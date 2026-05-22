Người đàn ông bất ngờ phát hiện ung thư thận, bác sĩ cảnh báo dấu hiệu nhiều người Việt dễ bỏ qua
GĐXH - Người đàn ông bất ngờ phát hiện ung thư thận dù trước đó hầu như không có triệu chứng rõ ràng, chỉ thỉnh thoảng đau lưng âm ỉ.
Ông Quang (70 tuổi) đi khám sức khỏe tổng quát trước khi sang Anh sống cùng con trai, bất ngờ phát hiện ung thư thận dù trước đó hầu như không có triệu chứng rõ ràng, chỉ thỉnh thoảng đau lưng âm ỉ.
Phát hiện ung thư thận từ lần khám tổng quát
Theo chia sẻ, ông Quang vẫn sinh hoạt bình thường, ăn uống, đại tiểu tiện ổn định, không có biểu hiện tiểu máu. Dấu hiệu duy nhất là cơn đau lưng thoáng qua nhưng không khiến ông bận tâm. Trước chuyến đi dài ngày, ông chủ động kiểm tra sức khỏe tổng quát để đánh giá tình trạng cơ thể.
Trong quá trình thăm khám, bác sĩ phát hiện bất thường tại thận và chỉ định kiểm tra chuyên sâu. Kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) ổ bụng ghi nhận khối tổn thương tại thận trái kích thước gần 50 mm, nằm trong nhu mô thận gần bể thận. Người bệnh được chuyển đến khoa Tiết niệu – Nam học để tiếp tục đánh giá.
Khối u nghi ngờ ác tính, chỉ định phẫu thuật triệt căn ung thư
PGS.TS.BS.CKII Trần Văn Hinh, Trưởng khoa Tiết niệu – Nam học, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho biết, khối u của người bệnh thuộc nhóm kích thước trung bình, còn khu trú trong nhu mô thận và chưa phá vỡ bao thận. Tuy nhiên, vị trí khối u nằm ở trung tâm, xâm lấn vào xoang thận, đài thận và sát bể thận, khiến khả năng bảo tồn thận thấp do nguy cơ không lấy hết tổn thương.
Trên hình ảnh học, khối u có đặc điểm nghi ngờ ác tính nên được định hướng điều trị theo bệnh lý ung thư thận.
Do có tiền sử bệnh tim mạch do xơ vữa động mạch vành, ông Quang được đánh giá kỹ trước phẫu thuật nhằm kiểm soát nguy cơ gây mê. Sau khi các chỉ số tim mạch được ổn định, bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi cắt toàn bộ thận trái theo hướng triệt căn.
Êkíp tiến hành đặt trocar, kiểm soát cuống thận gồm động mạch và tĩnh mạch ngay từ đầu, đồng thời bóc tách toàn bộ mỡ quanh thận và hạch vùng. Phương pháp này giúp hạn chế mất máu, giảm nguy cơ phát tán tế bào ung thư và đảm bảo loại bỏ triệt để khối u.
Ung thư thận: Hồi phục tốt sau mổ, không cần hóa trị
Sau phẫu thuật, sức khỏe ông Quang ổn định, các chỉ số sinh tồn trong giới hạn bình thường, chức năng thận còn lại hoạt động tốt. Kết quả giải phẫu bệnh xác định khối u là ung thư thận, diện cắt sạch, không còn tế bào ung thư.
Với kết quả này, ca mổ được đánh giá triệt căn, người bệnh không cần xạ trị hay hóa trị sau phẫu thuật, chỉ cần theo dõi định kỳ.
Khuyến cáo từ bác sĩ: Ung thư thận tiến triển âm thầm, dễ bị bỏ qua
Theo bác sĩ Hinh, ung thư thận giai đoạn đầu thường diễn tiến âm thầm, ít triệu chứng nên nhiều trường hợp chỉ được phát hiện tình cờ khi khám sức khỏe. Bệnh chiếm khoảng 2% tổng số ca ung thư, nam giới mắc nhiều hơn và thường gặp ở độ tuổi 65–74.
Một số yếu tố nguy cơ gồm hút thuốc lá, béo phì, tăng huyết áp và bệnh thận mạn tính. Nếu không được phát hiện sớm, khối u có thể phát triển, xâm lấn mạch máu thận và lan sang các cơ quan khác như gan, phổi, xương… khiến việc điều trị phức tạp và tiên lượng xấu hơn.
Các chuyên gia khuyến cáo, người dân nên khám sức khỏe định kỳ, đặc biệt ở người lớn tuổi hoặc có yếu tố nguy cơ. Nhiều bệnh lý nguy hiểm, trong đó có ung thư thận, có thể tiến triển âm thầm trong thời gian dài.
Việc phát hiện sớm không chỉ giúp điều trị đơn giản hơn mà còn tăng khả năng điều trị triệt để, bảo tồn chức năng cơ quan và nâng cao chất lượng sống cho người bệnh.
