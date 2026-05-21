Sau tuổi 60, người sống thọ thường vẫn giữ được điều này ở đôi chân
GĐXH - Nhiều nghiên cứu cho thấy sức khỏe đôi chân có liên quan mật thiết tới tuổi thọ ở người lớn tuổi. Sau tuổi 60, nếu vẫn duy trì được sức mạnh cơ bắp, khả năng đi vững và vận động linh hoạt, cơ thể thường có nền tảng tuần hoàn, tim mạch và xương khớp tốt hơn.
Vì sao đôi chân liên quan mật thiết tới tuổi thọ?
Ở người lớn tuổi, đôi chân không chỉ giúp di chuyển mà còn phản ánh khá rõ tốc độ lão hóa của cơ thể. Sự suy giảm chức năng ở chân thường xuất hiện trước nhiều cơ quan khác, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sống thọ. Việc chăm sóc đôi chân và duy trì sức khỏe là rất quan trọng để kéo dài tuổi thọ.
Sau tuổi 60, khối lượng cơ bắp bắt đầu mất đi nhanh hơn, đặc biệt là cơ vùng đùi và bắp chân. Khi cơ chân yếu dần, người cao tuổi dễ đi chậm, giảm khả năng giữ thăng bằng, tăng nguy cơ té ngã và mất khả năng sinh hoạt độc lập.
Đôi chân cũng là nơi chứa nhiều nhóm cơ lớn nhất cơ thể, đóng vai trò quan trọng trong tuần hoàn máu. Khi vận động tốt, máu lưu thông hiệu quả hơn, hỗ trợ tim mạch, kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ viêm mạn tính.
Nhiều nghiên cứu về lão hóa còn cho thấy tốc độ đi bộ chậm bất thường ở người cao tuổi có liên quan tới nguy cơ tử vong sớm cao hơn. Trong khi đó, người duy trì được khả năng đi lại linh hoạt thường có tuổi thọ và chất lượng sống tốt hơn.
Người sống thọ thường giữ được đặc điểm gì ở đôi chân?
Điểm chung dễ thấy ở nhiều người cao tuổi khỏe mạnh là đôi chân vẫn còn tương đối khỏe, đi vững và duy trì được sức mạnh cơ bắp sau tuổi 60.
Đi vẫn vững, ít loạng choạng
Một người lớn tuổi có sức khỏe tốt thường vẫn giữ được dáng đi ổn định, không quá phụ thuộc vào người khác khi di chuyển.
Khả năng giữ thăng bằng tốt cho thấy hệ thần kinh, cơ bắp và xương khớp vẫn phối hợp hiệu quả. Đây cũng là yếu tố giúp giảm nguy cơ té ngã – nguyên nhân gây nhiều biến chứng nguy hiểm ở người già.
Những người đi bộ đều đặn, bước chân chắc và ít mất thăng bằng thường có nền tảng thể lực tốt hơn so với người cùng tuổi.
Cơ chân chưa teo nhiều
Bắp chân săn chắc là dấu hiệu khá tích cực ở người cao tuổi.
Theo các chuyên gia, mất cơ là một trong những biểu hiện rõ nhất của lão hóa. Khi khối cơ giảm mạnh, cơ thể sẽ yếu nhanh, dễ mệt và giảm khả năng vận động.
Người sống thọ thường vẫn có thể tự đứng lên, ngồi xuống hoặc leo cầu thang chậm mà không quá khó khăn. Điều này cho thấy cơ chân vẫn còn đủ sức mạnh để hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày.
Duy trì vận động thường xuyên
Nhiều người cao tuổi khỏe mạnh vẫn giữ thói quen đi bộ, làm việc nhà nhẹ hoặc vận động ngoài trời mỗi ngày.
Việc duy trì vận động giúp cơ chân hoạt động liên tục, hạn chế cứng khớp, cải thiện tuần hoàn máu và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.
Các chuyên gia cho rằng khả năng sinh hoạt độc lập ở tuổi già là một trong những dấu hiệu phản ánh tình trạng lão hóa tích cực.
Những dấu hiệu cho thấy đôi chân đang lão hóa nhanh
Sau tuổi 60, nếu đôi chân xuất hiện nhiều biểu hiện dưới đây, người lớn tuổi nên chú ý hơn tới sức khỏe:
Đi chậm bất thường
Dễ mỏi chân khi vận động nhẹ
Hay bị chuột rút ban đêm
Chân lạnh thường xuyên
Tê bì bàn chân
Đứng lên dễ chóng mặt hoặc mất thăng bằng
Leo cầu thang nhanh mệt
Cơ đùi, bắp chân teo nhỏ rõ rệt
Những dấu hiệu này có thể liên quan tới suy giảm cơ bắp, tuần hoàn máu kém, bệnh lý thần kinh hoặc rối loạn chuyển hóa.
4 thói quen giúp giữ đôi chân khỏe sau tuổi 60
Đi bộ đều mỗi ngày
Đi bộ khoảng 20–30 phút/ngày giúp duy trì sức mạnh cơ chân, cải thiện tuần hoàn và hỗ trợ tim mạch.
Người lớn tuổi nên đi với tốc độ phù hợp, ưu tiên các bề mặt bằng phẳng và giữ thói quen vận động đều đặn.
Tăng cường protein hợp lý
Protein rất quan trọng để duy trì khối cơ ở người già.
Các thực phẩm như cá, trứng, sữa, đậu, thịt nạc… có thể giúp hạn chế mất cơ theo tuổi tác nếu được bổ sung cân đối.
Tập sức mạnh cho chân
Một số bài tập đơn giản như:
Đứng lên ngồi xuống Nhón chân Co duỗi chân Đi bộ cầu thang chậm… có thể giúp tăng sức mạnh cơ bắp và cải thiện khả năng giữ thăng bằng.
Kiểm soát đường huyết và mỡ máu
Mạch máu nuôi chân chịu ảnh hưởng lớn từ bệnh tiểu đường và rối loạn mỡ máu.
Nếu đường huyết cao kéo dài hoặc tuần hoàn kém, người lớn tuổi dễ bị tê bì chân, đau cách hồi hoặc suy giảm vận động.
Duy trì chế độ ăn lành mạnh, ngủ đủ giấc và kiểm tra sức khỏe định kỳ có thể giúp bảo vệ hệ mạch máu tốt hơn.
Sau tuổi 60 nên đi khám nếu chân có các dấu hiệu này
Đau chân khi đi bộ
Phù chân kéo dài
Tê buốt thường xuyên
Yếu cơ nhanh
Hay mất thăng bằng
Đi lại khó khăn hơn rõ rệt
Các chuyên gia khuyến cáo không nên xem nhẹ những thay đổi ở đôi chân, bởi đây đôi khi là dấu hiệu sớm của bệnh tim mạch, thần kinh hoặc suy giảm cơ do tuổi tác.
Thông tin trong bài không thay thế cho chẩn đoán và điều trị y tế cá nhân. Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn, điều trị khi gặp vấn đề về sức khỏe.
