Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

3 tháng sinh Âm lịch may mắn của người tuổi Thân: Trời ban phú quý, công danh rực rỡ

Thứ năm, 09:28 30/10/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Những người tuổi Thân sinh vào 3 tháng Âm lịch sau được xem là có số phú quý, cuộc sống viên mãn, sự nghiệp và tài vận đều hanh thông.

Người tuổi Thân sinh tháng 4 Âm lịch: Tài lộc nở rộ, quý nhân phù trợ

3 tháng sinh Âm lịch may mắn của người tuổi Thân: Trời ban phú quý, công danh rực rỡ - Ảnh 1.

Người tuổi Thân sinh tháng 4 Âm lịch dễ thích nghi, nhanh nhạy với thời cuộc và biết nắm bắt cơ hội. Ảnh minh họa

Theo tử vi, người tuổi Thân sinh vào tháng 4 Âm lịch có tâm địa lương thiện, tính tình nhẫn nại và luôn giữ tinh thần tích cực. 

Họ thường gặp may mắn trong cuộc sống, nhất là về phương diện tài lộc và sự nghiệp.

Người tuổi Thân sinh tháng này dễ thích nghi, nhanh nhạy với thời cuộc và biết nắm bắt cơ hội. 

Nhờ có nhân duyên tốt và quý nhân giúp đỡ, họ thường gặt hái được nhiều thành công lớn dù khởi đầu có thể không thuận lợi.

Vận đào hoa của họ cũng nở rộ, mang đến nhiều mối quan hệ tốt đẹp, cả trong công việc lẫn tình cảm. 

Càng về sau, người tuổi Thân sinh tháng 4 Âm lịch càng gặp nhiều điều may mắn, tài khoản tăng đều, cuộc sống sung túc khiến người khác ngưỡng mộ.

Người tuổi Thân sinh tháng 5 Âm lịch: Táo bạo, bản lĩnh và giàu có

3 tháng sinh Âm lịch may mắn của người tuổi Thân: Trời ban phú quý, công danh rực rỡ - Ảnh 2.

Với tính cách cởi mở, hoạt bát, người tuổi Thân sinh tháng 5 Âm lịch dễ tạo dựng các mối quan hệ tốt, giúp sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng. Ảnh minh họa

Theo tử vi, người tuổi Thân sinh vào tháng 5 Âm lịch là những người mạnh mẽ, dám nghĩ dám làm và không ngại thử thách. 

Dù đôi khi họ có phần bất cẩn, nhưng lại sở hữu sự quyết đoán và trực giác nhạy bén giúp vượt qua khó khăn ngoạn mục.

Họ thường có quý nhân bên cạnh, được bạn bè, đồng nghiệp và cấp trên hỗ trợ trong công việc. 

Với tính cách cởi mở, hoạt bát, người tuổi Thân sinh tháng 5 Âm lịch dễ tạo dựng các mối quan hệ tốt, giúp sự nghiệp thăng tiến nhanh chóng.

Tương lai của họ rất sáng, bởi càng đối diện thử thách, họ càng mạnh mẽ và trưởng thành. 

Càng về trung niên, người tuổi Thân sinh tháng 5 Âm lịch càng vững vàng về tài chính, có thể đạt vị trí cao trong công việc và sở hữu khối tài sản đáng mơ ước.

Người tuổi Thân sinh tháng 10 Âm lịch: Bình tĩnh, khôn ngoan và được lòng người

3 tháng sinh Âm lịch may mắn của người tuổi Thân: Trời ban phú quý, công danh rực rỡ - Ảnh 3.

Nhờ thái độ sống tích cực và ứng xử mềm mại, người tuổi Thân sinh tháng 10 Âm lịch luôn được mọi người yêu quý và tin tưởng. Ảnh minh họa

Người tuổi Thân sinh vào tháng 10 Âm lịch là những người điềm tĩnh, chín chắn và biết cách kiểm soát cảm xúc. 

Họ luôn giữ được sự cân bằng trong mọi tình huống, không thích tranh cãi hay xung đột, mà chọn cách giải quyết vấn đề một cách khéo léo và ôn hòa.

Nhờ thái độ sống tích cực và ứng xử mềm mại, người tuổi Thân sinh tháng 10 Âm lịch luôn được mọi người yêu quý và tin tưởng. 

Khi gặp khó khăn, họ thường được quý nhân giúp đỡ, mở ra nhiều cơ hội tốt đẹp trong sự nghiệp.

Đặc biệt, họ có khả năng lãnh đạo tự nhiên, biết thu phục lòng người nên rất dễ làm quan, thăng tiến trong công việc, đạt địa vị xã hội cao. 

Cuộc sống của họ càng về hậu vận càng ổn định, tài lộc bền vững, gia đạo an vui.

Vận mệnh người tuổi Thân theo tháng sinh Âm lịch

Ba tháng Âm lịch 4, 5 và 10 chính là "thời điểm vàng" cho người tuổi Thân. Dù mỗi người có con đường riêng, nhưng điểm chung là đều được quý nhân phù trợ, sự nghiệp hanh thông và tài vận dồi dào.

Nếu biết nắm bắt cơ hội, giữ tâm thiện lành và tiếp tục phát huy bản lĩnh của mình, người tuổi Thân sinh vào ba tháng này chắc chắn sẽ có cuộc sống sung túc, an nhàn và viên mãn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Tháng sinh Âm lịch của người khiêm tốn, giản dị nhưng có phúcTháng sinh Âm lịch của người khiêm tốn, giản dị nhưng có phúc

GĐXH - Trong tử vi, có những tháng sinh Âm lịch đặc biệt mang đến cho con người tính cách khiêm tốn, giản dị và nội tâm hướng thiện.

Bách Hợp (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Cụ bà cho hàng xóm thừa kế 3,7 tỷ, con trai không tranh chấp mà còn cúi đầu mong người ta nhận lấy

Cụ bà cho hàng xóm thừa kế 3,7 tỷ, con trai không tranh chấp mà còn cúi đầu mong người ta nhận lấy

Các cung hoàng đạo đáng cưới nhất: Yêu sâu sắc, sống trách nhiệm, càng ở bên càng hạnh phúc

Các cung hoàng đạo đáng cưới nhất: Yêu sâu sắc, sống trách nhiệm, càng ở bên càng hạnh phúc

Thật thà chẳng toan tính: 4 con giáp sống hạnh phúc và bình an cả đời

Thật thà chẳng toan tính: 4 con giáp sống hạnh phúc và bình an cả đời

Nói ít sống yên, người thông minh tuyệt đối không hé môi về 3 điều

Nói ít sống yên, người thông minh tuyệt đối không hé môi về 3 điều

Cùng chuyên mục

Vì sao 'xiên bẩn' vỉa hè vẫn là món ăn khoái khẩu của giới trẻ?

Vì sao 'xiên bẩn' vỉa hè vẫn là món ăn khoái khẩu của giới trẻ?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Trước cổng Trường Đại học Lao động - Xã hội (đường Trần Duy Hưng, Hà Nội), cứ đến giờ tan tầm, các hàng xiên que chen chúc bên vỉa hè, mùi mỡ chiên rán lẫn cùng mùi khói bụi. Những xiên que bắt mắt nhưng lại được chế biến trong điều kiện mất vệ sinh. Tình trạng này không mới song 'xiên bẩn' vẫn thu hút đông đảo người trẻ lựa chọn làm món ăn khoái khẩu.

Hầm đi bộ Hà Nội từng được kỳ vọng là 'lá chắn' an toàn giờ ra sao?

Hầm đi bộ Hà Nội từng được kỳ vọng là 'lá chắn' an toàn giờ ra sao?

Đời sống - 1 giờ trước

GĐXH - Thành phố Hà Nội từng đầu tư xây dựng hàng chục hầm bộ hành với kỳ vọng trở thành “lá chắn” an toàn cho người đi bộ, giảm thiểu tai nạn giao thông đô thị. Tuy nhiên, sau nhiều năm, hệ thống 23 hầm bộ hành này lại ít được người dân sử dụng đúng mục đích.

Lan tỏa yêu thương qua những suất cơm chay tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội

Lan tỏa yêu thương qua những suất cơm chay tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Giữa những lời kêu gọi từ thiện, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn không phân biệt thật giả trên mạng xã hội vẫn được công chúng quan tâm thì vẫn có những con người thầm lặng làm mọi thứ không mong được báo đáp điều gì.

Quy định mới nhất về mức lương hưu hằng tháng của quân nhân chuyên nghiệp từ tháng 10/2025

Quy định mới nhất về mức lương hưu hằng tháng của quân nhân chuyên nghiệp từ tháng 10/2025

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 90/2025/TT-BQP trong đó quy định mới về mức lương hưu hằng tháng của Quân nhân chuyên nghiệp. Dưới đây là các thông tin chi tiết.

Workshop - lựa chọn quen thuộc của nhiều bạn trẻ

Workshop - lựa chọn quen thuộc của nhiều bạn trẻ

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Không còn là trào lưu nhất thời, workshop đang trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều bạn trẻ mỗi dịp cuối tuần. Khi đó, họ không chỉ được tự do sáng tạo và thư giãn, mà còn tìm thấy sự kết nối với bạn bè, với chính mình và với những giá trị giản dị giữa nhịp sống hiện đại.

Hà Nội làm rõ phản ánh công chức phường có lời lẽ thiếu chuẩn mực với công dân

Hà Nội làm rõ phản ánh công chức phường có lời lẽ thiếu chuẩn mực với công dân

Đời sống - 7 giờ trước

Theo phản ánh, do bất đồng trong việc sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình trong buổi làm việc, bà Y - là công chức của phường Yên Hòa đã to tiếng, có lời lẽ không chuẩn mực với công dân.

Sạt lở đất vùi lấp 5 người ở Đà Nẵng, 3 nạn nhân bị thương nặng

Sạt lở đất vùi lấp 5 người ở Đà Nẵng, 3 nạn nhân bị thương nặng

Đời sống - 8 giờ trước

Lực lượng công an phối hợp với người dân địa phương khiêng 5 nạn nhân trong vụ sạt lở đất đi cấp cứu.

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Đời sống - 19 giờ trước

GĐXH - Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.

Hà Nội: Hiện trạng các khu tái định cư cho người dân bên Hồ Hoàn Kiếm sau di dời

Hà Nội: Hiện trạng các khu tái định cư cho người dân bên Hồ Hoàn Kiếm sau di dời

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Người dân trong diện phải di dời để triển khai dự án quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) được lựa chọn nơi ở mới từ 1 khu nhà tái định cư và 2 khu đất, nằm trên địa bàn phường Việt Hưng và xã Đông Anh…

Đối tượng nào được nhận 1,3 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026?

Đối tượng nào được nhận 1,3 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026?

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Theo Kế hoạch 34/ZKH-TLD năm 2025, đoàn viên, người lao động tại doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất... sẽ được nhận 1,3 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026 bao gồm tiền mặt và hiện vật.

Xem nhiều

Quy định mới nhất về mức lương hưu hằng tháng của quân nhân chuyên nghiệp từ tháng 10/2025

Quy định mới nhất về mức lương hưu hằng tháng của quân nhân chuyên nghiệp từ tháng 10/2025

Đời sống

GĐXH - Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 90/2025/TT-BQP trong đó quy định mới về mức lương hưu hằng tháng của Quân nhân chuyên nghiệp. Dưới đây là các thông tin chi tiết.

Đối tượng nào được nhận 1,3 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026?

Đối tượng nào được nhận 1,3 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026?

Đời sống
Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 11, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 11, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Đời sống
Hà Nội: Hiện trạng các khu tái định cư cho người dân bên Hồ Hoàn Kiếm sau di dời

Hà Nội: Hiện trạng các khu tái định cư cho người dân bên Hồ Hoàn Kiếm sau di dời

Đời sống
Hiện trường xe bồn nổ như bom: Xé toạc cabin, thổi bay cửa kính nhà dân

Hiện trường xe bồn nổ như bom: Xé toạc cabin, thổi bay cửa kính nhà dân

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top