Hà Nội: Cấm một chiều cầu Long Biên hướng vào trung tâm thành phố đến hết ngày 31/12/2025
GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa phát đi thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông, trong đó đáng chú ý nhất là việc cấm toàn bộ xe thô sơ một chiều trên cầu Long Biên trong 61 ngày liên tiếp, từ ngày 1/11 đến hết 31/12, để phục vụ thi công.
Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, để phục vụ việc thi công công trình sửa chữa định kỳ cầu Trần Nhật Duật tại Km2+215, thuộc tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng (giai đoạn 2). Trong suốt thời gian thi công, Sở Xây dựng sẽ cấm toàn bộ phần đường dành cho xe thô sơ trên cầu Long Biên theo hướng từ phường Bồ Đề (Long Biên) sang phường Hoàn Kiếm (trung tâm thành phố).
Thời gian cấm đường dự kiến sẽ kéo dài 61 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 1/11/2025 đến 24h ngày 31/12/2025.
Để thay thế, Sở Xây dựng hướng dẫn các phương tiện bị ảnh hưởng sẽ di chuyển theo lộ trình: đường Long Biên – Xuân Quan, sau đó lưu thông qua cầu Chương Dương để vào nội đô. Chiều còn lại (từ Hoàn Kiếm sang Long Biên) trên cầu Long Biên vẫn hoạt động bình thường.
Song song với việc cấm đường trên cầu Long Biên, tại khu vực đường Trần Nhật Duật (dưới chân cầu), đơn vị thi công cũng sẽ tổ chức rào chắn và điều chỉnh giao thông phức tạp.
Phương án rào chắn được chia làm nhiều giai đoạn, cụ thể, từ 1/10 đến 22/11: Rào chắn di động, chiếm dụng 6,5m mặt đường Trần Nhật Duật. Phần đường còn lại rộng 6,5m được giữ để lưu thông hai chiều.
Từ 16/11 đến 21/12, dựng rào chắn cứng, chiếm 5,6m mặt đường. Phần đường còn lại 8m cho các phương tiện di chuyển.
Đặc biệt, trong khoảng thời gian 14 đêm liên tiếp (từ 16/11 đến 30/11), đơn vị thi công sẽ mở rộng rào chắn di động để phục vụ các hạng mục quan trọng. Rào chắn sẽ chiếm tới 9,6m mặt đường, chỉ để lại 4m cho phương tiện lưu thông. Thời gian rào chắn diễn ra từ 22h đêm hôm trước đến 4h sáng hôm sau.
Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công phải bố trí đầy đủ hệ thống hàng rào, dây phản quang, biển báo, đèn chiếu sáng và đèn cảnh báo ban đêm để đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Nhà thầu thi công phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và khắc phục nguyên trạng nếu để xảy ra mất an toàn giao thông hoặc hư hỏng hạ tầng.
Sở Xây dựng cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) phối hợp hướng dẫn, điều tiết phương tiện từ xa, tránh ùn tắc. UBND các phường Bồ Đề và Hoàn Kiếm được yêu cầu tuyên truyền rộng rãi để người dân nắm được thông tin và chủ động thay đổi lộ trình.
Việc điều chỉnh giao thông được đánh giá là cần thiết để đảm bảo tiến độ và an toàn cho công trình sửa chữa, tuy nhiên việc cấm đường 61 ngày vào thời điểm cuối năm chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của người dân. Các cơ quan chức năng đề nghị người dân tuân thủ nghiêm phương án phân luồng để bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.
