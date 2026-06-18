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6 thói quen đơn giản giúp người trên 60 tuổi sống thọ

Thứ năm, 11:02 18/06/2026 | Sống khỏe
Tường Vy (t/h)
Tường Vy (t/h)
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GĐXH - Người sau tuổi 60 muốn sống thọ không chỉ cần chăm sóc sức khỏe mà còn phải xây dựng một lối sống cân bằng về cả thể chất lẫn tinh thần.

Dưới đây là 6 điều quan trọng giúp tuổi già sống vui, sống khỏe và sống thọ.

6 thói quen đơn giản giúp người trên 60 tuổi sống thọ - Ảnh 1.
6 thói quen đơn giản giúp người trên 60 tuổi sống thọ - Ảnh 2.Muốn sống thọ hơn, hãy nhớ 9 bí quyết ăn uống đơn giản, ai cũng thực hiện được

GĐXH - Ăn đa dạng, ưu tiên thực phẩm tươi, ít chế biến quá mức, không ăn quá no và duy trì nhịp sống cân bằng. Chính những thói quen nhỏ nhưng bền bỉ này đã tạo nên nền tảng sức khỏe đáng ngưỡng mộ.

 

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