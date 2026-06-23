5 loại thực phẩm ngon miệng nhưng âm thầm rút ngắn tuổi thọ, người Việt cần cảnh giác

Đồ chiên rán, thịt chế biến sẵn hay nước ngọt có ga là những thực phẩm quen thuộc, mang lại cảm giác ngon miệng và tiện lợi. Tuy nhiên, việc tiêu thụ thường xuyên trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường, béo phì hay một số loại ung thư, từ đó ảnh hưởng đến sức khỏe và tuổi thọ.

Điểm chung của những thực phẩm này là dễ ăn, dễ trở thành thói quen hằng ngày. Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng thay vì loại bỏ hoàn toàn, mỗi người nên kiểm soát khẩu phần và tần suất sử dụng, đồng thời ưu tiên thực phẩm tươi, ít qua chế biến để bảo vệ sức khỏe lâu dài.

5 nhóm thực phẩm âm thầm rút ngắn tuổi thọ của bạn

Nước ép trái cây

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Trái cây tươi là nguồn cung cấp vitamin, khoáng chất và chất xơ có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, khi được ép lấy nước, phần lớn chất xơ bị loại bỏ, khiến lượng đường trong trái cây được hấp thu nhanh hơn.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, nước ép trái cây, kể cả loại nguyên chất không thêm đường, vẫn có thể làm tăng lượng đường nạp vào cơ thể nếu sử dụng thường xuyên hoặc uống với số lượng lớn. Do thiếu chất xơ, nước ép khiến đường huyết tăng nhanh hơn so với việc ăn trái cây nguyên quả.

Việc tiêu thụ quá nhiều đồ uống chứa đường trong thời gian dài có thể góp phần làm tăng nguy cơ thừa cân, rối loạn chuyển hóa và tiểu đường type 2. Vì vậy, các chuyên gia khuyến khích ưu tiên ăn trái cây nguyên quả thay vì uống nước ép.

Đồ chiên rán

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Gà rán, khoai tây chiên hay các loại bánh chiên là những món ăn được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, khi thực phẩm được chế biến ở nhiệt độ cao, đặc biệt bằng dầu chiên tái sử dụng nhiều lần, có thể hình thành các hợp chất không có lợi cho sức khỏe.

Bên cạnh đó, đồ chiên rán thường chứa hàm lượng calo và chất béo cao, dễ dẫn đến tăng cân nếu sử dụng thường xuyên. Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu thực phẩm chiên rán có liên quan đến nguy cơ béo phì, tăng huyết áp, tiểu đường type 2 và bệnh tim mạch.

Các chuyên gia khuyến cáo nên hạn chế thực phẩm chiên ngập dầu, thay thế bằng các phương pháp chế biến lành mạnh hơn như hấp, luộc hoặc nướng.

Đồ uống có ga

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Một lon nước ngọt có ga có thể giúp giải khát tức thời, nhưng việc sử dụng thường xuyên lại không có lợi cho sức khỏe.

Phần lớn đồ uống có ga chứa lượng đường cao, làm tăng nguy cơ tăng cân, béo phì, tiểu đường type 2 và các bệnh tim mạch. Ngoài ra, nhiều loại nước ngọt còn chứa caffeine, có thể khiến người dùng hình thành thói quen tiêu thụ thường xuyên hơn.

Một số nghiên cứu cũng cho thấy việc uống nhiều nước ngọt chứa axit phosphoric có thể liên quan đến giảm mật độ xương, đặc biệt khi chúng thay thế các nguồn cung cấp canxi trong chế độ ăn.

Ngay cả các sản phẩm được quảng cáo là "không đường" hoặc "zero calo" cũng không nên lạm dụng, bởi tác động lâu dài của chất tạo ngọt nhân tạo đối với sức khỏe vẫn đang được tiếp tục nghiên cứu.

Thịt chế biến sẵn

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Xúc xích, thịt xông khói, giăm bông hay lạp xưởng là những thực phẩm tiện lợi và phổ biến trong nhiều gia đình. Tuy nhiên, đây cũng là nhóm thực phẩm được các chuyên gia khuyến nghị hạn chế.

Cơ quan Nghiên cứu Ung thư Quốc tế (IARC) thuộc Tổ chức Y tế Thế giới đã xếp thịt chế biến sẵn vào nhóm 1 - nhóm có đủ bằng chứng về khả năng gây ung thư ở người. Việc tiêu thụ thường xuyên loại thực phẩm này được cho là làm tăng nguy cơ ung thư đại trực tràng.

Ngoài ra, thịt chế biến sẵn thường chứa nhiều muối, chất béo bão hòa cùng các chất bảo quản như nitrat và nitrit. Việc tiêu thụ quá mức có thể làm tăng huyết áp, cholesterol xấu và nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Các chuyên gia khuyến nghị chỉ nên sử dụng thịt chế biến sẵn ở mức hạn chế và không nên xem đây là nguồn cung cấp protein chính trong chế độ ăn hằng ngày.

Thực phẩm chứa nhiều muối

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Muối là gia vị cần thiết đối với cơ thể, nhưng ăn quá mặn lại là một trong những yếu tố nguy cơ hàng đầu gây tăng huyết áp và bệnh tim mạch.

Khi cơ thể hấp thụ quá nhiều natri, lượng nước giữ lại trong máu tăng lên, làm gia tăng áp lực lên thành mạch. Theo thời gian, tình trạng này có thể góp phần gây tổn thương tim, mạch máu và thận.

Điều đáng lưu ý là thực phẩm chứa nhiều muối không chỉ là các món có vị mặn rõ rệt như cá khô, dưa muối hay nước mắm. Nhiều thực phẩm chế biến sẵn như mì ăn liền, snack, bánh quy mặn, nước sốt đóng chai và đồ ăn nhanh cũng chứa lượng natri rất cao.

Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo người trưởng thành nên tiêu thụ dưới 5g muối mỗi ngày. Việc tập thói quen đọc nhãn dinh dưỡng và kiểm tra hàm lượng natri trên sản phẩm có thể giúp giảm lượng muối nạp vào cơ thể.

Bí quyết sống thọ: Ăn ngon nhưng cần đúng cách

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Các chuyên gia cho rằng không có thực phẩm nào hoàn toàn bị cấm đối với người khỏe mạnh. Điều quan trọng là duy trì chế độ ăn cân bằng, đa dạng và kiểm soát tần suất sử dụng các thực phẩm chế biến sẵn, nhiều đường, nhiều muối hoặc nhiều chất béo.

Một chế độ ăn giàu rau xanh, trái cây nguyên quả, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu và nguồn đạm lành mạnh không chỉ giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mạn tính mà còn góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và kéo dài tuổi thọ.