Bí quyết sống thọ: Người sống thọ thường không bỏ qua những món này trong bữa sáng

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Bí quyết sống thọ: Vì sao không nên bỏ bữa sáng?

Nhiều ý kiến cho rằng, bữa sáng được xem là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày và là một trong những thói quen được nhiều nghiên cứu liên hệ với khả năng sống thọ. Sau khoảng 10-12 giờ không ăn kể từ bữa tối hôm trước, cơ thể cần được bổ sung năng lượng để khởi động các hoạt động thể chất và tinh thần.

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Nếu bỏ bữa sáng, cơ thể dễ rơi vào tình trạng hạ đường huyết, mệt mỏi, giảm khả năng tập trung và tăng cảm giác đói vào cuối buổi sáng. Nhiều nghiên cứu cũng cho thấy những người thường xuyên bỏ bữa sáng có xu hướng ăn nhiều hơn trong các bữa còn lại, dễ tăng cân và tăng nguy cơ kháng insulin.

Chế độ ăn uống lành mạnh, trong đó có việc duy trì bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng, được chứng minh giúp giảm viêm, hỗ trợ kiểm soát các bệnh mạn tính như tiểu đường, tim mạch, đồng thời góp phần kéo dài tuổi thọ và giảm nguy cơ tử vong do nhiều nguyên nhân.

Thực phẩm nên ăn buổi sáng để sống thọ

Trứng - thực phẩm quen thuộc của bữa sáng lành mạnh

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Trứng là một trong những thực phẩm được các chuyên gia dinh dưỡng đánh giá cao nhờ chứa nhiều protein chất lượng cao, chất béo lành mạnh cùng nhiều vitamin và khoáng chất thiết yếu.

Một quả trứng có thể giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn quá nhiều trong các bữa tiếp theo. Ngoài ra, trứng còn hỗ trợ sức khỏe mắt, duy trì khối cơ và góp phần điều hòa cholesterol trong cơ thể.

Trứng luộc, trứng ốp la hoặc trứng kết hợp cùng rau xanh đều là những lựa chọn phù hợp cho bữa sáng.

Yến mạch và ngũ cốc nguyên hạt giúp no lâu

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Yến mạch là thực phẩm giàu chất xơ hòa tan, đặc biệt có lợi cho người mắc các bệnh mạn tính như tiểu đường, tăng huyết áp hoặc rối loạn mỡ máu.

Một bát yến mạch vào buổi sáng có thể giúp duy trì cảm giác no từ 4-6 giờ, đồng thời cung cấp nhiều dưỡng chất như sắt, magie, kẽm, mangan và vitamin nhóm B.

Tương tự, bánh mì nguyên cám hoặc các loại ngũ cốc nguyên hạt cũng là lựa chọn tốt nhờ chứa carbohydrate phức hợp và chất xơ. Các thực phẩm này được tiêu hóa chậm hơn, giúp ổn định đường huyết và cung cấp năng lượng bền vững cho cơ thể.

Để tăng giá trị dinh dưỡng, có thể kết hợp yến mạch hoặc bánh mì nguyên hạt với trứng, các loại hạt hoặc quả bơ.

Rau xanh, trái cây và quả mọng tốt cho tim mạch, não bộ

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Các chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích bổ sung rau xanh và trái cây ngay từ bữa sáng. Salad rau củ kết hợp cùng trái cây tươi giúp cung cấp vitamin, khoáng chất, chất chống oxy hóa và chất xơ cần thiết cho cơ thể.

Đặc biệt, các loại quả mọng như việt quất, dâu tây hay mâm xôi chứa hàm lượng chất chống oxy hóa cao, giúp chống lại tác hại của gốc tự do, giảm viêm và hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim mạch.

Một nghiên cứu của Bệnh viện Phụ nữ Brigham và Trường Y Harvard (Mỹ) trên hơn 16.000 người cao tuổi cho thấy những người thường xuyên ăn việt quất và dâu tây có tốc độ suy giảm nhận thức chậm hơn so với những người ít sử dụng các loại quả này.

Kết hợp sữa chua với quả mọng cũng là lựa chọn bữa sáng được nhiều chuyên gia đánh giá cao nhờ vừa cung cấp protein, vừa bổ sung lợi khuẩn tốt cho hệ tiêu hóa.

4 lưu ý để ăn sáng đúng cách của người sống thọ

Để bữa sáng phát huy tối đa lợi ích đối với sức khỏe và tuổi thọ, các chuyên gia khuyến nghị:

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- Ăn sáng trong vòng 60 phút sau khi thức dậy để kích hoạt quá trình trao đổi chất và ổn định đường huyết.

- Ưu tiên thực phẩm giàu protein và chất xơ như trứng, yến mạch, sữa chua, rau xanh và trái cây.

- Hạn chế bánh ngọt, ngũ cốc nhiều đường, nước ngọt hoặc các loại tinh bột tinh chế vì có thể làm đường huyết tăng nhanh rồi giảm đột ngột.

- Kết hợp tiếp xúc với ánh sáng tự nhiên vào buổi sáng để hỗ trợ đồng hồ sinh học, cải thiện tâm trạng và chất lượng giấc ngủ.

- Duy trì một bữa sáng cân đối với các thực phẩm giàu dinh dưỡng không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh hơn mỗi ngày mà còn là một trong những thói quen được nhiều nghiên cứu liên hệ với tuổi thọ cao và quá trình lão hóa khỏe mạnh.