Sau tuổi 60, người sống thọ thường vẫn giữ được điều này ở đôi chân

Thứ năm, 13:31 21/05/2026 | Sống khỏe
GĐXH - Nhiều nghiên cứu cho thấy sức khỏe đôi chân có liên quan mật thiết tới tuổi thọ ở người lớn tuổi. Sau tuổi 60, nếu vẫn duy trì được sức mạnh cơ bắp, khả năng đi vững và vận động linh hoạt, cơ thể thường có nền tảng tuần hoàn, tim mạch và xương khớp tốt hơn.

Vì sao đôi chân liên quan mật thiết tới tuổi thọ?

Ở người lớn tuổi, đôi chân không chỉ giúp di chuyển mà còn phản ánh khá rõ tốc độ lão hóa của cơ thể. Sự suy giảm chức năng ở chân thường xuất hiện trước nhiều cơ quan khác, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sống thọ. Việc chăm sóc đôi chân và duy trì sức khỏe là rất quan trọng để kéo dài tuổi thọ.

Sau tuổi 60, khối lượng cơ bắp bắt đầu mất đi nhanh hơn, đặc biệt là cơ vùng đùi và bắp chân. Khi cơ chân yếu dần, người cao tuổi dễ đi chậm, giảm khả năng giữ thăng bằng, tăng nguy cơ té ngã và mất khả năng sinh hoạt độc lập.

Đôi chân cũng là nơi chứa nhiều nhóm cơ lớn nhất cơ thể, đóng vai trò quan trọng trong tuần hoàn máu. Khi vận động tốt, máu lưu thông hiệu quả hơn, hỗ trợ tim mạch, kiểm soát đường huyết và giảm nguy cơ viêm mạn tính.

Nhiều nghiên cứu về lão hóa còn cho thấy tốc độ đi bộ chậm bất thường ở người cao tuổi có liên quan tới nguy cơ tử vong sớm cao hơn. Trong khi đó, người duy trì được khả năng đi lại linh hoạt thường có tuổi thọ và chất lượng sống tốt hơn.

Người sống thọ thường giữ được đặc điểm gì ở đôi chân?

Điểm chung dễ thấy ở nhiều người cao tuổi khỏe mạnh là đôi chân vẫn còn tương đối khỏe, đi vững và duy trì được sức mạnh cơ bắp sau tuổi 60.

Đi vẫn vững, ít loạng choạng

Một người lớn tuổi có sức khỏe tốt thường vẫn giữ được dáng đi ổn định, không quá phụ thuộc vào người khác khi di chuyển.

Khả năng giữ thăng bằng tốt cho thấy hệ thần kinh, cơ bắp và xương khớp vẫn phối hợp hiệu quả. Đây cũng là yếu tố giúp giảm nguy cơ té ngã – nguyên nhân gây nhiều biến chứng nguy hiểm ở người già.

Những người đi bộ đều đặn, bước chân chắc và ít mất thăng bằng thường có nền tảng thể lực tốt hơn so với người cùng tuổi.

Cơ chân chưa teo nhiều

Bắp chân săn chắc là dấu hiệu khá tích cực ở người cao tuổi.

Theo các chuyên gia, mất cơ là một trong những biểu hiện rõ nhất của lão hóa. Khi khối cơ giảm mạnh, cơ thể sẽ yếu nhanh, dễ mệt và giảm khả năng vận động.

Người sống thọ thường vẫn có thể tự đứng lên, ngồi xuống hoặc leo cầu thang chậm mà không quá khó khăn. Điều này cho thấy cơ chân vẫn còn đủ sức mạnh để hỗ trợ sinh hoạt hàng ngày.

Duy trì vận động thường xuyên

Nhiều người cao tuổi khỏe mạnh vẫn giữ thói quen đi bộ, làm việc nhà nhẹ hoặc vận động ngoài trời mỗi ngày.

Việc duy trì vận động giúp cơ chân hoạt động liên tục, hạn chế cứng khớp, cải thiện tuần hoàn máu và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Các chuyên gia cho rằng khả năng sinh hoạt độc lập ở tuổi già là một trong những dấu hiệu phản ánh tình trạng lão hóa tích cực.

Những dấu hiệu cho thấy đôi chân đang lão hóa nhanh

Sau tuổi 60, nếu đôi chân xuất hiện nhiều biểu hiện dưới đây, người lớn tuổi nên chú ý hơn tới sức khỏe:

Đi chậm bất thường

Dễ mỏi chân khi vận động nhẹ

Hay bị chuột rút ban đêm

Chân lạnh thường xuyên 

Tê bì bàn chân 

Đứng lên dễ chóng mặt hoặc mất thăng bằng 

Leo cầu thang nhanh mệt 

Cơ đùi, bắp chân teo nhỏ rõ rệt

Những dấu hiệu này có thể liên quan tới suy giảm cơ bắp, tuần hoàn máu kém, bệnh lý thần kinh hoặc rối loạn chuyển hóa.

4 thói quen giúp giữ đôi chân khỏe sau tuổi 60

Đi bộ đều mỗi ngày

Đi bộ khoảng 20–30 phút/ngày giúp duy trì sức mạnh cơ chân, cải thiện tuần hoàn và hỗ trợ tim mạch.

Người lớn tuổi nên đi với tốc độ phù hợp, ưu tiên các bề mặt bằng phẳng và giữ thói quen vận động đều đặn.

Tăng cường protein hợp lý

Protein rất quan trọng để duy trì khối cơ ở người già.

Các thực phẩm như cá, trứng, sữa, đậu, thịt nạc… có thể giúp hạn chế mất cơ theo tuổi tác nếu được bổ sung cân đối.

Tập sức mạnh cho chân

Một số bài tập đơn giản như:

Đứng lên ngồi xuống Nhón chân Co duỗi chân Đi bộ cầu thang chậm… có thể giúp tăng sức mạnh cơ bắp và cải thiện khả năng giữ thăng bằng.

Kiểm soát đường huyết và mỡ máu

Mạch máu nuôi chân chịu ảnh hưởng lớn từ bệnh tiểu đường và rối loạn mỡ máu.

Nếu đường huyết cao kéo dài hoặc tuần hoàn kém, người lớn tuổi dễ bị tê bì chân, đau cách hồi hoặc suy giảm vận động.

Duy trì chế độ ăn lành mạnh, ngủ đủ giấc và kiểm tra sức khỏe định kỳ có thể giúp bảo vệ hệ mạch máu tốt hơn.

Sau tuổi 60 nên đi khám nếu chân có các dấu hiệu này

Đau chân khi đi bộ

Phù chân kéo dài

Tê buốt thường xuyên

Yếu cơ nhanh

Hay mất thăng bằng

Đi lại khó khăn hơn rõ rệt

Các chuyên gia khuyến cáo không nên xem nhẹ những thay đổi ở đôi chân, bởi đây đôi khi là dấu hiệu sớm của bệnh tim mạch, thần kinh hoặc suy giảm cơ do tuổi tác.

Thông tin trong bài không thay thế cho chẩn đoán và điều trị y tế cá nhân. Vui lòng tham khảo ý kiến bác sĩ để được tư vấn, điều trị khi gặp vấn đề về sức khỏe.

Người sống thọ thường có 5 đặc điểm này ở vùng đùi: Sau tuổi 50 càng nên kiểm tra sớm

GĐXH - Nhiều nghiên cứu cho thấy sức khỏe cơ bắp và đôi chân có liên quan mật thiết đến tuổi thọ. Trong đó, vùng đùi – nơi tập trung nhóm cơ lớn nhất cơ thể – được xem như “tấm gương phản chiếu” tình trạng chuyển hóa, tuần hoàn và vận động. Theo các bác sĩ, người sống thọ thường có 5 đặc điểm khá rõ ở đôi đùi mà không phải ai cũng để ý.

Muốn sống thọ hơn sau tuổi 70, nhiều người nhất định phải thực hiện điều này

GĐXH - Nhiều người nghĩ muốn sống thọ phải nhờ thuốc tốt, bác sĩ giỏi hay thực phẩm bổ dưỡng đắt tiền. Thế nhưng, điều giúp không ít người ngoài 90 tuổi vẫn khỏe mạnh, tự đi chợ, nấu ăn và tận hưởng cuộc sống lại nằm ở cách sống mỗi ngày.


Muốn sống thọ sau tuổi 60, người Việt cần duy trì tốt 6 thói quen này

Sau bữa ăn nhiều người vẫn làm 3 việc này mà không biết đang tăng nguy cơ thiếu máu não

Đau xương về đêm ngày càng nhiều, dấu hiệu cảnh báo không nên bỏ qua

Phụ nữ trẻ lâu thường sở hữu 3 đặc điểm này, càng sau tuổi 40 càng rõ

Nếu có đủ 4 thứ trên bàn chân thì xin chúc mừng! Thận của bạn khả năng cao vẫn còn rất khỏe

Người phụ nữ 48 tuổi phát hiện ung thư dạ dày đã di căn buồng trứng từ dấu hiệu nhiều người Việt bỏ qua

Sống khỏe - 3 phút trước

GĐXH - Chị Bình bất ngờ phát hiện mắc ung thư dạ dày đã di căn đến buồng trứng từ biểu hiện chướng bụng kéo dài.

Vinmec Central Park - từ cơ sở non trẻ đến bệnh viện nằm trong bảng xếp hạng tinh hoa y tế toàn cầu

Sống khỏe - 51 phút trước

Sau hơn một thập kỷ phát triển, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Central Park (TP.HCM) đang tiếp tục khẳng định tên tuổi trên bản đồ y tế quốc tế bằng dấu mốc đạt chuẩn 4 sao và được chấm 5 sao ở hai cấu phần cốt lõi, theo công bố của Global Hospital Rating.

Tuổi trung niên, 3 chị em ruột cùng phát hiện mắc 1 bệnh nguy hiểm, bác sĩ chỉ rõ bí quyết để sống thọ

Sống khỏe - 4 giờ trước

GĐXH - Bốc hỏa, tăng cân, tiểu đường, tăng huyết áp… là vấn đề sức khỏe mà 3 chị em bà Nguyệt cùng mắc phải, với điểm chung là: Thừa cân, béo phì kéo dài nhiều năm.

Loại quả nhiều người chê 'nhạt nhẽo' lại là kho dưỡng chất 'vàng' cho tim mạch và đôi mắt

Bệnh thường gặp - 7 giờ trước

GĐXH - Theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình, bí ngòi không chỉ là thực phẩm dễ chế biến mà còn chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể. Từ hỗ trợ thị lực, tăng cường sức khỏe tim mạch đến cải thiện tiêu hóa và bổ sung chất chống oxy hóa, bí ngòi được xem là lựa chọn tốt cho chế độ ăn uống lành mạnh hằng ngày.

Người đàn ông 53 tuổi phát hiện cùng lúc 2 ung thư gan và đường mật từ dấu hiệu nhiều người Việt dễ bỏ qua

Sống khỏe - 20 giờ trước

GĐXH - Từ những triệu chứng mơ hồ như mệt mỏi, ngứa da, sụt cân, một người đàn ông được phát hiện mắc đồng thời ung thư gan và ung thư đường mật.

Dâu tằm có thật sự 'bổ máu'? Chuyên gia cảnh báo nguy cơ thành nguồn đường ẩn nếu dùng sai cách

Bệnh thường gặp - 1 ngày trước

GĐXH - Dâu tằm được nhiều người tin có tác dụng “bổ máu” nhờ màu tím sẫm đặc trưng. Tuy nhiên, theo chuyên gia dinh dưỡng, loại quả này chủ yếu giàu chất chống oxy hóa và vitamin C, còn nếu dùng dưới dạng ngâm nhiều đường thường xuyên có thể trở thành nguồn đường ẩn gây hại cho sức khỏe.

Những 'trái ngọt' sau hành trình kiên cường và 7 cơ hội mới cho các gia đình hiếm muộn tại Bệnh viện Đức Phúc

Sống khỏe - 1 ngày trước

Ngày 16/5/2026, tại Bệnh viện Đức Phúc, sự kiện: "Magic XC – Tiếp thêm hy vọng cho vô sinh nam" để lại nhiều dấu ấn sâu sắc bởi những câu chuyện thực tế từ các gia đình đã điều trị thành công tại bệnh viện.

Nam sinh 14 tuổi nguy kịch vì bệnh tiểu đường, đường huyết tăng vọt do 1 sai lầm nhiều người Việt mắc phải

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Nam sinh 14 tuổi nguy kịch vì toan ceton đái tháo đường (bệnh tiểu đường) sau thời gian dài nhịn ăn giảm cân nhưng lại uống nhiều nước ngọt, khiến đường huyết tăng vọt.

Muốn sống thọ sau tuổi 60, người Việt cần duy trì tốt 6 thói quen này

Sống khỏe - 1 ngày trước

GĐXH - Tuổi 60 là cột mốc quan trọng của sức khỏe. Để sống thọ và duy trì chất lượng cuộc sống, người cao tuổi cần đặc biệt chú trọng đến chế độ ăn uống, sinh hoạt và theo dõi sức khỏe.

Chính thức: Hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi

Sống khỏe - 1 ngày trước

Chính phủ ban hành Nghị định số 168/2026/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Dân số. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi được hỗ trợ tối thiểu 2 triệu đồng từ năm 2027.

Bác sĩ cảnh báo 6 dấu hiệu ung thư xương giai đoạn đầu mà nhiều người vẫn nghĩ là thiếu canxi

Bệnh thường gặp

GĐXH - Nhiều người cho rằng đau nhức xương, mỏi cơ hay chuột rút là dấu hiệu thiếu canxi nên tự ý bổ sung tại nhà trong thời gian dài. Tuy nhiên, theo ThS.BS Nguyễn Vũ Bình – Giảng viên Đại học Y Hà Nội, có những trường hợp đau xương thực chất là dấu hiệu sớm của ung thư xương và việc nhầm lẫn có thể khiến người bệnh bỏ lỡ “giai đoạn vàng” trong điều trị.

Lòng lợn đang được 'minh oan' trên mạng xã hội, nhưng sự thật phía sau không đơn giản như nhiều người nghĩ

Bệnh thường gặp
Sau bữa ăn nhiều người vẫn làm 3 việc này mà không biết đang tăng nguy cơ thiếu máu não

Sống khỏe
Vì sao uống thuốc mỡ máu một thời gian rồi vẫn tái phát? Bác sĩ chỉ ra nguyên nhân ít ai ngờ tới

Bệnh thường gặp
TikToker Đan Thy mắc ung thư máu, cảnh báo lối sống nhiều người trẻ đang mắc phải

Sống khỏe

