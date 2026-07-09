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Phát hiện một món ăn quen thuộc có thể hỗ trợ đào thải hạt vi nhựa khỏi đường ruột

Thứ năm, 10:01 09/07/2026 | Ăn
Phương Nghi (t/h)
Phương Nghi (t/h)
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GĐXH - Một nghiên cứu mới từ Hàn Quốc vừa mang đến tín hiệu tích cực khi phát hiện một loại thực phẩm quen thuộc có thể góp phần hỗ trợ cơ thể loại bỏ các hạt vi nhựa ra khỏi đường tiêu hóa.

Đó chính là kimchi – món ăn lên men nổi tiếng của Hàn Quốc, cũng là thực phẩm được nhiều gia đình Việt Nam yêu thích và sử dụng thường xuyên.

Kimchi - món ăn hỗ trợ đào thải hạt vi nhựa khỏi đường ruột năm 2026 - Ảnh 1.

Kimchi và khả năng tương tác với hạt vi nhựa

Nghiên cứu sơ bộ được công bố trên tạp chí Bioresource Technology do các nhà khoa học thuộc Viện Kimchi Thế giới (Hàn Quốc) thực hiện đã tập trung tìm hiểu khả năng của một chủng vi khuẩn axit lactic được phân lập từ kimchi trong việc tương tác với các hạt nhựa nano.

Theo kết quả nghiên cứu, trong mô hình đường ruột được xây dựng trong phòng thí nghiệm, chủng vi khuẩn này có thể bám vào khoảng 57% lượng nhựa nano được đưa vào thử nghiệm.

Các nhà nghiên cứu cũng tiến hành thí nghiệm trên động vật và nhận thấy những con chuột được bổ sung chủng lợi khuẩn này đào thải lượng hạt nhựa nano qua phân nhiều gấp đôi so với nhóm đối chứng.

Tiến sĩ Se Hee Lee, tác giả nghiên cứu, cho biết các lợi khuẩn có thể hoạt động tương tự như một lớp "băng dính sinh học". Trên bề mặt của chúng tồn tại nhiều cấu trúc hóa học có khả năng giữ lại các hạt nhựa siêu nhỏ, từ đó làm tăng khả năng chúng được đào thải khỏi cơ thể thay vì tiếp tục được hấp thụ qua đường tiêu hóa.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu cũng nhấn mạnh rằng đây mới chỉ là kết quả thu được trong môi trường phòng thí nghiệm và trên động vật. Hiệu quả thực tế trên cơ thể người vẫn cần thêm nhiều nghiên cứu quy mô lớn để xác nhận.

Kimchi vẫn là thực phẩm tốt cho đường ruột

Dù chưa thể khẳng định kimchi là "vũ khí" chống vi nhựa, nhưng các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng đây vẫn là một trong những thực phẩm lên men có lợi cho sức khỏe.

Ông Matthew Landry, chuyên gia dinh dưỡng tại Đại học California Irvine (Mỹ), cho biết kimchi chứa nhiều lợi khuẩn probiotic cùng các hợp chất đóng vai trò prebiotic, giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh vật đường ruột.

Quá trình lên men tự nhiên tạo ra nhiều vi khuẩn có lợi, trong khi các nguyên liệu như cải thảo, củ cải hay hành lá cung cấp chất xơ giúp duy trì môi trường thuận lợi cho hệ vi sinh phát triển.

Một khẩu phần khoảng nửa cốc kimchi có thể cung cấp khoảng 2g chất xơ cùng lượng đáng kể vitamin A và vitamin C.

Nhiều nghiên cứu trước đây cũng ghi nhận thực phẩm lên men có thể góp phần cải thiện sức khỏe đường ruột, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và giúp giảm một số triệu chứng khó chịu ở người mắc hội chứng ruột kích thích.

Không nên xem kimchi là "thuốc giải độc" vi nhựa

Các chuyên gia cảnh báo rằng người tiêu dùng không nên hiểu kết quả nghiên cứu theo hướng kimchi có thể "quét sạch" hoàn toàn vi nhựa khỏi cơ thể. Hiện nay vẫn chưa rõ các sản phẩm kimchi thương mại có chứa đúng chủng lợi khuẩn được sử dụng trong nghiên cứu hay không. Hơn nữa, hiệu quả trên cơ thể người vẫn chưa được chứng minh đầy đủ.

Dù còn cần thêm nhiều bằng chứng khoa học, nghiên cứu mới một lần nữa cho thấy vai trò quan trọng của các thực phẩm lên men đối với sức khỏe đường ruột. Việc bổ sung kimchi hoặc các món ăn lên men phù hợp vào chế độ ăn uống có thể mang lại nhiều lợi ích, đồng thời góp phần xây dựng một hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn trong bối cảnh con người ngày càng phải đối mặt với nguy cơ phơi nhiễm vi nhựa từ môi trường sống.

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Kimchi - món ăn hỗ trợ đào thải hạt vi nhựa khỏi đường ruột năm 2026 - Ảnh 3.Nhóm hạt quen thuộc giúp bảo vệ tim mạch cực tốt, chợ Việt bán rất nhiều, giá chỉ vài chục nghìn một cân

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