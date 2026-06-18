6 thói quen đơn giản giúp người trên 60 tuổi sống thọ
GĐXH - Người sau tuổi 60 muốn sống thọ không chỉ cần chăm sóc sức khỏe mà còn phải xây dựng một lối sống cân bằng về cả thể chất lẫn tinh thần.
Dưới đây là 6 điều quan trọng giúp tuổi già sống vui, sống khỏe và sống thọ.
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