Hà Nội: Căn hộ chung cư trên phố Đông Quan bất ngờ bốc cháy
GĐXH - Tối 30/10, tại Chung cư 15B Đông Quan (phường Quan Hoa, TP Hà Nội), đã xảy ra vụ cháy tại một căn hộ tầng 4 của tòa nhà. May mắn, lực lượng chức năng đã kịp thời có mặt, dập tắt đám cháy.
Tối 30/10, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vào khoảng 18 giờ 43 phút cùng ngày, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố đã nhận được tin báo cháy tại chung cư 15B Đông Quan, phường Quan Hoa, TP Hà Nội.
Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an Thành phố đã khẩn trương điều động 4 xe chữa cháy cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 2, khu vực số 11 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, tới hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ. Đồng thời, 1 xe chỉ huy cũng xuất phát để trực tiếp chỉ đạo công tác chữa cháy.
Ngay khi tiếp cận hiện trường, nhận định đám cháy bùng phát từ phòng ngủ căn hộ 408, tầng 4 của chung cư, chỉ huy chữa cháy nhanh chóng triển khai đội hình trinh sát, sử dụng bình thở chuyên dụng tiếp cận khu vực cháy, tổ chức tìm kiếm người bị nạn, hỗ trợ cư dân di chuyển ra khu vực an toàn.
Các mũi chữa cháy được triển khai đồng bộ, sử dụng hệ thống họng nước chữa cháy được trang bị tại tòa nhà để khống chế đám cháy, ngăn không để cháy lan sang các căn hộ liền kề và tổ chức thoát khói.
Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an phường Quan Hoa và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở cũng được huy động phối hợp phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh, trật tự khu vực hiện trường.
Đến 19 giờ 10 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã kịp thời khống chế, ngăn cháy lan, hướng dẫn người dân thoát ra an toàn và hỗ trợ đưa 1 người cao tuổi, sức khỏe yếu xuống khu vực an toàn.
Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
