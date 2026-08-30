Người khôn không phải người nói hay, mà là người biết làm 2 điều
GĐXH - Người khôn khéo không phải người giả tạo, mà là người biết nói đúng lúc, đúng cách.
Thật thà là tốt, nhưng nếu thiếu tinh tế, sự thẳng thắn đôi khi lại khiến người khác tổn thương và khiến bản thân gặp rắc rối. Khéo léo trong giao tiếp không phải giả tạo, mà là biểu hiện của sự trưởng thành. Biết nói đúng lúc, im lặng đúng chỗ sẽ giúp các mối quan hệ bền vững và cuộc sống bớt đi nhiều phiền phức.
Đào hoa nhưng dễ yêu nhầm người: 4 cung hoàng đạo nữ càng xinh càng khổ vì tìnhGia đình -
GĐXH - Xinh đẹp, thông minh, được nhiều người theo đuổi nhưng 4 cung hoàng đạo nữ này lại dễ gặp trắc trở trong chuyện tình cảm vì quá cảm tính, cả tin hoặc khó lựa chọn đúng người.
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GĐXH - Tình yêu có thể bắt đầu bằng cảm xúc, nhưng hôn nhân lại được quyết định bởi tiền bạc, trách nhiệm, gia đình và cách hai người đồng hành với nhau.
Bạn trai vừa cầu hôn xong, cô gái nhận được tin nhắn từ số lạ chỉ có 6 chữ mà thay đổi cả cuộc đờiGia đình -
Cô không ngờ phía sau sự né tránh ấy lại là một cuộc khủng hoảng tài chính.
Một người mẹ có 3 thói quen này là phúc của con cáiGia đình -
Không phải cách yêu thương nào cũng để lại ảnh hưởng tích cực cho con trẻ.
4 con giáp sau tuổi 40 tiền bạc dồi dào, sự nghiệp thăng tiến, hậu vận đáng mơ ướcGia đình -
GĐXH - Có 4 con giáp không quá nổi bật về tài vận khi còn trẻ nhưng càng bước qua tuổi 40 càng dễ gặp cơ hội tốt, sự nghiệp khởi sắc, tiền bạc tích lũy và cuộc sống về sau thêm sung túc.
Vợ chồng U70 bỏ phố về quê xây nhà view biển tận hưởng tuổi già, chưa đầy nửa năm đã hối hậnGia đình -
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Vì sao nhiều người cao tuổi có lương hưu vẫn tiếc từng đồng?Gia đình -
GĐXH - Nhiều người nhận thấy có những người cao tuổi dù có lương hưu ổn định, cuộc sống không thiếu thốn nhưng vẫn chi tiêu rất dè sẻn. Quần áo cũ còn mặc được thì tiếp tục mặc, thức ăn còn lại sau bữa cơm cũng cố tận dụng, lương hưu nhận về phần lớn đem gửi tiết kiệm.
4 câu cửa miệng của nhiều cha mẹ vô tình 'tiêu diệt' cuộc đời đứa trẻ từ rất sớmGia đình -
GĐXH - “Sao con ngốc thế?”, “Con nhìn bạn kia mà học”, “Bố mẹ làm tất cả cũng chỉ vì muốn tốt cho con”... là những câu nói nhiều cha mẹ từng sử dụng trong quá trình nuôi dạy trẻ.
Đừng vội gật đầu đồng ý làm vợ nếu thấy anh ấy có 7 dấu hiệu nàyChuyện vợ chồng -
GĐXH - Yêu một người và chọn người làm chồng là hai chuyện khác nhau. Trước khi cưới, phụ nữ nên nhìn kỹ 7 dấu hiệu có thể khiến hôn nhân về sau nhiều áp lực.
Tuổi già có khổ hay không, nhìn vào tuổi 60 là biếtGia đình -
GĐXH - Tuổi 60 không phải cột mốc để cha mẹ dừng lại, mà là thời điểm thích hợp để bắt đầu sắp xếp lại cuộc sống theo một cách khác.