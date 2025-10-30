Lan tỏa yêu thương qua những suất cơm chay tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội

“Từ Ân” - thiện nguyện xuất phát từ trái tim

5 giờ sáng, trời thu Hà Nội còn chưa bắt đầu sáng thì ở một góc nhỏ nào đó trong thành phố có những con người đang cùng nhau miệt mài chuẩn bị những phần cơm để có thể kịp thời gian hỗ trợ các bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.

Bếp chay Từ Ân, đúng như cái tên “từ tâm, hướng thiện” là nơi đã kết nối những con người vốn chỉ là người xa lạ nhưng mang điểm chung là tình yêu thương con người, sẵn sàng cho đi mà không màng lợi ích.

Chia sẻ với chúng tôi, anh Lưu Triệu Tuấn - người thành lập Bếp chay Từ Ân trăn trở: “Anh bắt đầu ấp ủ dự án bếp chay từ tháng 6 năm 2024, ý tưởng bắt nguồn từ khi anh tham gia rất nhiều hội nhóm thiện nguyện nhưng thấy nhiều khi làm chưa được chỉn chu, chưa có tổ chức, kế hoạch. Chính vì như thế nên vật phẩm đến tay những người cần giúp đỡ còn nhiều thiếu sót”.

Anh Lưu Triệu Tuấn chia sẻ về hành trình của mình.

Anh Lưu Triệu Tuấn chia sẻ về hành trình của mình

Từ những trăn trở ấy, anh Tuấn đã kết nối mọi người lại thành một cộng đồng cùng nhau thực hiện những dự án thiện nguyện từ tâm.

Tính đến 25/10/2025 Bếp chay Từ Ân đã trải qua 33 kì đầy biến động. Từ những ngày đầu tiên chưa kêu gọi được các nhà tài trợ, nhân lực thiếu thốn, cho đến hiện tại Bếp đã có những người bạn đồng hành luôn luôn ủng hộ và có những bạn trẻ tình nguyện viên biết đến và góp sức.

Các bạn tình nguyện viên tham gia Bếp chay Từ Ân.

Bác Nguyễn Thị Thấn - 71 tuổi sống tại Hà Nội, người phát tâm cho đoàn Bếp chay Từ Ân tổ chức nấu ăn không khỏi xúc động khi chia sẻ: “Có những cháu ở rất xa, cách đây mười mấy cây nhưng 5 giờ sáng đã có mặt rồi. Thương lắm, đợt bão lũ vừa qua ở Hà Nội cũng ngập nhưng ở đây nấu hơn 1000 suất cơm cho những người đói. Các cháu đến đây nhiều khi còn chưa ăn sáng, phải trưa mới xong rồi về nhà. Đến đây có được lợi, bổng lộc gì đâu, chủ yếu là từ cái tâm mình thôi…”.

Bác Nguyễn Thị Thấn xúc động chia sẻ lại hành trình thiện nguyện của Bếp chay Từ Ân.

Không chỉ giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, các bạn trẻ tham gia hoạt động thiện nguyện của Bếp chay Từ Ân cũng mang về lại những kỉ niệm và thói quen tốt. Bạn Phương Anh, sinh viên tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ: “Em thấy mình sử dụng được tối đa quỹ thời gian của mình, không dùng nó vào những việc vô bổ như ở nhà cả ngày nghỉ nữa. Đặc biệt là sau khi tham gia em thấy mình xông xáo hơn, thấy bản thân có trách nhiệm hơn rất nhiều”.

Từng suất cơm đóng lại gói gọn bao tình yêu thương và ước mơ.

Khi được hỏi về những khó khăn về nhân lực và kinh phí, anh Tuấn chia sẻ rằng thấy may mắn khi suốt hành trình luôn được mọi người ủng hộ. Nhờ nền tảng công việc tốt nên anh quen được nhiều người bạn đã phát tâm ủng hộ các vật phẩm. Nhờ có kế hoạch định hướng rõ ràng nên hoạt động ở Bếp thu hút nhiều các bạn sinh viên tình nguyện tới tham gia.

Để những suất cơm chay có thể đến tận tay từng bệnh nhân trong Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội, tập thể Bếp chay Từ Ân đã phải trải qua một hành trình không hề dễ dàng. Với đặc thù nơi đây là nơi điều trị cho những người có sức đề kháng yếu, mọi suất ăn đều phải được kiểm soát nghiêm ngặt về vệ sinh và dinh dưỡng.

Tủ nấu và hấp cơm có công suất nấu 200 suất cơm đạt tiêu chuẩn vệ sinh.

Thấu hiểu điều đó, anh Lưu Triệu Tuấn – người sáng lập bếp cùng các cộng sự đã miệt mài hoàn thiện hồ sơ, xin phép cơ quan chức năng và đáp ứng mọi quy chuẩn an toàn thực phẩm. Sau 6 tháng nỗ lực không ngừng, đến ngày 25/10, Bếp chay Từ Ân chính thức được chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm bởi phường Vĩnh Tuy mở ra hành trình thiện nguyện bền vững và đáng tin cậy.

Không chỉ chú trọng tới chất lượng từng bữa ăn, Bếp còn lan tỏa tinh thần sống xanh khi sử dụng hơn 80% hộp giấy thân thiện với môi trường. Mỗi suất cơm trao đi, là một tấm lòng gửi gắm, gói gọn trong đó bao nhiêu tình cảm yêu thương, xót xa và đồng cảm.

Bác Nguyễn Thị Hiên (64 tuổi), bệnh nhân tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội xúc động chia sẻ: “Bác nằm trong này hai tháng rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nhận được những suất cơm tận tay như vậy. Các cháu đến phát từng phòng, hỏi han từng người. Bác cảm động lắm…”.

Suất cơm đầy đủ chất dinh dưỡng được trao tận tay các bệnh nhân tại Bệnh viện Ung bướu Hà Nội.

Giữa hành lang bệnh viện chật hẹp, nơi những con người đang ngày ngày chiến đấu với bệnh tật, từng hộp cơm nhỏ ấy không chỉ là bữa ăn – mà là hơi ấm, là niềm tin để họ vững vàng hơn giữa cuộc chiến sinh tử.