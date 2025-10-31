5 ngày mắc kẹt giữa cung đèo sạt lở: 'Đêm nghe tiếng đá rơi, tim tôi muốn rớt ra ngoài'
Mưa lớn và sạt lở khiến hàng chục ô tô cùng nhiều người bị cô lập trên đèo Lò Xo. Trong cái lạnh, cơn đói và nỗi lo bị vùi lấp, từng gói mì, chai nước của lực lượng cứu hộ đã sưởi ấm trái tim họ giữa rừng mưa khắc nghiệt
Những ngày kẹt trong vùng sạt lở
Chiều 30/10, sau nhiều ngày nỗ lực khắc phục, các đoàn xe bị cô lập trên đèo Lò Xo (đường Hồ Chí Minh, đoạn qua tỉnh Quảng Ngãi - giáp Đà Nẵng) đã di chuyển được về khu vực Khâm Đức (TP Đà Nẵng). Tuy nhiên, tuyến đường phía trước vẫn sạt lở nặng, phương tiện chưa thể lưu thông hoàn toàn.
Trong cabin phủ đầy bùn đất, tài xế Trịnh Văn Thông (quê Gia Lai) ngả lưng sau 3 ngày chống chọi giữa rừng mưa.
“Ra được tới đây, coi như tôi đã thoát chết, chỉ mong đoạn đường phía trước sớm thông để về với vợ con”, anh nói.
Anh kể, sáng 26/10, khi lái xe tải chở hàng từ Đà Nẵng về quê, xe của anh gặp sạt lở và bị kẹt giữa hai điểm đứt đường, bốn bề mưa trắng xóa.
“Đồ ăn chỉ còn vài gói bánh khô, nước uống cũng sắp hết. Mất sóng điện thoại, tôi và các anh em tài xế khác chỉ biết động viên nhau cố chờ đường thông”, anh nhớ lại.
Suốt 3 ngày kẹt giữa rừng trong mưa lạnh, mọi sinh hoạt của họ đều diễn ra trên xe. Các tài xế thay nhau hỗ trợ, chia sẻ nhau từng dây sạc điện thoại, từng chai nước.
“Cả đoạn đèo như một đại gia đình. Người lạ mà thương nhau, đùm bọc như người thân”, anh Thông nói.
“Gói mì tôm ngon nhất đời tài xế”
Tài xế Trần Võ Anh Hoàng, lái xe chở dưa từ Gia Lai đi Lào Cai, cũng bị kẹt lại trên đèo suốt 5 ngày.
“Đêm đầu tiên, mưa tạt ào ạt, gió rít từng hồi. Tôi mở hé kính thì nước tạt ướt cả người, đóng lại thì ngột ngạt. Cả đêm chỉ nghe tiếng đất đá rơi ngoài vách núi, tôi không sao chợp mắt…”, ông kể.
Không mang theo đồ ăn, ông chỉ uống nước cầm hơi. “Cứ mỗi lần nghe tiếng đất đổ, đá rơi, tim tôi lại muốn rớt ra ngoài. Ai cũng sợ núi sạt thêm”, ông nói.
Đến gần trưa 27/10, giữa mưa trắng trời, ánh đèn pin từ xa nhấp nháy. Những người trong Đội cứu hộ đèo Lò Xo, áo mưa sũng nước, khệ nệ mang từng thùng mì, bánh mì khô, nước uống đến từng xe.
“Lúc thấy họ đến, ai cũng vỡ òa. Khi nhận được gói mì đầu tiên, tay tôi run lên. Giữa lúc đói, lạnh và sợ, gói mì ấy là gói mì ngon nhất đời tôi”, ông Hoàng xúc động nói.
2 ngày sau, ông cùng các tài xế được hướng dẫn di chuyển về Khâm Đức an toàn. Dù vậy, ông vẫn lo số dưa hấu trị giá hơn 200 triệu đồng có thể hư hỏng nếu không sớm đưa đi tiêu thụ.
Cùng cảnh ngộ, tài xế Chu Văn Thương (quê Hưng Yên), lái xe thư báo từ TPHCM ra Hà Nội, xúc động nói: “Sau một ngày đói lả, chúng tôi được lực lượng cứu hộ và đội SOS tiếp tế thực phẩm. Mỗi gói mì, chai nước đều chan chứa nghĩa tình. Anh em tài xế biết ơn sự tận tâm của lực lượng cứu hộ trong những ngày mưa gió ấy”.
Tình người giữa mưa lũ
Sáng 26/10, mưa lớn gây ra hàng loạt điểm sạt lở trên tuyến Hồ Chí Minh đoạn qua đèo Lò Xo, với tổng khối lượng đất đá ước tính hàng nghìn mét khối. Tại Km1409+270, hàng trăm mét khối đất đá từ taluy dương đổ ập xuống, vùi kín mặt đường. Ở Km1415+830, lượng sạt lở khoảng 1.000m³, kéo theo nhiều cây rừng bật gốc. Vụ sạt lở khiến khoảng 40 ô tô, chủ yếu là tài xế xe tải bị mắc kẹt.
Trước tình hình đó, lực lượng cứu hộ gồm Đội SOS đèo Lò Xo, CSGT, công an, Bộ đội Biên phòng, dân quân, chính quyền địa phương và đơn vị quản lý đường bộ đã phối hợp tiếp tế, hỗ trợ người dân.
Anh Hồ Diện, thành viên Đội SOS đèo Lò Xo, chia sẻ: “Có hôm mưa trắng trời, anh em phải đi bộ hàng cây số, lội bùn lút đầu gối, khiêng từng thùng mì, từng can nước lên cho người bị kẹt. Có đoạn dốc đến mức máy xúc cũng không vào được, chỉ còn cách gùi tay. Mệt lắm, nhưng nghĩ đến cảnh họ đói rét giữa rừng, ai cũng cố”.
Từ ngày 28/10, các thiết bị bay không người lái (drone) - vốn dùng phun tưới nông nghiệp - được huy động để vận chuyển đồ ăn, nước uống và nhu yếu phẩm vào sâu trong vùng sạt lở, giúp người mắc kẹt cầm cự. Đến chiều 29/10, toàn bộ các xe đã được đưa ra khỏi khu vực nguy hiểm.
Theo ghi nhận, đến tối 30/10, tuyến đường Hồ Chí Minh qua khu vực đèo Lò Xo hướng Nam (đi Đắk Lắk) đã thông một làn tạm thời. Hiện, ba điểm sạt lở ở hướng Bắc (đi Đà Nẵng) vẫn đang được khẩn trương khắc phục.
Trao đổi với PV VietNamNet, ông Hồ Công Điểm, Chủ tịch UBND xã Khâm Đức (TP Đà Nẵng), cho biết khoảng 40 xe tải, xe khách và ô tô cá nhân với gần 100 người bị mắc kẹt, đang tạm trú tại địa bàn.
“Những ngày qua, chính quyền xã cùng các đơn vị, hội từ thiện đã tổ chức cấp phát thực phẩm, nước uống; làm việc với khách sạn để giảm giá hoặc miễn phí phòng nghỉ cho những trường hợp khó khăn”, ông nói.
Theo ông Điểm, có bệnh nhân chạy thận bị mắc kẹt, xã đã phối hợp trung tâm y tế chăm sóc và sẵn sàng hỗ trợ khi cần. Một số xe chở nông sản bị kẹt lại cũng được hỗ trợ livestream, kết nối tiêu thụ hàng hóa để giảm thiệt hại.
Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục san gạt, khơi thông các điểm sạt lở để sớm mở tuyến. Trên triền đèo lấm bùn, từng ánh đèn xe vẫn hắt lên mờ ảo giữa mưa, nhắc người ta về những ngày khắc nghiệt mà ấm áp tình người - nơi giữa rừng sâu, gói mì cứu đói và tình người đã cứu nhau.
