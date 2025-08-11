5 loại rau củ này đem phơi khô sẽ ngon hơn rau tươi, bảo quản 1 năm không hỏng, trái mùa vẫn có món ngon

Vào mùa hè, có rất nhiều những loại rau củ theo mùa tươi ngon với số lượng lớn được bày bán ngoài chợ, giá lại rẻ. Cà tím tím rực, khoai tây căng mọng, đậu đũa lẳng trên giàn, dưa chuột nở rộ hoa vàng, mướp đắng và mướp bò lan... Đôi khi chúng ta vì rẻ mà mua nhiều nhưng lại dùng không hết. Tuy nhiên bạn có nghĩ đến tình huống tận dụng đợt nắng gay gắt này mua những loại rau củ theo mùa, đang có giá rẻ đó rồi đem phơi khô?! Bạn chắc chắn sẽ bất ngờ bởi một số loại rau củ khi phơi khô vẫn có hương vị tuyệt vời, thậm chí còn ngon hơn lúc còn tươi. Khi bạn kết hợp cùng thịt, cá và các nguyên liệu khác, mùi thơm của món ăn sẽ lan tỏa! Và tuyệt vời nhất là những loại rau quả này có thể để được cả năm mà không bị hỏng. Chúng thực sự là "tủ rau củ tiết kiệm theo thời gian"!

Dưới đây chúng tôi gợi ý cho bạn một số loại rau củ có thể phơi khô và dùng dần trong cả năm nhé!

1. Khoai tây khô: Nguyên liệu hoàn hảo cho món hầm...

Khoai tây vốn là loại củ tươi ngon và không có thuốc trừ sâu. Bạn có thể tận dụng ánh nắng gay gắt mùa hè để làm món khoai tây khô. Bạn thử làm đi, ăn khoai tây khô thậm chí còn ngon hơn khoai tây tươi. Để làm khoai tây khô, bạn chọn những củ to, nhiều bột. Sau đó gọt bỏ vỏ và thái miếng dày, hoặc thái sợi, thái lát mỏng (tùy thuộc vào kích thước miếng khoai tây bạn làm mà có thể dùng xào, khoai tây chiên hoặc nấu canh). Bạn cũng lưu ý đừng thái quá mỏng vì khoai tây sẽ dễ bị vỡ khi phơi khô.

Sau khi cắt miếng xong, bạn rửa sạch tinh bột rồi trải trực tiếp lên lưới phơi hoặc nong tre thoáng khí. Phơi khô dưới nắng to trong hai hoặc ba ngày cho đến khi khoai cứng lại, có màu vàng nhạt. Bảo quản khoai trong hộp và để ở nơi khô ráo, thoáng mát trong một năm mà không bị hỏng.

Tùy thuộc vào thành phẩm khoai tây khô, bạn có thể ngâm nước cho nở mềm rồi chế biến làm món xào, chiên, hầm cùng xương heo... Những lát khoai tây khô thấm đẫm nước dùng đậm đà, trở nên mềm dẻo, dai dai hơn ngon cả khoai tây tươi. Hương thơm và vị ngọt của thịt thấm đẫm vào từng miếng khoai, thật tuyệt vời.

2. Mướp đắng khô: Vị đắng đã mất, hương thơm vẫn còn!

Mùa hè là mùa của mướp đắng. Chúng tươi ngon và được bán với số lượng lớn ở khắp các chợ. Mướp đắng có thể dùng làm nguyên liệu chế biến món ăn hoặc cũng có thể dùng làm nước uống thải độc, pha trà... Khi nắng cuối hè còn đang gay gắt, bạn hãy tận dụng loại nguyên liệu này đang nhiều, giá lại rẻ mua về làm mướp đắng khô để nấu các món ăn hoặc đun nước uống.

Để làm mướp đắng khô, bạn hãy chọn mua những quả mướp đắng tươi ngon. Sau đó về rửa sạch rồi cắt đôi theo chiều dọc. Tiếp đó bạn dùng thìa nhỏ nạo bỏ hạt và cùi trắng bên trong mướp đắng. Đây chính là bí quyết để loại bỏ bớt vị đắng của loại nguyên liệu này. Sau đó bạn thái lát mỏng cho đến khi hết nguyên liệu. Đun sôi một nồi nước cùng chút muối, chần qua mướp đắng rồi vớt ra rửa sạch với nước lạnh, vắt ráo nước và trải ra phơi khô. Phơi cho đến khi mướp giòn, xanh vàng, và khi bóp vào thấy giòn.

Mướp đăng khô này khi chế biến món ăn thì ngâm mềm rồi có thể xào cùng thịt, nấu canh sườn hoặc đun lên uống thay nước lọc. Vị đắng nhẹ, thanh mát, đặc biệt giúp giải nhiệt và thanh lọc cơ thể!

3. Cà tím khô: Nhìn nhăn nheo nhưng mềm ngon bất ngờ!

Cà tím vào mùa hè thường mọng nước thơm ngon hơn những mùa khác. Khi đem phơi khô tuy chúng sẽ co lại nhăn nheo nhưng bạn đừng thấy thế mà nản lòng. Bạn sẽ bất ngờ vì hương vị của chúng vẫn thơm ngon không kém khi còn tươi. Hơn thế với cà tím khô bạn còn có thể bảo quản được trong cả năm mà không lo hỏng.

Để làm cà tím khô, bạn chọn những quả cà tím căng bóng, non. Sau đó bỏ cuống, rửa sạch và cắt thành từng miếng dạng dải bằng ngón tay. Sau đó bạn rắc một lớp muối mỏng lên cà tím, trộn đều rồi ướp trong khoảng 15-20 phút. Đây là bước quan trọng để loại bỏ nước, sau đó vắt khô. Bước này giúp cà tím khô ngon hơn và không bị thâm đen. Sau đó, phơi cà tím dưới nắng cho đến khi khô, cứng và sẫm màu. Bạn bảo quản trong túi nilon hoặc hộp kín để ở nơi thoáng mát.

Khi chế biến món ăn, bạn có thể xào cùng thịt hoặc kho với sườn heo... Cà tím khô có khả năng hút nước dùng cực tốt! Bạn chỉ cần ngâm cho nở mềm rồi thả vào nấu, hương vị thơm ngon và đậm đà hơn cà tím tươi.

4. Đậu đũa khô: Dù xào hay nấu canh đều thơm ngon đến tận xương tủy!

Đậu đũa khô đúng là "món ngon khó cưỡng" trong các loại rau củ sấy khô! Do đó vào mùa hè - thời điểm đậu đũa được thu hoạch nhiều, giá rẻ, bạn hãy mua về phơi nắng. Để làm đậu đũa khô, bạn mua những bó đậu đũa tươi non về, cắt bỏ phần đầu, cuống. Sau đó đun sôi một nồi nước, thêm chút muối và vài giọt dầu ăn vào. Bước này giúp đậu đũa vẫn giữ được màu tươi xanh.

Sau đó bạn cho đậu đũa vào chần đến khi thấy chuyển màu sẫm hơn. Lưu ý bạn không nên chần quá kỹ vì sẽ khiến chúng bị mềm, nhũn. Vớt đậu đũa ra, thả vào chậu nước lạnh cho nguội. Sau đó bạn đem đậu đũa đi phơi nắng. Chỉ cần trải chúng ra một tấm lưới phơi hoặc dụng cụ có lỗ thoáng khí là được. Phơi cho đến khi chúng khô hoàn toàn, có màu xanh đậm và cứng, dễ gãy khi bẻ.

Những hạt đậu khô này rất thích hợp để hầm thịt! Xào thịt ba chỉ cho đến khi thơm, thêm nước và cho một nắm đậu khô vào. Đậu khô thấm đẫm nước thịt, trở nên mềm và căng mọng. Cắn một miếng, hương thơm nồng nàn của đậu và thịt lan tỏa trong miệng, càng nhai càng thơm! Chúng dai hơn đậu tươi, và hương vị đậm đà hơn. Bạn sẽ không thể nào ăn hết cả nồi!

5. Dưa chuột khô: Một bất ngờ nhỏ giòn tan, hoàn hảo để xào với thịt!

Nhiều người hẳn sẽ hoài nghi về việc dưa chuột có thể phơi khô để dùng nấu ăn. Thực tế là bạn hoàn toàn có thể làm như vậy. Mùa hè là mùa chính vụ của dưa chuột, chúng thơm ngon do đó bạn hãy tận dụng ánh nắng mặt trời để tích trữ dưa chuột dùng quanh năm. Có một điều đặc biệt khi làm dưa chuột khô là bạn nên chọn những quả hơi già. Bởi vì dưa chuột non sẽ nhiều nước hơn nên khi phơi sẽ lâu hơn.

Sau khi mua dưa chuột về, bạn rửa sạch rồi cắt thành lát dày hoặc sợi, rắc muối, trộn đều, ướp nửa tiếng cho ra bớt nước rồi vắt ráo. Bước này giúp dưa chuột phơi khô giòn hơn. Sau đó, phơi nắng cho đến khi dưa chuột khô hoàn toàn, giòn và chuyển sang màu vàng.

Dưa chuột phơi khô khi đem chế biến món ăn sẽ có hương vị độc đáo! Sau khi ngâm mềm, bạn có thể xào với thịt, trứng chiên, hoặc làm món trộn cùng các nguyên liệu khác. Dưa chuột sấy giòn tan! Hương thơm đặc trưng, hoàn toàn khác biệt so với dưa chuột tươi, lại còn rất tươi mát, sảng khoái.

Chắc hẳn khi làm những loại rau củ khô, nhìn chúng dần dần mất đi độ ẩm và cô đọng tinh túy dưới ánh nắng mặt trời, bạn sẽ cảm thấy thật tự hào! Đây không chỉ là những loại rau củ khô thông thường mà chúng còn là nơi lưu giữ hương thơm của đất trời và tình yêu thương của bạn dành cho gia đình.