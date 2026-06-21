Bí quyết sống thọ: Mùa hè, uống trà xanh theo cách này còn tốt hơn thuốc bổ

Bí quyết sống thọ mùa hè: Vì sao nên uống trà xanh mỗi ngày?

Mùa hè với đặc điểm ngày dài, nhiệt độ cao khiến cơ thể dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, chán ăn, mất ngủ và suy giảm sức đề kháng. Nếu tình trạng này kéo dài, nguy cơ mắc các bệnh nhiễm trùng và các bệnh lý mạn tính cũng gia tăng.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, duy trì thói quen uống trà xanh mỗi ngày có thể giúp bổ sung nhiều vitamin, khoáng chất và chất chống oxy hóa cần thiết cho cơ thể. Nhờ đó, hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn, tuần hoàn máu được cải thiện, tinh thần tỉnh táo và giảm cảm giác uể oải trong những ngày nắng nóng.

Một nghiên cứu tại Nhật Bản công bố năm 2006 cho thấy những người uống khoảng 5 tách trà xanh mỗi ngày có tỷ lệ tử vong thấp hơn khoảng 26% so với nhóm ít hoặc không sử dụng trà xanh. Đây cũng là lý do trà xanh thường được nhắc đến như một thức uống gắn liền với lối sống khỏe mạnh và sống thọ.

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6 lý do nên uống trà xanh để sống thọ hơn

Có lợi cho não bộ

Một trong những lợi ích nổi bật của trà xanh là hỗ trợ sức khỏe não bộ. Các hợp chất như caffeine và L-theanine trong trà xanh giúp cải thiện khả năng tập trung, tăng sự tỉnh táo và nâng cao tâm trạng.

Một số nghiên cứu cho thấy các hoạt chất thực vật trong trà xanh có thể góp phần giảm nguy cơ suy giảm nhận thức và hỗ trợ phòng ngừa bệnh Alzheimer ở người cao tuổi. Hợp chất EGCG cùng L-theanine được cho là những thành phần quan trọng mang lại tác dụng này.

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Trà xanh là thức uống quen thuộc trong nhiều chế độ giảm cân nhờ khả năng thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tăng đốt cháy năng lượng.

Catechin và caffeine trong trà xanh có thể giúp cơ thể tăng tiêu hao năng lượng, thúc đẩy quá trình oxy hóa chất béo. Trong đó, EGCG – loại catechin chiếm tỷ lệ cao nhất trong trà xanh – được chứng minh có thể hỗ trợ giảm cân, giảm tỷ lệ mỡ cơ thể và cải thiện các chỉ số liên quan đến béo phì.

Đây là lợi ích đáng chú ý bởi duy trì cân nặng hợp lý là một trong những yếu tố quan trọng giúp sống thọ và phòng ngừa bệnh mạn tính.

Hỗ trợ phòng ngừa một số loại ung thư

Nhiều nghiên cứu đã ghi nhận các polyphenol trong trà xanh có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư ở một số cơ quan như vú, tuyến tiền liệt, phổi và đại tràng.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu chuyên sâu để khẳng định rõ vai trò của trà xanh trong phòng ngừa ung thư.

Kiểm soát đường huyết

Các hợp chất catechin trong trà xanh có thể góp phần cải thiện khả năng kiểm soát đường huyết, giảm viêm mạn tính và hỗ trợ sức khỏe đường ruột.

Điều này đặc biệt có lợi với người mắc đái tháo đường hoặc những người có nguy cơ rối loạn chuyển hóa, giúp hạn chế biến chứng lâu dài và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Bảo vệ tim mạch

Sức khỏe tim mạch là một trong những yếu tố quyết định tuổi thọ. Nhiều nghiên cứu cho thấy polyphenol trong trà xanh giúp giảm cholesterol xấu, hỗ trợ kiểm soát huyết áp và hạn chế quá trình xơ vữa động mạch.

Việc uống trà xanh thường xuyên còn giúp giảm viêm, bảo vệ lớp nội mạc mạch máu và hỗ trợ hoạt động của cơ tim. Đây là những lợi ích quan trọng góp phần giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch – nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới.

Ngăn ngừa bệnh mãn tính

Nhờ khả năng hỗ trợ sức khỏe tim mạch, kiểm soát đường huyết, giảm viêm và chống oxy hóa mạnh, trà xanh được xem là một trong những thức uống có lợi cho mục tiêu sống thọ.

Nhiều chuyên gia khuyến nghị có thể uống từ 3-5 tách trà xanh mỗi ngày để tận dụng tối đa lợi ích sức khỏe. Tuy nhiên, lượng trà phù hợp còn phụ thuộc vào thể trạng và khả năng dung nạp caffeine của từng người.

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Thời điểm uống trà xanh tốt nhất cho sức khỏe?

Mặc dù mang lại nhiều lợi ích, trà xanh không nên uống tùy tiện hoặc quá mức.

Thời điểm thích hợp để uống trà xanh là vào buổi sáng sau khi ăn sáng khoảng 30 phút đến một giờ. Sau một đêm dài, cơ thể cần được bổ sung nước và các hoạt chất có lợi để khởi động quá trình trao đổi chất.

Ngoài ra, có thể uống trà xanh khoảng 30 phút đến một giờ sau bữa ăn nhiều dầu mỡ hoặc nhiều muối để hỗ trợ tiêu hóa và tăng đào thải lượng muối dư thừa.

Nếu muốn kiểm soát cảm giác thèm ăn, bạn có thể uống trà xanh trước bữa ăn khoảng một giờ.

Ngược lại, không nên uống trà xanh khi bụng đói, ngay trước khi đi ngủ hoặc sử dụng quá nhiều trong ngày. Lượng caffeine cao có thể gây bồn chồn, mất ngủ, ợ nóng hoặc buồn nôn ở một số người nhạy cảm.

Lưu ý khi sử dụng trà xanh

Trà xanh là thức uống có lợi cho sức khỏe nhưng không phải "thần dược" giúp sống thọ. Để đạt được hiệu quả tốt nhất, cần kết hợp việc uống trà xanh với chế độ ăn cân bằng, ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên và duy trì cân nặng hợp lý.

Một tách trà xanh mỗi ngày có thể là khởi đầu cho một lối sống lành mạnh. Tuy nhiên, bí quyết sống thọ thực sự vẫn nằm ở việc duy trì những thói quen tốt một cách đều đặn và lâu dài.