Người đàn ông phát hiện ung thư tuyến tiền liệt từ dấu hiệu nhiều nam giới Việt bỏ qua

Phát hiện ung thư tuyến tiền liệt từ dấu hiệu tiểu khó, tiểu buốt

Ung thư tuyến tiền liệt là bệnh lý ác tính phát triển từ các tế bào tuyến tiền liệt – cơ quan nhỏ nằm dưới bàng quang ở nam giới. Bệnh thường gặp ở độ tuổi trên 50 và có xu hướng tiến triển âm thầm với các triệu chứng như tiểu khó, tiểu buốt, tiểu đêm… dễ bị nhầm lẫn với các bệnh lý lành tính đường tiết niệu.

Theo các bác sĩ Bệnh viện K, trường hợp bệnh nhân P.Q.K là một ví dụ điển hình. Người bệnh nhập viện vì tiểu khó, tiểu buốt kéo dài. Qua thăm khám, bác sĩ phát hiện nhân cứng tại tuyến tiền liệt, đồng thời xét nghiệm cho thấy chỉ số PSA tăng cao 9,03 ng/ml (trong khi mức bình thường dưới 4 ng/ml). Kết quả sinh thiết xác định bệnh nhân mắc ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn 2, thuộc nhóm nguy cơ trung bình.

Người bệnh tỉnh táo sau phẫu thuật, thể trạng ổn định. Ảnh: BVCC

ThS.BS.CKII Nguyễn Việt Dũng, Phó Trưởng Khoa Ngoại Tiết niệu, cho biết với ung thư tuyến tiền liệt giai đoạn khu trú, phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến tiền liệt là phương pháp điều trị quan trọng, giúp loại bỏ triệt để khối u, ngăn ngừa di căn và kéo dài thời gian sống cho người bệnh.

Việc phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, khi khối u còn khu trú, chưa xâm lấn và chưa di căn, được xem là "thời điểm vàng" để điều trị triệt căn. Sau hội chẩn, các bác sĩ thống nhất lựa chọn phương pháp cắt toàn bộ tuyến tiền liệt nội soi bằng robot cho bệnh nhân.

Bước tiến trong điều trị ung thư tuyến tiền liệt

Ngày 12/05, bệnh nhân được tiến hành phẫu thuật nội soi robot tại Bệnh viện K. Ca mổ diễn ra thuận lợi, người bệnh tỉnh táo sau phẫu thuật, thể trạng ổn định. Đến ngày thứ hai sau mổ, bệnh nhân đã có thể ngồi dậy, đi lại nhẹ nhàng, ăn uống trở lại và tiếp tục được theo dõi hậu phẫu.

ThS.BS.CKII Đỗ Anh Tuấn, Trưởng Khoa Ngoại Tiết niệu, cho biết phẫu thuật nội soi robot mang lại nhiều ưu điểm vượt trội như độ chính xác cao, giúp bảo tồn tối đa bó mạch – thần kinh quanh tuyến tiền liệt, từ đó duy trì chức năng sinh lý và kiểm soát tiểu tiện sau mổ. Hệ thống hình ảnh 3D phóng đại giúp bác sĩ quan sát rõ cấu trúc giải phẫu, đảm bảo lấy bỏ triệt để khối u.

Bên cạnh đó, phương pháp này có tính xâm lấn tối thiểu với các đường mổ nhỏ, giúp giảm đau, hạn chế mất máu và nguy cơ nhiễm trùng. Người bệnh hồi phục nhanh, rút ngắn thời gian nằm viện và sớm trở lại sinh hoạt bình thường. Đặc biệt, với người cao tuổi, đây là lựa chọn phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro trong và sau phẫu thuật.

Ai có nguy cơ mắc ung thư tuyến tiền liệt?

Theo các chuyên gia, ung thư tuyến tiền liệt nếu được phát hiện sớm có thể điều trị hiệu quả, thậm chí khỏi bệnh. Tuy nhiên, do triệu chứng ban đầu không điển hình, nhiều người bệnh chủ quan hoặc nhầm lẫn với các bệnh lý thông thường, dẫn đến phát hiện muộn.

Các bác sĩ khuyến cáo nam giới trên 50 tuổi nên khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt là kiểm tra chỉ số PSA và thăm khám chuyên khoa tiết niệu để phát hiện sớm các bất thường. Việc tầm soát đúng thời điểm, kết hợp điều trị bằng các phương pháp hiện đại như phẫu thuật nội soi robot, sẽ giúp nâng cao hiệu quả điều trị, cải thiện chất lượng sống và kéo dài tuổi thọ cho người bệnh.