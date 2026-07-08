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7 mâm cơm gia đình nấu nhanh gọn, để cả nhà kịp giờ ăn

Thứ tư, 16:28 08/07/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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GĐXH - "Dù mâm cơm đầy đặn hay giản dị, điều em thấy quý nhất vẫn là khoảnh khắc cả nhà ngồi lại bên nhau".

"Có những ngày rảnh rang, em bày được mâm cơm tươm tất với vài món cầu kỳ hơn một chút. Nhưng cũng có những hôm bận rộn tối mắt tối mũi, chỉ kịp nấu vài món đơn giản, nhanh gọn để cả nhà kịp giờ ăn. Chị Kim Loan thành thật khi chia sẻ về những mâm cơm gia đình mình.

Với chị Loan: "Dù mâm cơm đầy đặn hay giản dị, điều em thấy quý nhất vẫn là khoảnh khắc cả nhà ngồi lại bên nhau, vừa ăn vừa kể nhau nghe chuyện một ngày đã qua. Bởi em tin rằng, bữa cơm ngon không chỉ nằm ở món ăn, mà còn nằm ở tiếng cười và sự quây quần của gia đình".

Dưới đây là 7 mâm cơm gia đình nấu vội, nhưng đủ chất và chứa đầy yêu thương:

Mâm cơm gia đình 1: 

7 Mâm cơm gia đình nấu nhanh gọn cho bữa ăn đầm ấm - Ảnh 1.

Mâm cơm gia đình 2:

7 Mâm cơm gia đình nấu nhanh gọn cho bữa ăn đầm ấm - Ảnh 2.

Mâm cơm gia đình 3:

7 Mâm cơm gia đình nấu nhanh gọn cho bữa ăn đầm ấm - Ảnh 3.

Mâm cơm gia đình 4:

7 Mâm cơm gia đình nấu nhanh gọn cho bữa ăn đầm ấm - Ảnh 4.

Mâm cơm gia đình 5:

7 Mâm cơm gia đình nấu nhanh gọn cho bữa ăn đầm ấm - Ảnh 5.

Mâm cơm gia đình 6:

7 Mâm cơm gia đình nấu nhanh gọn cho bữa ăn đầm ấm - Ảnh 6.

Mâm cơm gia đình 7:

7 Mâm cơm gia đình nấu nhanh gọn cho bữa ăn đầm ấm - Ảnh 7.
7 mâm cơm gia đình nấu nhanh gọn, để cả nhà kịp giờ ăn - Ảnh 8.7 mâm cơm gia đình không màu mè, cầu kỳ nhưng biết rõ 'mình đang ăn gì'

GĐXH - "Em không phải người khéo nấu ăn, nhưng càng lớn càng nhận ra: ăn sạch và ăn an toàn quan trọng hơn nhiều so với việc ăn ngon bên ngoài".

7 mâm cơm gia đình nấu nhanh gọn, để cả nhà kịp giờ ăn - Ảnh 9.10 mâm cơm gia đình 3 món – nơi giữ gìn hạnh phúc suốt 13 năm

GĐXH - Đặng Thanh Nhàn có lẽ là cái tên gây ấn tượng nhiều trong cộng đồng chị em Yêu bếp. Bởi những mâm cơm mà chị chia sẻ luôn gây ấn tượng bởi chỉ có 3 món chính.

 

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Ăn
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