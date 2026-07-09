Phương Oanh thay đổi thế nào sau 3 năm làm mẹ?
GĐXH - Ba năm kể từ khi chào đón cặp song sinh Jimmy (Nhật Khang) và Jenny (Nhật Hạ), cuộc sống của diễn viên Phương Oanh có nhiều thay đổi.
Sau 3 năm làm mẹ, Phương Oanh dành phần lớn thời gian cho căn bếp và các con
Nếu trước đây cô gắn liền với những dự án phim và lịch trình dày đặc, thì hiện tại, phần lớn thời gian của nữ diễn viên xoay quanh hai con nhỏ và những sinh hoạt thường nhật của gia đình.
Dù vẫn tham gia một số hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, Phương Oanh nhiều lần cho biết việc chăm sóc con luôn là ưu tiên hàng đầu. Cô cố gắng đồng hành cùng các con trong từng giai đoạn phát triển, từ việc xây dựng thói quen sinh hoạt đến chuẩn bị những bữa ăn phù hợp với từng độ tuổi.
Là người yêu thích nấu nướng từ trước khi lập gia đình, nữ diễn viên hiện dành khá nhiều thời gian trong căn bếp. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những bữa cơm tự tay chuẩn bị, đồng thời xây dựng thực đơn riêng cho hai con theo từng giai đoạn ăn dặm, ăn thô và tập ăn cùng gia đình.
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