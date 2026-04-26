Đất tăng giá chóng mặt, chồng giục tôi đòi bố mẹ chia lại đất bằng phần anh trai
Gần đây mảnh đất 100m2 đã có giá gần 2 tỷ, chồng thúc giục tôi đòi bố mẹ chia lại đất bằng phần các anh trai.
Tôi là con gái trong gia đình có ba anh trai, từ nhỏ đã quen với việc được bố mẹ yêu thương theo cách khác, không quá đặt nặng chuyện hơn thua.
Bố mẹ có một mảnh đất hơn 1.000m2 và cách đây 10 năm, khi nói chuyện phân chia tài sản, ông bà nói sẽ chia cho ba anh trai mỗi người 300m2, còn tôi là con gái được chia 100m2.
Thực sự tôi không suy nghĩ nhiều về chuyện này vì nghĩ tài sản là của bố mẹ, cho ai bao nhiêu là quyền của ông bà. Việc mình nhận được bao nhiêu không quan trọng bằng việc gia đình hòa thuận.
Mọi chuyện vẫn bình thường cho đến khi giá đất bắt đầu tăng mạnh trong vài năm gần đây. Mảnh đất ở quê bỗng trở nên có giá trị gấp nhiều lần, chỉ riêng phần 100m2 mà bố mẹ dự định cho tôi giờ đã có giá gần 2 tỷ đồng.
Chồng tôi bắt đầu nhắc đến việc các con nên được đối xử công bằng, trai gái phải được chia đều như nhau.
Ban đầu, anh chỉ nói xa gần, tôi nghe nhưng không đáp lại, nghĩ rằng đó chỉ là những câu nói thoáng qua nhưng dần dần, anh nói nhiều hơn đến việc chia đất.
Chồng cho rằng việc phân chia như trước là không hợp lý. Anh ấy còn nói khi đất chưa làm sổ, mọi thứ vẫn có thể thay đổi.
Chồng muốn tôi về nói chuyện với bố mẹ, đề xuất chia lại để các con được phần bằng nhau.
Tôi từ chối vì không phải vì tôi không hiểu ý chồng, anh cũng chỉ nghĩ cho gia đình nhỏ của mình, nhưng với tôi việc quay về đòi hỏi bố mẹ như vậy là điều khó chấp nhận.
Tôi không muốn vì tiền bạc mà làm khó bố mẹ, càng không muốn tạo ra sự so bì giữa các anh em.
Từ khi biết tôi không đồng ý đề nghị của mình, chồng tôi bắt đầu khó chịu và vợ chồng thường xuyên cãi vã. Chồng nói tôi không biết nghĩ, đang bỏ qua quyền lợi chính đáng của mình.
Tôi không biết mình nên thế nào cho yên ấm vì từ khi đất đai lên giá, không khí gia đình trở nên căng thẳng hơn, những cuộc trò chuyện thường kết thúc bằng sự im lặng nặng nề. Liệu tôi có nên nhượng bộ chồng để mọi chuyện êm đẹp hơn?.
