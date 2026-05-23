Mùa hè nên ăn trứng thế nào để không tăng cholesterol? Chuyên gia khuyến cáo cách ăn an toàn nhất

Mùa hè nên ăn bao nhiêu trứng là đủ?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trứng là thực phẩm giàu protein chất lượng cao, cung cấp đầy đủ các axit amin thiết yếu. Mỗi quả trứng chứa khoảng 6–7g protein, cùng nhiều vi chất quan trọng như vitamin B12, vitamin D, sắt và selen.

Đặc biệt, trong mùa hè khi cảm giác thèm ăn giảm, trứng trở thành lựa chọn phù hợp vì giúp no lâu, dễ chế biến và không gây cảm giác nặng bụng.

Giải đáp về lượng tiêu thụ, các chuyên gia khuyến nghị người trưởng thành khỏe mạnh có thể ăn khoảng 1–2 quả trứng mỗi ngày. Đây là mức phù hợp để bổ sung dinh dưỡng mà không làm tăng nguy cơ dư thừa cholesterol.

Việc duy trì khẩu phần hợp lý đặc biệt quan trọng trong mùa hè, khi cơ thể dễ bị rối loạn tiêu hóa nếu ăn uống không khoa học.

Lợi ích của trứng với sức khỏe

Trứng không chỉ cung cấp năng lượng mà còn mang lại nhiều lợi ích đáng kể. Hàm lượng protein và axit amin trong trứng giúp xây dựng và duy trì khối cơ, особенно khi kết hợp với tập luyện thể lực. Đồng thời, trứng hỗ trợ giảm cân nhờ khả năng tạo cảm giác no lâu, giúp kiểm soát lượng thức ăn nạp vào.

Ngoài ra, trứng chứa nhiều chất chống oxy hóa, góp phần giảm tổn thương tế bào do gốc tự do. Nhờ đó, việc bổ sung trứng hợp lý có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như bệnh tiểu đường, tim mạch và một số loại ung thư.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy ăn trứng có thể cải thiện các chỉ số viêm trong cơ thể. Đáng chú ý, phần lớn dưỡng chất tập trung ở lòng đỏ, vì vậy việc ăn cả quả trứng sẽ mang lại giá trị dinh dưỡng đầy đủ hơn.

Những ai cần thận trọng khi ăn trứng?

Tuy trứng an toàn với đa số người khỏe mạnh, nhưng một số nhóm người cần thận trọng hơn khi sử dụng:

- Người có cholesterol LDL cao hoặc bệnh tim mạch: nên theo dõi lượng trứng, đặc biệt là lòng đỏ, và chú ý tổng thể chế độ ăn thay vì chỉ nhìn vào trứng đơn lẻ.

- Người mắc tiểu đường: có thể ăn trứng nhưng cần trao đổi với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để điều chỉnh lượng phù hợp với nguy cơ tim mạch và kiểm soát đường huyết.

- Người dị ứng trứng: cần tránh vì có thể gây phản ứng từ nhẹ đến nghiêm trọng.

- Phụ nữ mang thai, người lớn tuổi hoặc suy giảm miễn dịch: nên tránh trứng sống hoặc chưa chín kỹ để giảm nguy cơ nhiễm khuẩn Salmonella.

Cách ăn trứng an toàn, tốt cho sức khỏe trong mùa hè

Trong điều kiện thời tiết nóng, việc chế biến và bảo quản trứng cần được chú ý hơn. Các chuyên gia khuyến cáo nên ăn trứng đã nấu chín kỹ, tránh trứng sống hoặc lòng đào để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn. Trứng cần được bảo quản trong tủ lạnh, không để ngoài môi trường nóng quá lâu.

Ngoài ra, nên ưu tiên các cách chế biến lành mạnh như luộc, hấp hoặc trứng bác thay vì chiên rán nhiều dầu mỡ. Việc kết hợp trứng với rau xanh, salad hoặc ngũ cốc nguyên hạt cũng giúp cân bằng dinh dưỡng và hỗ trợ tiêu hóa tốt hơn.