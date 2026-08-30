Người khôn không phải người nói hay, mà là người biết làm 2 điều

Chủ nhật, 16:32 30/08/2026 | Gia đình
Tường Vy (t/h)
Tường Vy (t/h)
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GĐXH - Người khôn khéo không phải người giả tạo, mà là người biết nói đúng lúc, đúng cách.

Thật thà là tốt, nhưng nếu thiếu tinh tế, sự thẳng thắn đôi khi lại khiến người khác tổn thương và khiến bản thân gặp rắc rối. Khéo léo trong giao tiếp không phải giả tạo, mà là biểu hiện của sự trưởng thành. Biết nói đúng lúc, im lặng đúng chỗ sẽ giúp các mối quan hệ bền vững và cuộc sống bớt đi nhiều phiền phức.

Người khôn không phải người nói hay, mà là người biết làm 2 điều - Ảnh 1.

Người khôn không phải người nói hay, mà là người biết làm 2 điều - Ảnh 1.Người khôn ngoan đều tránh làm 3 việc khi sắp nghỉ hưu: Tuổi già an yên, nhẹ nhõm

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