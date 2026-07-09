Phương Oanh thay đổi thế nào sau 3 năm làm mẹ?

Sau 3 năm làm mẹ, Phương Oanh dành phần lớn thời gian cho căn bếp và các con

Nếu trước đây cô gắn liền với những dự án phim và lịch trình dày đặc, thì hiện tại, phần lớn thời gian của nữ diễn viên xoay quanh hai con nhỏ và những sinh hoạt thường nhật của gia đình.

Dù vẫn tham gia một số hoạt động nghệ thuật và kinh doanh, Phương Oanh nhiều lần cho biết việc chăm sóc con luôn là ưu tiên hàng đầu. Cô cố gắng đồng hành cùng các con trong từng giai đoạn phát triển, từ việc xây dựng thói quen sinh hoạt đến chuẩn bị những bữa ăn phù hợp với từng độ tuổi.

Là người yêu thích nấu nướng từ trước khi lập gia đình, nữ diễn viên hiện dành khá nhiều thời gian trong căn bếp. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những bữa cơm tự tay chuẩn bị, đồng thời xây dựng thực đơn riêng cho hai con theo từng giai đoạn ăn dặm, ăn thô và tập ăn cùng gia đình.

Là người yêu thích nấu nướng từ trước khi lập gia đình, nữ diễn viên hiện dành khá nhiều thời gian trong căn bếp. Trên trang cá nhân, cô thường chia sẻ những bữa cơm tự tay chuẩn bị, đồng thời xây dựng thực đơn riêng cho hai con theo từng giai đoạn ăn dặm, ăn thô và tập ăn cùng gia đình.

Không chỉ chăm chút cho từng món ăn, Phương Oanh còn xem việc vào bếp là cơ hội để các con trải nghiệm và học hỏi. Ở tuổi lên hai, Jimmy và Jenny thường theo mẹ xuống bếp, khi thì quấn quýt bên mẹ lúc chuẩn bị nguyên liệu, khi lại hào hứng trở thành những "phụ bếp nhí" dưới sự hướng dẫn của mẹ.

Có các con bên cạnh, Phương Oanh sẽ khó tập trung cho món ăn hơn. Nhưng cô chấp nhận vì đây là cách giúp gắn kết gia đình.

Sau một hồi vừa trông con vừa làm món, nữ diễn viên tiếp tục chia sẻ thành phẩm là món bún tôm do chính tay cô chế biến. Theo Phương Oanh, đây là món ăn thanh mát, phù hợp với thời tiết mùa hè và cũng là món mà hai con đặc biệt yêu thích. Tô bún gây chú ý với nước dùng trong, tôm tươi, chả tôm viên cùng nhiều loại rau ăn kèm. Cách trình bày gọn gàng, chỉn chu khiến nhiều người nhận xét không khác một món ăn được phục vụ tại nhà hàng.

Không chỉ chú trọng giá trị dinh dưỡng hay hương vị, Phương Oanh còn dành nhiều tâm huyết để mỗi bữa ăn trở thành một trải nghiệm thú vị với hai con.

Nữ diễn viên từng tự tay làm những phần cơm cuộn rong biển tạo hình nhân vật Minion với màu sắc được tạo nên từ các nguyên liệu tự nhiên.

Những cuộn cơm nhỏ xinh với đôi mắt kính và nụ cười đặc trưng của nhân vật hoạt hình nổi tiếng nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhiều phụ huynh bởi sự chỉn chu và sáng tạo.

Phương Oanh tự tay làm hết các công đoạn cho món cơm cuộn Minion. Việc tạo hình món ăn cũng là phương pháp được nhiều chuyên gia dinh dưỡng và giáo dục sớm khuyến khích trong giai đoạn trẻ tập ăn. Những bữa ăn có màu sắc bắt mắt, hình dáng ngộ nghĩnh có thể kích thích sự tò mò, giúp trẻ hứng thú hơn với việc khám phá thực phẩm mới và hình thành thói quen ăn uống tích cực. Có lẽ cũng vì vậy mà Phương Oanh thường dành thêm thời gian để biến những món ăn quen thuộc thành các hình thù đáng yêu, phù hợp với sở thích của con.

Không chỉ đồng hành cùng các con trong bữa ăn, nữ diễn viên còn tạo cơ hội để hai bé tham gia vào quá trình chuẩn bị món ăn. Dịp Tết Hàn thực vừa qua, cô chia sẻ những khoảnh khắc cùng Jimmy và Jenny làm bánh trôi, bánh chay ngũ sắc. Thay vì tự tay hoàn thành mọi công đoạn, Phương Oanh để các con thử sức với những việc đơn giản như vo bột, nặn bánh dưới sự hướng dẫn của mẹ. Đăng kèm hình ảnh, nữ diễn viên hài hước viết: "Mẹ dạy mình làm bánh. Người rất chăm chú. Người thì không..."

Trong những bức ảnh được chia sẻ, Phương Oanh vừa tỉ mỉ nặn từng viên bánh vừa hướng dẫn hai con tham gia vào các công đoạn đơn giản. Nếu bé Jenny chăm chú quan sát và làm theo mẹ, thì Jimmy lại khá hiếu động, liên tục có những biểu cảm tinh nghịch, tạo nên không khí rộn ràng trong căn bếp.

Thành phẩm của ba mẹ con cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Những đĩa bánh trôi, bánh chay được tạo hình tròn đều với nhiều gam màu tự nhiên như xanh, vàng, tím, hồng.

Nữ diễn viên còn khéo léo bày biện bánh cùng nước đường, dừa nạo, mè rang và hoa nhài, cho thấy sự chăm chút trong từng chi tiết.



