặn, săn chắc, khi ấn vào có độ đàn hồi tốt, không bị lõm sâu hay nhão.

Vùng này phản ánh khá rõ sức khỏe tổng thể của hệ tiêu hóa và khả năng đào thải của thận. Cơ thịt săn chắc chứng tỏ chính khí trong cơ thể cao.

5. Bàn tay không bị tích nước, sưng phù

Ngón tay thanh mảnh tự nhiên, không có hiện tượng sưng múp. Khi ấn mạnh ngón tay vào mu bàn tay hoặc các đốt ngón tay rồi buông ra, da lập tức đàn hồi trở lại bình thường mà không để lại vết lõm.

Thận chịu trách nhiệm chính trong việc chuyển hóa và đào thải nước thừa. Bàn tay không bị phù nề chứng tỏ chức năng bài tiết nước của thận đang cực kỳ ổn định.

6. Độ ẩm và nhiệt độ ổn định:

Bàn tay khô ráo (không bị đổ mồ hôi trộm) và giữ được nhiệt độ ấm áp vừa phải, không bị tê bì hay chuột rút.

Người có lòng bàn tay khô ráo thường có thận tương đối khỏe mạnh. Tuy nhiên, cần phải lưu ý rằng, với một số người có cơ địa ra nhiều mồ hôi chân, tay thì điều này không chính xác.

Những dấu hiệu bất thường nào ở bàn tay biển hiện suy thận?

Khi có dấu hiệu bất thường ở bàn tay, có thể thận của bạn đang không khỏe. Ảnh minh họa: TL

Dưới đây là 5 bất thường ở bàn tay cảnh báo cần đi kiểm tra chức năng thận ngay lập tức:

1. Phù nề, sưng múp và để lại vết lõm khi ấn

Ngón tay và mu bàn tay bỗng nhiên sưng to, cảm giác căng tức, khó đeo nhẫn hoặc khó nắm tay lại. Khi dùng ngón tay cái ấn mạnh vào mu bàn tay khoảng 3-5 giây rồi buông ra, da không đàn hồi ngay mà để lại một vết lõm sâu, mất một lúc sau mới đầy lên (hiện tượng phù mềm).

Hiện tượng này cho thấy thận bị suy sẽ mất khả năng lọc và đào thải nước thừa cùng natri (muối). Chất lỏng bị ứ lại trong các mô tế bào, chịu tác động của trọng lực và áp lực mạch máu dẫn đến hiện tượng phù nề, thường thấy rõ nhất ở bàn tay, bàn chân và mặt.

2. Móng tay đổi màu kỳ lạ (móng tay nửa đỏ - nửa trắng)

Móng tay xuất hiện tình trạng này gọi là móng tay Lindsay. Phần dưới của móng tay (gần gốc móng) biến thành màu trắng bợt, chiếm khoảng 20% - 60% diện tích móng. Trong khi đó, phần trên của móng (gần đầu ngón tay) lại có màu hồng đậm, đỏ hoặc nâu đỏ. Ranh giới giữa hai vùng này rất rõ ràng.

Sự thay đổi này do nồng độ hormone thay đổi và tình trạng thiếu máu mãn tính kích thích các mạch máu dưới móng phát triển bất thường, vốn là hệ quả rất phổ biến ở bệnh nhân suy thận.

3. Da bàn tay khô ráp, ngứa ngáy

Da tay không chỉ khô, bong tróc do thiếu nước mà còn kèm theo những cơn ngứa ngáy, châm chích từ sâu bên trong.

Nguyên nhân khi thận suy, nồng độ Urea và Phốt pho trong máu tăng cao một cách đột biến (hội chứng urê huyết cao). Các chất độc này tích tụ dưới da, kích thích các dây thần kinh cảm giác gây ra cảm giác ngứa ngáy.

4. Lòng bàn tay nhợt nhạt hoặc có các đốm xuất huyết

Lòng bàn tay mất đi sắc hồng nhuận, trở nên trắng bợt, xanh xao. Hoặc ở một số người, dưới da lòng bàn tay và các ngón tay xuất hiện các chấm xuất huyết nhỏ màu đỏ hoặc bầm tím.

Thận là cơ quan tiết ra hormone Erythropoietin (EPO) để kích thích tủy xương sản sinh hồng cầu. Khi suy thận, lượng EPO giảm mạnh dẫn đến thiếu máu nghiêm trọng, khiến lòng bàn tay nhợt nhạt. Đồng thời, độc tố tích tụ trong máu làm giảm chất lượng tiểu cầu, dễ gây xuất huyết dưới da.

5. Run tay, tê bì hoặc co cơ (chuột rút ở tay)

Các ngón tay có hiện tượng run rẩy vô thức, khó thực hiện các động tác như cài cúc áo, viết chữ. Bạn cũng có thể thường xuyên cảm thấy tê rần như có kiến bò ở các đầu ngón tay, hoặc cơ tay bị co rút, cứng đờ (chuột rút).

Nguyên nhân là do thận suy gây mất cân bằng nghiêm trọng các chất điện giải trong cơ thể, đặc biệt là hạ canxi huyết và tăng kali huyết. Sự mất cân bằng này trực tiếp ảnh hưởng đến hệ thần kinh ngoại biên và sự co bóp của cơ bắp, dẫn đến hiện tượng tê bì và co quắp.

Nếu có đủ 4 thứ trên bàn chân thì xin chúc mừng! Thận của bạn khả năng cao vẫn còn rất khỏe Bàn chân được xem là "gương phản chiếu" tình trạng của thận. Vậy chân của người thận khỏe so với người thận yếu, đang mắc bệnh có gì khác biệt?