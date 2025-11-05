5 dấu hiệu cơ thể cảnh báo nam giới đang quan hệ quá mức
GĐXH - Trong đời sống hôn nhân, sự hòa hợp tình dục là yếu tố quan trọng giúp duy trì cảm xúc và hạnh phúc. Tuy nhiên, quan hệ quá mức lại là một sai lầm thường gặp, đặc biệt ở những người cho rằng “chuyện ấy càng nhiều càng chứng tỏ phong độ”.
Các bác sĩ cảnh báo, khi tần suất quan hệ vượt quá sức chịu đựng của cơ thể, nam giới không chỉ mất phong độ mà còn có thể đối mặt với nhiều hệ lụy sức khỏe nghiêm trọng.
Cơ thể mệt mỏi, mất năng lượng thường xuyên
Một trong những tín hiệu đầu tiên là cảm giác kiệt sức sau mỗi lần quan hệ, thậm chí kéo dài cả ngày hôm sau. Tình trạng này xảy ra khi cơ thể phải tiêu hao quá nhiều năng lượng, đặc biệt là khi tần suất “yêu” dày đặc nhưng không có thời gian phục hồi. Nam giới có thể thấy mình uể oải, giảm tập trung, thiếu ngủ và dễ cáu gắt, vì hormone testosterone bị giảm mạnh sau khi cơ thể hoạt động quá sức.
Rối loạn cương dương, xuất tinh sớm
Nếu “cậu nhỏ” không còn phản ứng nhanh như trước, hoặc khó cương, nhanh xìu, xuất tinh sớm hơn bình thường, thì đây là dấu hiệu rõ ràng của việc quan hệ quá độ. Khi hệ thần kinh và mạch máu vùng sinh dục bị làm việc liên tục, khả năng kiểm soát cương và xuất tinh bị rối loạn. Về lâu dài, tình trạng này dễ dẫn đến rối loạn cương dương mạn tính.
Giảm ham muốn – cảnh báo “cháy sạch năng lượng”
Quan hệ tình dục điều độ giúp kích thích testosterone, nhưng lạm dụng lại làm hormone này sụt giảm nghiêm trọng. Nam giới bắt đầu thấy mất hứng thú, lười gần gũi, không còn cảm giác hưng phấn dù được kích thích, thậm chí né tránh bạn tình. Đây là dấu hiệu cơ thể đang “báo động” rằng hệ nội tiết và sinh lý đã kiệt quệ, cần được nghỉ ngơi.
Đau lưng, mỏi gối, tê mỏi vùng chậu
Theo Đông y, thận tàng tinh, tinh sinh khí – mà quan hệ quá độ sẽ “hư thận”, gây ra các triệu chứng như đau lưng, mỏi gối, tê bì chi dưới, hoa mắt chóng mặt hoặc ù tai. Tây y cũng ghi nhận rằng, các cơ vùng chậu và cột sống thắt lưng phải làm việc liên tục trong quan hệ, nên nếu không nghỉ ngơi đúng cách, sẽ dễ gây căng cơ và rối loạn tuần hoàn máu.
Tâm lý căng thẳng, mất kết nối cảm xúc
Quan hệ quá thường xuyên không chỉ mệt thể xác mà còn khiến tinh thần căng thẳng, dễ cáu gắt, mất cảm giác hứng thú với bạn tình. Khi tình dục trở thành “nghĩa vụ” hơn là niềm vui, mối quan hệ dễ mất đi sự tự nhiên và gắn bó. Các chuyên gia cho rằng, việc duy trì sự kết nối cảm xúc và giao tiếp cởi mở giữa hai người quan trọng hơn số lần “gần gũi”.
Mất ham muốn do vợ quá khỏePhòng the - 1 ngày trước
GĐXH - Nam bệnh nhân 37 tuổi, đến khám tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội với lý do ham muốn tình dục giảm nhiều.
Cách xử lý khi gặp phải tình huống nguy hiểm này trong lúc 'yêu'Phòng the - 2 ngày trước
GĐXH - Trong đời sống vợ chồng, chuyện “chăn gối” là một phần không thể thiếu, là sợi dây gắn kết tình cảm và duy trì hạnh phúc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tim mạch, đã có không ít trường hợp nam giới rơi vào tình trạng đột quỵ trong lúc quan hệ tình dục, đặc biệt ở những người thường xuyên căng thẳng, mệt mỏi hoặc có bệnh lý nền về tim mạch, huyết áp.
Phải làm gì nếu gặp phải trạng thái này khi quan hệ?Phòng the - 2 ngày trước
GĐXH - Nghiên cứu mới được công bố trên Tạp chí Y học tình dục cho thấy, 30% phụ nữ bị đau khi quan hệ tình dục qua âm đạo, và phần lớn trong số họ gặp phải sự khó chịu này bên trong hoặc xung quanh lối vào âm đạo.
Triệu chứng thường gặp ở phụ nữ khi quan hệ và cách phòng ngừaPhòng the - 3 ngày trước
GĐXH - Phụ nữ thường dễ bị viêm đường tiết niệu sau khi quan hệ hơn nam giới, bởi những lý do như vệ sinh cá nhân không đúng cách trước và sau khi quan hệ. Ban đầu, người phụ nữ sẽ không cảm thấy tình trạng này gây ảnh hưởng gì đến sinh hoạt hàng ngày, nhưng ít lâu sau sẽ cảm nhận được cơn đau rát và không thoải mái.
Tại sao ngay sau cực khoái cơ thể lại 'khó chịu'?Phòng the - 5 ngày trước
GĐXH - Nhiều người cảm thấy mệt mỏi và không thể tập trung sau khi làm “chuyện ấy”.
Xấu hổ vì hiện tượng lạ ở phụ nữ sau khi quan hệPhòng the - 6 ngày trước
GĐXH - Khi cả 2 đang hoàn toàn tận hưởng khoảnh khắc “lên đỉnh” thì rất có thể đột nhiên ở “vùng kín” của phái đẹp phát ra âm thành như tiếng “xì hơi”.
Sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu lạm dụng điều này khi quan hệPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Một số người không ngần ngại dùng tất cả các loại "thuốc kích thích tình dục" để cải thiện khả năng tình dục của họ.
Hiện tượng 'xuất tinh ở nữ giới' có bình thường?Phòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Nghiên cứu cho thấy, xuất tinh ở nữ giới là một lượng nhỏ chất lỏng màu trắng tiết ra ngay trước khi “lên đỉnh” và nó có tất cả các đặc điểm của huyết tương tuyến tiền liệt (tức là nó không phải là nước tiểu).
Cử chỉ của đôi môi tiết lộ nhiều về nàngPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Cử chỉ môi có thể tiết lộ nàng thích bạn qua những biểu hiện như mím môi, đưa môi về phía bạn, hoặc khi môi bạn tiếp xúc gần.
2 điều nên làm sau yêu khiến các cặp đôi hạnh phúc hơnPhòng the - 1 tuần trước
GĐXH - Không ít người tưởng rằng “chuyện ấy” chỉ là việc của cơ thể, nhưng theo nhiều chuyên gia tình dục học, để có một cuộc ân ái thành công thì ngôn ngữ được coi là xúc tác quan trọng giúp cả hai thêm thăng hoa và hạnh phúc.
Xấu hổ vì hiện tượng lạ ở phụ nữ sau khi quan hệPhòng the
GĐXH - Khi cả 2 đang hoàn toàn tận hưởng khoảnh khắc “lên đỉnh” thì rất có thể đột nhiên ở “vùng kín” của phái đẹp phát ra âm thành như tiếng “xì hơi”.