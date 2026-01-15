5 năm làm thêm để trợ cấp con mua nhà, bố mẹ tỉnh ngộ chỉ sau một cuộc trò chuyện

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Gánh nặng mua nhà và khoản trợ cấp cha mẹ âm thầm dành cho con

Vợ chồng tôi chưa từng nghĩ rằng, trong khi vẫn đều đặn nhận tiền trợ cấp hàng tháng từ bố mẹ, con trai và con dâu lại có những suy nghĩ khiến người làm cha mẹ đau lòng đến vậy.

Nhớ lại ngày con trai nhất quyết đòi cưới vợ, nhìn vào hàng loạt yêu cầu từ phía thông gia, vợ chồng tôi chỉ biết lắc đầu thở dài.

Con dâu là con một trong gia đình khá giả, được chiều chuộng từ nhỏ nên mọi mong muốn đều được đáp ứng.

Sau kết hôn, cô bé yêu cầu phải có một căn hộ không dưới 120m², nằm ở khu trung tâm thành phố.

Vì hạnh phúc của con trai, chúng tôi không dám từ chối. Khoản vay mua nhà lớn nhanh chóng trở thành áp lực chung của cả gia đình.

Nghỉ hưu vẫn đi làm thêm để duy trì trợ cấp hàng tháng cho con

Khoản thế chấp hàng tháng của vợ chồng con trai lên tới 5.000 NDT khiến tôi luôn trăn trở.

Sau khi nghỉ hưu, tôi tìm một công việc bán thời gian, mong mỗi tháng có thể giúp con khoảng 1.000 NDT để giảm bớt gánh nặng tài chính.

Suốt 5 năm đi làm thêm, vợ chồng tôi chi tiêu hết sức tiết kiệm.

Ngoài lương hưu và tiền làm thêm, chúng tôi âm thầm tích cóp với suy nghĩ sẽ cho các con một khoản lớn, giúp trả nợ ngân hàng nhanh hơn để cuộc sống của chúng đỡ vất vả.

Đến cuối cùng, tôi mới hiểu rằng yêu thương con không có nghĩa là hi sinh tất cả, càng không phải để sự hi sinh ấy trở thành điều hiển nhiên trong mắt con cái. Ảnh minh họa

Hơn 1 tỷ đồng tích cóp suốt 5 năm và món quà định trao cho con

Đúng dịp sinh nhật cháu trai tròn 2 tuổi, số tiền tiết kiệm của vợ chồng tôi đã lên tới 300.000 NDT, tương đương khoảng 1,1 tỷ đồng.

Chúng tôi dự định mang số tiền này đến bữa tiệc sinh nhật và trao lại cho các con như một món quà bất ngờ.

Vợ chồng tôi tin rằng, sự hi sinh thầm lặng ấy sẽ được trân trọng.

Thế nhưng, ngay trước cửa nhà con, chúng tôi vô tình nghe thấy cuộc trò chuyện giữa con trai và con dâu.

Con dâu than phiền rằng suốt nhiều năm qua, bố mẹ chồng chỉ hỗ trợ 1.000 NDT mỗi tháng, một con số mà cô cho là quá ít.

Con trai tôi ban đầu còn lên tiếng bênh vực bố mẹ, nhắc vợ rằng việc hỗ trợ hoàn toàn không phải nghĩa vụ, nên biết trân trọng.

Khoảnh khắc ấy, dù buồn, chúng tôi vẫn thấy ấm lòng.

Khi con coi trợ cấp và tiền tiết kiệm của bố mẹ là điều hiển nhiên

Nhưng rồi, câu nói tiếp theo của con trai khiến mọi hy vọng trong tôi sụp đổ.

Nó nói rằng đã phát hiện bố mẹ có khoản tiết kiệm 300.000 NDT, mà nhà chỉ có hai người, sớm muộn số tiền ấy cũng sẽ thuộc về vợ chồng nó, nên không cần quá lo chuyện trả nợ.

Không phải việc con dâu chê tiền ít khiến tôi đau, mà là việc con trai coi toàn bộ tiền tích cóp của bố mẹ như một điều hiển nhiên sẽ được hưởng.

Rút lại 1 tỷ đồng và quyết định không bước vào bữa tiệc

Ngay lúc đó, vợ chồng tôi thống nhất rút lại ý định cho con số tiền tiết kiệm suốt nhiều năm và cũng không tham dự bữa tiệc sinh nhật hôm ấy.

Tôi gọi điện báo cho con trai rằng có việc đột xuất nên không thể đến.

Ở đầu dây bên kia, con trai thản nhiên nói rằng ông bà không đến cũng được, nhưng nhất định phải có quà cho cháu, vì nó "khó nhìn mặt bố mẹ vợ" nếu ông bà nội vừa vắng mặt, vừa không tặng quà.

Câu nói ấy khiến tôi hoàn toàn tỉnh ngộ.

Cắt trợ cấp, dùng tiền cho bản thân và sống nhẹ lòng hơn

Trở về nhà, vợ chồng tôi quyết định dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm để thực hiện những chuyến du lịch mơ ước, chăm sóc bản thân và tận hưởng tuổi già.

Chúng tôi cũng chấm dứt khoản trợ cấp 1.000 NDT mỗi tháng cho con.

Sau một năm thay đổi cách sống và cách nghĩ, tôi nhận ra mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Các con vẫn tự trả được nợ thế chấp. Cuộc sống của chúng không hề rơi vào bế tắc như tôi từng lo sợ.

Trong khi đó, vợ chồng tôi lại cảm thấy nhẹ nhõm, không còn áp lực, không còn phải sống trong cảm giác gánh thay cuộc đời của con cái.

Đến cuối cùng, tôi mới hiểu rằng yêu thương con không có nghĩa là hi sinh tất cả, càng không phải để sự hi sinh ấy trở thành điều hiển nhiên trong mắt con cái.

Bài viết này là chia sẻ của ông Trương (Trung Quốc) đang được nhiều người lan truyền trên nền tảng Sohu.