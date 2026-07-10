5 món không nên ăn sau tuổi 40

Theo bác sĩ Amit Shah, chuyên gia nội khoa tại Mỹ, đây là giai đoạn việc lựa chọn thực phẩm trở nên quan trọng hơn trước. Thay vì kiêng khem quá mức, người trung niên nên ưu tiên chế độ ăn cân bằng và hạn chế những nhóm thực phẩm có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính nếu tiêu thụ thường xuyên.

1. Thực phẩm chiên rán

Khoai tây chiên, gà rán hay các món chiên ngập dầu thường chứa nhiều năng lượng và chất béo bão hòa. Khi được chế biến ở nhiệt độ cao trong thời gian dài, một số thực phẩm giàu tinh bột còn có thể hình thành acrylamide, hợp chất được các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu về những ảnh hưởng đối với sức khỏe.

Việc thường xuyên tiêu thụ thực phẩm chiên rán đã được nhiều nghiên cứu liên hệ với nguy cơ tăng cân, bệnh tim mạch và đái tháo đường type 2.

Thay vì chiên ngập dầu, có thể ưu tiên các phương pháp như hấp, luộc, nướng hoặc sử dụng nồi chiên không dầu để giảm lượng chất béo bổ sung.

2. Tinh bột tinh chế và thực phẩm nhiều đường

Bánh mì trắng, bánh ngọt, nước ngọt, trà sữa hay các món tráng miệng chứa nhiều đường có thể khiến đường huyết tăng nhanh sau bữa ăn.

Ở người trên 50 tuổi, khả năng sử dụng insulin của cơ thể có thể giảm dần theo thời gian. Vì vậy, việc tiêu thụ quá nhiều đường bổ sung và tinh bột tinh chế trong thời gian dài có thể làm tăng nguy cơ thừa cân, đái tháo đường type 2 và gan nhiễm mỡ.

Nên tăng tỷ lệ ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu, rau củ và trái cây trong khẩu phần để bổ sung chất xơ, giúp kiểm soát đường huyết tốt hơn.

3. Đồ uống có đường

Nhiều nghiên cứu cho thấy việc uống thường xuyên các loại nước giải khát có đường làm tăng lượng calo nạp vào cơ thể và liên quan đến nguy cơ béo phì, gan nhiễm mỡ cũng như bệnh tim mạch.

Ngay cả các loại nước ngọt không đường cũng chưa được khuyến khích sử dụng thường xuyên như một thức uống thay thế nước lọc.

Nước lọc vẫn là lựa chọn tốt nhất. Ngoài ra có thể sử dụng trà không đường hoặc nước lọc kết hợp trái cây tươi để tạo hương vị.

4.Thực phẩm chứa nhiều muối

Khi tuổi càng cao, nguy cơ tăng huyết áp cũng tăng theo. Việc tiêu thụ quá nhiều muối có thể khiến huyết áp khó kiểm soát hơn, từ đó làm tăng nguy cơ đột quỵ và bệnh tim mạch.

Nguồn natri không chỉ đến từ muối nêm mà còn có trong thực phẩm chế biến sẵn, mì ăn liền, đồ hộp, thịt nguội hay các loại nước chấm.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) khuyến cáo người trưởng thành nên tiêu thụ dưới 5 g muối mỗi ngày. Việc giảm dần lượng muối trong chế biến và ưu tiên thực phẩm tươi có thể giúp kiểm soát huyết áp hiệu quả hơn.

5. Thực phẩm giàu chất béo bão hòa

Các sản phẩm như bơ động vật, phô mai béo, kem hoặc sữa nguyên kem không phải thực phẩm cần loại bỏ hoàn toàn, nhưng nếu tiêu thụ quá nhiều có thể làm tăng lượng chất béo bão hòa trong khẩu phần.

Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến nghị nên ưu tiên chất béo không bão hòa từ dầu ô liu, quả bơ, cá béo và các loại hạt thay cho chất béo bão hòa để hỗ trợ bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Có thể lựa chọn sữa ít béo hoặc tách béo nếu cần kiểm soát cholesterol hoặc bệnh tim mạch theo tư vấn của bác sĩ.

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