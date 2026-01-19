Công việc trắc trở, tình cảm lận đận: 4 cung hoàng đạo dễ lao đao nhất năm 2026

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Những cung hoàng đạo này có nguy cơ liên tục đối mặt với rủi ro, cản trở trong công việc, tài chính, tình cảm và cả sức khỏe. Dù nỗ lực rất nhiều, họ vẫn dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, hụt hẫng vì mọi việc không diễn ra như kỳ vọng.

Cung hoàng đạo Ma Kết: Sự nghiệp bế tắc, tài chính áp lực

Bước sang năm 2026, Ma Kết phải đối mặt với hàng loạt thách thức trong công việc.

Bạn bỏ ra không ít công sức nhưng thành quả nhận lại lại không tương xứng, thậm chí không được ghi nhận đúng mức.

Điều này khiến tinh thần dễ rơi vào trạng thái chán nản, mất động lực và cảm giác đơn độc khi phải tự lực cánh sinh, không thể trông cậy vào sự hỗ trợ từ người khác.

Môi trường làm việc cũng tiềm ẩn nhiều xung đột. Ma Kết có thể nảy sinh bất đồng với cấp trên hoặc đồng nghiệp, khiến các dự án đang theo đuổi có nguy cơ trì hoãn, đổ bể hoặc thất bại.

Con đường thăng tiến vì thế trở nên gập ghềnh, nhiều thử thách hơn dự tính.

Không chỉ sự nghiệp, tài chính của Ma Kết cũng khó có bước tiến rõ rệt. Nhiều khoản chi tiêu phát sinh bất ngờ buộc bạn phải thắt chặt hầu bao.

Các nguồn thu từ đầu tư, kinh doanh hay việc làm thêm có dấu hiệu suy giảm, thậm chí nếu mạo hiểm đầu tư, bạn còn đối mặt nguy cơ thua lỗ, nợ nần.

Bước sang năm 2026, Ma Kết phải đối mặt với hàng loạt thách thức trong công việc. Ảnh minh họa

Cung hoàng đạo Song Ngư: Tình cảm trắc trở, tiền bạc hao hụt

Năm 2026 được xem là giai đoạn kém may mắn với cung hoàng đạo Song Ngư, đặc biệt ở hai phương diện tài chính và tình cảm.

Trong chuyện yêu đương hoặc hôn nhân, bạn và nửa kia dễ rơi vào vòng xoáy cãi vã vì khác biệt quan điểm, lối sống và sở thích cá nhân.

Một số mối quan hệ có thể đứng trước nguy cơ tan vỡ khi xuất hiện người thứ ba.

Với Song Ngư độc thân, bạn dễ yêu đơn phương, đặt tình cảm nhầm chỗ hoặc vướng vào những mối quan hệ mập mờ, tay ba đầy tổn thương.

Không chỉ tình yêu, các mối quan hệ bạn bè, xã giao cũng gặp sóng gió. Những mâu thuẫn kéo dài có thể khiến bạn phải chấm dứt tình bạn từng rất thân thiết.

Điều này khiến Song Ngư có xu hướng thu mình, khép kín và không còn muốn giao tiếp với окружа xung quanh.

Về tài chính, thu nhập của bạn có nguy cơ giảm sút do lương thưởng không tăng, khó tìm việc làm thêm trong khi chi phí sinh hoạt lại ngày càng leo thang, tạo áp lực lớn lên cuộc sống.

Cung hoàng đạo Xử Nữ: Gia đình lục đục, công việc dễ sai sót

Năm 2026 mang đến nhiều thử thách cho cung hoàng đạo Xử Nữ, đặc biệt liên quan đến gia đình, các mối quan hệ ruột thịt và kế hoạch công việc.

Bạn dễ nảy sinh mâu thuẫn với người thân, khiến bầu không khí gia đình trở nên căng thẳng và ảnh hưởng tiêu cực đến tinh thần.

Với Xử Nữ đã lập gia đình, tổ ấm có dấu hiệu lục đục kéo dài. Những bất đồng tích tụ từ lâu có thể bùng phát thành "chiến tranh lạnh" dai dẳng, thậm chí đẩy mối quan hệ đến bờ vực đổ vỡ nếu không sớm tìm cách tháo gỡ.

Ngoài ra, bạn cũng cần đặc biệt cẩn trọng trong chuyện đi lại. Các chuyến công tác, du lịch hoặc di chuyển xa dễ gặp trục trặc như sai sót giấy tờ, visa, trễ chuyến hoặc sự cố bất ngờ trên đường.

Trong công việc, Xử Nữ dễ mắc lỗi khi xử lý văn bản, email, hợp đồng hay dữ liệu số. Chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến vị trí và uy tín nghề nghiệp.

Năm 2026 mang đến nhiều thử thách cho cung hoàng đạo Xử Nữ, đặc biệt liên quan đến gia đình, các mối quan hệ ruột thịt và kế hoạch công việc. Ảnh minh họ

Cung hoàng đạo Song Tử: Áp lực công việc đè nặng, sức khỏe suy giảm

Công việc và sức khỏe là hai nỗi lo lớn nhất của cung hoàng đạo Song Tử trong năm 2026.

Bạn có xu hướng phải gánh vác nhiều trách nhiệm hơn trước, nhưng chế độ đãi ngộ, lương thưởng lại không có dấu hiệu cải thiện tương xứng.

Khối lượng công việc dày đặc khiến Song Tử thường xuyên rơi vào trạng thái căng thẳng, stress kéo dài.

Mối quan hệ với đồng nghiệp cũng không mấy êm ả, dễ phát sinh tranh chấp, khiến môi trường làm việc trở nên ngột ngạt và mệt mỏi.

Do làm việc quá sức, sức khỏe của bạn có dấu hiệu đi xuống. Song Tử có thể thường xuyên ốm vặt, suy nhược, đặc biệt dễ gặp các vấn đề liên quan đến dạ dày, đường ruột do sinh hoạt thất thường.

Việc thăm khám định kỳ và điều chỉnh lối sống là điều cần thiết để tránh những hệ lụy lâu dài.

4 cung hoàng đạo dễ gặp vận đen năm 2026

Dù được dự báo là những cung hoàng đạo dễ gặp vận đen trong năm 2026, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc mọi cánh cửa đều khép lại.

Những thử thách về công việc, tài chính, tình cảm hay sức khỏe thực chất là lời nhắc để mỗi người chậm lại, nhìn nhận rõ hơn những điểm chưa phù hợp trong cuộc sống hiện tại.

Khi biết cẩn trọng trong quyết định, tiết chế cảm xúc và chủ động thay đổi thói quen sinh hoạt, các cung hoàng đạo này hoàn toàn có thể hạn chế rủi ro và từng bước vượt qua giai đoạn khó khăn.

Sau mỗi biến động, nếu giữ được bản lĩnh và sự tỉnh táo, vận may vẫn có cơ hội quay trở lại theo cách bất ngờ hơn bạn nghĩ.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.