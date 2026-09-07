Người cha ảnh hưởng thế nào với con gái? 4 điều mà nhiều người khi trưởng thành mới phát hiện ra

| Nuôi dạy con
Bảo An
Bảo An
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Người cha là một trong những người đàn ông đầu tiên bước vào cuộc đời con gái. Cách cha yêu thương, lắng nghe và đối xử với con có thể ảnh hưởng đến sự tự tin, lòng tự trọng và cách cô gái nhìn nhận các mối quan hệ khi trưởng thành.

Người cha ảnh hưởng thế nào với con gái? 4 điều mà nhiều người khi trưởng thành mới phát hiện ra - Ảnh 1.3 kiểu giáo dục 'tự do' nhiều cha mẹ phản đối, nhưng chuyên gia lại đánh giá rất cao

GĐXH - Nhiều người cho rằng giáo dục tự do là nuông chiều con, nhưng thực tế đây là phương pháp giúp trẻ phát triển tư duy, tính tự lập và khả năng thích nghi.

Người cha ảnh hưởng thế nào với con gái? 4 điều mà nhiều người khi trưởng thành mới phát hiện ra - Ảnh 2.3 thói quen trên bàn ăn có thể tiết lộ trẻ có EQ thấp

GĐXH - Nếu con thường xuyên có 3 thói quen này trên bàn ăn, cha mẹ nên uốn nắn sớm.

Người cha ảnh hưởng thế nào với con gái? 4 điều mà nhiều người khi trưởng thành mới phát hiện ra - Ảnh 3.Thay vì giằng điện thoại khỏi tay con, cha mẹ EQ cao làm 3 việc

GĐXH - Thay vì cấm đoán điện thoại, máy tính một cách cực đoan, cha mẹ EQ cao thường hướng dẫn con cách sử dụng công nghệ thông minh, có trách nhiệm và lành mạnh.

Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.