Tự Long, SOOBIN và Tóc Tiên cùng dàn 'Anh trai', 'Chị đẹp' biểu diễn tại Y-Concert

Thứ năm, 12:18 16/10/2025 | Xem - nghe - đọc
GĐXH - Chương trình Y-Concert kéo dài thời gian biểu diễn lên tới 10 tiếng, quy tụ 55 nghệ sĩ đình đám trong showbiz Việt trong đó có dàn "Anh trai", "Chị đẹp"...

Sau thành công rực rỡ của chuỗi concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" và "Chị đẹp đạp gió rẽ sóng", YeaH1 tiếp tục mang đến một festival âm nhạc mang tên Y-Concert. Chương trình sẽ diễn ra vào ngày 20/12/2025 tại Hưng Yên.

Trong số 55 nghệ sĩ xác nhận tham gia trình diễn có 21 "Anh tài" bước ra từ chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai", bao gồm: Tự Long, Thanh Duy, Jun Phạm, Cường Seven, Thiên Minh, Rhymastic, SOOBIN, Tăng Phúc, Bùi Công Nam, Đỗ Hoàng Hiệp, S.T Sơn Thạch, Neko Lê, Kiên Ứng, HuyR, Duy Khánh, Đinh Tiến Đạt, Phan Đinh Tùng, Phạm Khánh Hưng, Binz, BB Trần, Quốc Thiên.

Tự Long và dàn nghệ sĩ ' Anh trai ' , ' Chị đẹp ' bùng nổ tại Y - Concert - Ảnh 1.

Các nghệ sĩ biểu diễn tại chương trình "Anh trai vượt ngàn chông gai".

Những "Chị đẹp" từ hai mùa thi góp mặt là: Minh Tuyết, Tóc Tiên, Phạm Quỳnh Anh, Ngọc Thanh Tâm, Vũ Ngọc Anh, MisThy, Ninh Dương Lan Ngọc, Trang Pháp, Diệp Lâm Anh, Huyền Baby, Khổng Tú Quỳnh, Minh Hằng, Bùi Lan Hương, Dương Hoàng Yến, Ái Phương, Maitinhvi, Kiều Anh, Xuân Nghi, Tuimi, Mie, Hậu Hoàng, Đồng Ánh Quỳnh, Ngọc Phước.

Đáng chú ý cả Top 11 "Tân binh toàn năng" đều có cơ hội để bước lên sân khấu lớn. Trong dàn nghệ sĩ, những người thuộc thành viên của "Gia đình Haha" được tiết lộ sẽ có các tiết mục đặc biệt, dàn dựng riêng cho Y-CONCERT, mang tinh thần vui tươi, gắn kết và kết nối khán giả qua phong cách biểu diễn đặc trưng của chương trình.

Tự Long và dàn nghệ sĩ ' Anh trai ' , ' Chị đẹp ' bùng nổ tại Y - Concert - Ảnh 2.

Dàn nghệ sĩ hùng hậu xác nhận góp mặt trong Y-Concert.

Theo Ban tổ chức, để mang đến trải nghiệm trọn vẹn cho khán giả trong suốt 10 tiếng đồng hồ sân khấu chính diện được mở rộng, tập trung năng lượng trình diễn về một hướng để tối ưu tầm nhìn cho tất cả các khu vực. Hệ thống màn hình LED kích thước siêu lớn đặt tại mặt chính của sân khấu, với cấu trúc liền mạch. 

Khu vực khán đài được thiết kế khoa học, đảm bảo việc di chuyển và lưu thông thuận tiện. Hệ thống ẩm thực, vệ sinh, y tế và an ninh... được bố trí hợp lý quanh sân khấu, giúp khán giả dễ dàng nghỉ ngơi, tiếp năng lượng hoặc được hỗ trợ kịp thời khi cần thiết.

Với thông điệp “Mang tinh hoa - Trao tinh hoa - Nối tinh hoa - Lan tỏa tinh hoa”, Y-Concert không chỉ là đêm nhạc mà còn là hành trình kết nối cảm xúc, nơi mỗi người tham dự vừa được trao đi, vừa nhận lại những giá trị tinh thần và năng lượng tích cực. Đây sẽ là dịp để khán giả sống trọn vẹn trong âm nhạc, hòa mình cùng khoảnh khắc rực rỡ và ý nghĩa nhất của thanh xuân.

T.Hằng (th)
Tòa soạn Quảng cáo
Top