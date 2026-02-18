5 điều bác sĩ mạch máu nhắn nhủ bệnh nhân suy giãn tĩnh mạch ăn Tết vui khỏe, hạn chế gặp nhau trong bệnh viện

Tết là dịp thay đổi nhịp sinh hoạt đột ngột: Ngồi xe lâu về quê, đứng nấu nướng nhiều giờ, ăn uống thất thường, rượu bia liên miên… Những yếu tố này có thể khiến tình trạng suy giãn tĩnh mạch nặng lên rõ rệt. Hiểu rõ những vấn đề này, BS Đoàn Dư Mạnh ( Phó Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế Phương Đông, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam) đã có những chia sẻ riêng dành cho nhóm người mắc bệnh này:

1. Chuẩn bị cho chuyến đi xa, như về quê ăn tết hoặc đi du lịch

Lựa chọn phương tiện đi lại: Nếu quãng đường di chuyển kéo dài, việc lựa chọn phương tiện đi lại vô cùng quan trọng. Hãy ưu tiên chọn phương tiện có giường nằm như tàu, hoặc xe khách có ghế ngả, các vị trí ngồi máy bay đủ rộng để duỗi chân. Nếu phương tiện di chuyển chật chội, cần đảm bảo dừng nghỉ hợp lỹ giữa quãng đường di chuyển.

Quầng áo thoáng, rộng, không đi giày quá chật cần nhớ đi tất (vớ) áp lực trong suốt quãng đường di chuyển. Lưu ý không gác chân lên ghế của hành khách ngồi trước mặc dù như vậy sẽ rất dễ chịu cho bệnh nhưng sẽ gây khó chịu cho người khác.

Ăn các thực phẩm giàu chất xơ, uống đủ nước.

2. Dọn dẹp ngày Tết

Tránh đứng hoặc ngồi quá lâu chỉ để lau từng kẽ của bộ tràng kỷ rồng phượng - đây cũng là ám ảnh kinh hoàng của cả các bạn trẻ, hay đứng nấu những bữa cỗ linh đình cho cả nhà rồi lại ngồi 2 tiếng đồng hồ để dọn dẹp các bát đũa dầu mỡ. Nên nhớ bạn là người bệnh và người thân của bạn sẽ rất vui vẻ để giúp đỡ bạn việc nhà. Vậy nên hãy nhờ người thân của bạn giúp cùng nhau dọn dẹp, lại tăng thêm được sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.

Đừng quên, bạn tiết kiệm chi phí thuê người dọn dẹp hay ngại không nhờ người thân giúp thì sau tết họ sẽ còn phải vất vả hơn việc dọn dẹp này khi phải chăm sõc bạn trong bệnh viện

3. Ăn uống tiệc tùng dịp tết

Tết bao giờ nào cũng có bánh chưng, thịt mỡ, xôi gà, bia, rượu... gia đình lâu năm gặp nhau, bạn bè thân thiết hàn huyên thâu đêm. Tăng cân không kiểm soát là điều đã được tiên lượng, đồ uống có cồn gây giãn mạch cũng làm nặng thêm tình trạng bệnh. Hãy nhớ bạn đang là người bệnh suy giãn tĩnh mạch. Sau Tết, bạn còn công việc phải làm, những bộ đồ đẹp khoe đôi chân đang chờ chứ không phải là bác sĩ tĩnh mạch. Vậy hãy kiểm soát việc ăn uống dịp tết một cách chủ động.

Bổ sung rau xanh và thực phẩm giàu chất xơ, giàu vitamin E, C..., ăn có chừng mực các thực phẩm nhiều đạm mỡ. Nói không với đồ uống có cồn. Tâm sự cùng tri kỷ, bạn thân bên tách trà ấm còn tốt hơn gặp nhau trong bệnh viện với phong bì ghi "chúc bác mau khỏe", hơn nữa trà xanh giúp giảm cholesterol, giảm mỡ máu, rất tốt cho tim mạch.

4. Du xuân dịp Tết

Cũng như những lưu ý ở trên khi phải đi xa, người bệnh suy giãn tĩnh mạch cần tránh các hoạt động phải đứng lâu. Vãn cảnh chùa du xuân đầu năm, giữ cho tâm thanh tịnh, an lòng cùng người thân là điều nên làm.

Nhớ mang tất (vớ) áp lực để bảo vệ đôi chân trong quá trình di chuyển du xuân đón tết.

5. Khám bác sĩ tĩnh mạch trước và sau dịp Tết để đánh giá mức độ nặng nhẹ của bệnh

Hãy đi khám theo khuyến cáo của bác sĩ và ghi nhớ thêm dặn dò riêng cho trường hợp của bạn. Những điều này rất quan trọng để bệnh nhân suy giãn tĩnh mạch có 1 cái Tết thật an yên!