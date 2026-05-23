Loại rau là 'nhân vật phụ' trong mâm cơm nhưng lại có công dụng khiến nhiều người bất ngờ

Thứ bảy, 09:00 23/05/2026 | Sống khỏe
GĐXH - Rau mùi không chỉ là loại rau gia vị quen thuộc trong bữa ăn của người Việt mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe. Theo Ths.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội), mùi có thể hỗ trợ giảm cholesterol, cải thiện sức khỏe tim mạch, hỗ trợ tiêu hóa và bổ sung nhiều chất chống oxy hóa cho cơ thể.

Rau mùi là loại rau thơm thường xuất hiện trong nhiều món ăn như canh, bún, phở hay salad. Không chỉ giúp món ăn dậy mùi hấp dẫn hơn, loại rau này còn chứa nhiều vitamin và hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe.

Theo Theo Ths.BS Nguyễn Vũ Bình (Giảng viên Đại học Y Hà Nội) cho biết, rau mùi chứa hàm lượng vitamin A, vitamin C, vitamin E cùng các carotenoid khá dồi dào. Những thành phần này có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tế bào, hỗ trợ sức khỏe tim mạch và tăng cường sức đề kháng cho cơ thể.

Rau mùi không chỉ là rau gia vị quen thuộc mà còn chứa nhiều vitamin và chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe.

Những công dụng tuyệt vời của rau mùi đối với sức khoẻ con người

Rau mùi giàu vitamin và chất chống oxy hóa

Rau mùi chứa nhiều vitamin A, vitamin C, vitamin E cùng các carotenoid – nhóm hợp chất chống oxy hóa có lợi cho cơ thể. Các nghiên cứu cũng cho thấy việc bổ sung rau mùi hằng ngày có thể góp phần hỗ trợ làm chậm quá trình lão hóa.

Màu xanh tươi đặc trưng của rau mùi đến từ các chất chống oxy hóa tự nhiên. Những hợp chất này có khả năng giúp thúc đẩy hoạt động của enzyme trong cơ thể và hỗ trợ làm giảm lượng đường trong máu. Vì vậy, thêm rau mùi vào bữa ăn được xem là lựa chọn phù hợp với nhiều người muốn duy trì chế độ ăn uống lành mạnh.

Ăn rau giúp hỗ trợ giảm cholesterol trong máu

Một trong những lợi ích đáng chú ý của rau mùi là khả năng hỗ trợ giảm cholesterol LDL và cải thiện tình trạng cholesterol cao.

Theo thông tin chia sẻ từ BS Bình, chiết xuất rau mùi đã được thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và cho thấy có hoạt tính tương tự một số loại thuốc lợi tiểu, giúp loại bỏ nước và natri dư thừa ra khỏi cơ thể. Điều này có thể góp phần hỗ trợ giảm huyết áp và cải thiện sức khỏe tim mạch.

Rau mùi tốt cho hệ tiêu hóa

Rau mùi chứa các hoạt chất có khả năng kích thích nhu động ruột và hỗ trợ ngăn ngừa táo bón. Ngoài ra, loại rau này còn chứa các hợp chất có đặc tính kháng khuẩn, giúp bảo vệ đường ruột trước các tác nhân gây bệnh.

Việc bổ sung rau mùi vào thực đơn hằng ngày không chỉ giúp món ăn thêm hương vị mà còn góp phần hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn.

Hỗ trợ tăng cường sức khỏe tổng thể

Nhờ chứa nhiều vitamin, khoáng chất và hợp chất chống oxy hóa, rau mùi được xem là loại rau gia vị mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Khi sử dụng hợp lý trong chế độ ăn uống, rau mùi có thể góp phần hỗ trợ tim mạch, hệ tiêu hóa và giúp cơ thể khỏe mạnh hơn.

Việc bổ sung rau mùi hợp lý trong bữa ăn hằng ngày có thể góp phần duy trì sức khỏe tổng thể.

Dù chỉ là loại rau gia vị quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, rau mùi lại mang đến nhiều lợi ích đáng chú ý cho sức khỏe nhờ chứa nhiều vitamin, chất chống oxy hóa và các hợp chất thực vật có lợi. Từ hỗ trợ tim mạch, giảm cholesterol đến cải thiện tiêu hóa và tăng cường sức khỏe tổng thể, rau mùi có thể trở thành một phần của chế độ ăn uống lành mạnh nếu được sử dụng hợp lý. Việc bổ sung loại rau này vào thực đơn không chỉ giúp món ăn thêm thơm ngon mà còn góp phần chăm sóc sức khỏe cho cả gia đình.

Loại quả nhiều người chê "nhạt nhẽo" lại là kho dưỡng chất "vàng" cho tim mạch và đôi mắt

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Dâu tằm có thật sự "bổ máu"? Chuyên gia cảnh báo nguy cơ thành nguồn đường ẩn nếu dùng sai cách

GĐXH - Dâu tằm được nhiều người tin có tác dụng “bổ máu” nhờ màu tím sẫm đặc trưng. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, loại quả này chủ yếu giàu chất chống oxy hóa và vitamin C, còn nếu dùng dưới dạng ngâm nhiều đường thường xuyên có thể trở thành nguồn đường ẩn gây hại cho sức khỏe.

