Cách xử lý khi gặp phải tình huống nguy hiểm này trong lúc 'yêu'

Là trụ cột của gia đình, đàn ông thường phải gánh vác nhiều trách nhiệm về tài chính, công việc và cuộc sống. Khi áp lực kéo dài, cộng thêm việc thức khuya, ít vận động và ăn uống thất thường, cơ thể dễ rơi vào trạng thái kiệt sức, giảm lưu thông máu và rối loạn nhịp tim. Những yếu tố này âm thầm làm tăng nguy cơ đột quỵ — đặc biệt là trong khoảnh khắc đòi hỏi năng lượng và nhịp tim tăng cao như khi quan hệ tình dục.

Một nghiên cứu của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) cho thấy, hơn 75% trường hợp đột quỵ trong khi quan hệ xảy ra ở nam giới có tiền sử tăng huyết áp hoặc mệt mỏi kéo dài. Điều đáng nói, phần lớn trong số đó đều không hề nhận thấy cơ thể mình đang “kêu cứu”.

Ảnh minh họa

Đột quỵ trong lúc quan hệ có thể đến rất nhanh, thường với các biểu hiện như đột ngột choáng váng, mất ý thức, méo miệng, nói ngọng, co giật hoặc khó thở. Nhiều người lầm tưởng đây là cảm giác “mệt sau khi yêu” nên chậm trễ cấp cứu, khiến tình trạng trở nên nghiêm trọng.

Các bác sĩ khuyến cáo:

Tuyệt đối không thay đổi tư thế nạn nhân đột ngột. Nếu người bị đột quỵ tỉnh, không để họ ngồi dậy hay đứng dậy vội vàng.

Đặt bệnh nhân nằm nghiêng sang một bên, tránh để lưỡi tụt gây tắc đường thở.

Nới lỏng quần áo, loại bỏ vật cản quanh cổ và ngực (như chăn, gối, áo).

Gọi cấp cứu ngay lập tức và không tự ý cho uống thuốc hoặc nước.

Tình dục là niềm vui, là sự chia sẻ và kết nối giữa hai người, nhưng chỉ thật sự ý nghĩa khi cơ thể khỏe mạnh và tâm trí thoải mái. Trước khi bước vào “cuộc yêu”, nam giới nên dành thời gian nghỉ ngơi, ăn uống đầy đủ, hạn chế rượu bia và thuốc lá. Việc tập luyện thể thao đều đặn, kiểm tra sức khỏe định kỳ cũng là chìa khóa giúp duy trì phong độ và bảo vệ trái tim.

Bác sĩ Nguyễn Bá Hưng, Trưởng khoa Nam học, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn, từng chia sẻ: “Không ít trường hợp nhập viện sau khi quan hệ do quá sức hoặc có bệnh tim mạch tiềm ẩn. Chuyện ‘yêu’ chỉ nên diễn ra khi cơ thể đủ khỏe và tâm lý thư giãn, đừng để phút giây hạnh phúc trở thành bi kịch.”