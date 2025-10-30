Mới nhất
Hà Nội: Cấm một chiều cầu Long Biên hướng vào trung tâm thành phố đến hết ngày 31/12/2025

Thứ năm, 16:29 30/10/2025 | Đời sống
GĐXH - Sở Xây dựng Hà Nội vừa phát đi thông báo về việc điều chỉnh tổ chức giao thông, trong đó đáng chú ý nhất là việc cấm toàn bộ xe thô sơ một chiều trên cầu Long Biên trong 61 ngày liên tiếp, từ ngày 1/11 đến hết 31/12, để phục vụ thi công.

Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, để phục vụ việc thi công công trình sửa chữa định kỳ cầu Trần Nhật Duật tại Km2+215, thuộc tuyến đường sắt Hà Nội – Đồng Đăng (giai đoạn 2). Trong suốt thời gian thi công, Sở Xây dựng sẽ cấm toàn bộ phần đường dành cho xe thô sơ trên cầu Long Biên theo hướng từ phường Bồ Đề (Long Biên) sang phường Hoàn Kiếm (trung tâm thành phố).

Thời gian cấm đường dự kiến sẽ kéo dài 61 ngày, bắt đầu từ 0h ngày 1/11/2025 đến 24h ngày 31/12/2025.

Hà Nội cấm xe thô sơ qua cầu Long Biên 61 ngày để thi công sửa chữa - Ảnh 1.

Thời gian cấm đường dự kiến bắt đầu từ 1/11 đến 31/12/2025.

Để thay thế, Sở Xây dựng hướng dẫn các phương tiện bị ảnh hưởng sẽ di chuyển theo lộ trình: đường Long Biên – Xuân Quan, sau đó lưu thông qua cầu Chương Dương để vào nội đô. Chiều còn lại (từ Hoàn Kiếm sang Long Biên) trên cầu Long Biên vẫn hoạt động bình thường.

Song song với việc cấm đường trên cầu Long Biên, tại khu vực đường Trần Nhật Duật (dưới chân cầu), đơn vị thi công cũng sẽ tổ chức rào chắn và điều chỉnh giao thông phức tạp.

Phương án rào chắn được chia làm nhiều giai đoạn, cụ thể, từ 1/10 đến 22/11: Rào chắn di động, chiếm dụng 6,5m mặt đường Trần Nhật Duật. Phần đường còn lại rộng 6,5m được giữ để lưu thông hai chiều.

Từ 16/11 đến 21/12, dựng rào chắn cứng, chiếm 5,6m mặt đường. Phần đường còn lại 8m cho các phương tiện di chuyển.

Đặc biệt, trong khoảng thời gian 14 đêm liên tiếp (từ 16/11 đến 30/11), đơn vị thi công sẽ mở rộng rào chắn di động để phục vụ các hạng mục quan trọng. Rào chắn sẽ chiếm tới 9,6m mặt đường, chỉ để lại 4m cho phương tiện lưu thông. Thời gian rào chắn diễn ra từ 22h đêm hôm trước đến 4h sáng hôm sau.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu chủ đầu tư và đơn vị thi công phải bố trí đầy đủ hệ thống hàng rào, dây phản quang, biển báo, đèn chiếu sáng và đèn cảnh báo ban đêm để đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Nhà thầu thi công phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và khắc phục nguyên trạng nếu để xảy ra mất an toàn giao thông hoặc hư hỏng hạ tầng.

Sở Xây dựng cũng đề nghị Phòng Cảnh sát giao thông (Công an TP Hà Nội) phối hợp hướng dẫn, điều tiết phương tiện từ xa, tránh ùn tắc. UBND các phường Bồ Đề và Hoàn Kiếm được yêu cầu tuyên truyền rộng rãi để người dân nắm được thông tin và chủ động thay đổi lộ trình.

Việc điều chỉnh giao thông được đánh giá là cần thiết để đảm bảo tiến độ và an toàn cho công trình sửa chữa, tuy nhiên việc cấm đường 61 ngày vào thời điểm cuối năm chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của người dân. Các cơ quan chức năng đề nghị người dân tuân thủ nghiêm phương án phân luồng để bảo đảm giao thông an toàn, thông suốt.

Hà Nội cấm xe thô sơ qua cầu Long Biên 61 ngày để thi công sửa chữa - Ảnh 2.Hà Nội cấm toàn bộ phương tiện lưu thông qua cầu Long Biên

GĐXH - Từ 15h chiều 10/9, Hà Nội cấm toàn bộ phương tiện lưu thông qua cầu Long Biên để đảm bảo an toàn cho đến khi có thông báo mới.

Trung Sơn
Vì sao 'xiên bẩn' vỉa hè vẫn là món ăn khoái khẩu của giới trẻ?

Vì sao 'xiên bẩn' vỉa hè vẫn là món ăn khoái khẩu của giới trẻ?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Trước cổng Trường Đại học Lao động - Xã hội (đường Trần Duy Hưng, Hà Nội), cứ đến giờ tan tầm, các hàng xiên que chen chúc bên vỉa hè, mùi mỡ chiên rán lẫn cùng mùi khói bụi. Những xiên que bắt mắt nhưng lại được chế biến trong điều kiện mất vệ sinh. Tình trạng này không mới song 'xiên bẩn' vẫn thu hút đông đảo người trẻ lựa chọn làm món ăn khoái khẩu.

Hầm đi bộ Hà Nội từng được kỳ vọng là 'lá chắn' an toàn giờ ra sao?

Hầm đi bộ Hà Nội từng được kỳ vọng là 'lá chắn' an toàn giờ ra sao?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Thành phố Hà Nội từng đầu tư xây dựng hàng chục hầm bộ hành với kỳ vọng trở thành “lá chắn” an toàn cho người đi bộ, giảm thiểu tai nạn giao thông đô thị. Tuy nhiên, sau nhiều năm, hệ thống 23 hầm bộ hành này lại ít được người dân sử dụng đúng mục đích.

Lan tỏa yêu thương qua những suất cơm chay tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội

Lan tỏa yêu thương qua những suất cơm chay tại Bệnh viện Ung Bướu Hà Nội

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Giữa những lời kêu gọi từ thiện, giúp đỡ người có hoàn cảnh khó khăn không phân biệt thật giả trên mạng xã hội vẫn được công chúng quan tâm thì vẫn có những con người thầm lặng làm mọi thứ không mong được báo đáp điều gì.

3 tháng sinh Âm lịch may mắn của người tuổi Thân: Trời ban phú quý, công danh rực rỡ

3 tháng sinh Âm lịch may mắn của người tuổi Thân: Trời ban phú quý, công danh rực rỡ

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Những người tuổi Thân sinh vào 3 tháng Âm lịch sau được xem là có số phú quý, cuộc sống viên mãn, sự nghiệp và tài vận đều hanh thông.

Quy định mới nhất về mức lương hưu hằng tháng của quân nhân chuyên nghiệp từ tháng 10/2025

Quy định mới nhất về mức lương hưu hằng tháng của quân nhân chuyên nghiệp từ tháng 10/2025

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 90/2025/TT-BQP trong đó quy định mới về mức lương hưu hằng tháng của Quân nhân chuyên nghiệp. Dưới đây là các thông tin chi tiết.

Workshop - lựa chọn quen thuộc của nhiều bạn trẻ

Workshop - lựa chọn quen thuộc của nhiều bạn trẻ

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Không còn là trào lưu nhất thời, workshop đang trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều bạn trẻ mỗi dịp cuối tuần. Khi đó, họ không chỉ được tự do sáng tạo và thư giãn, mà còn tìm thấy sự kết nối với bạn bè, với chính mình và với những giá trị giản dị giữa nhịp sống hiện đại.

Hà Nội làm rõ phản ánh công chức phường có lời lẽ thiếu chuẩn mực với công dân

Hà Nội làm rõ phản ánh công chức phường có lời lẽ thiếu chuẩn mực với công dân

Đời sống - 11 giờ trước

Theo phản ánh, do bất đồng trong việc sử dụng thiết bị ghi âm, ghi hình trong buổi làm việc, bà Y - là công chức của phường Yên Hòa đã to tiếng, có lời lẽ không chuẩn mực với công dân.

Sạt lở đất vùi lấp 5 người ở Đà Nẵng, 3 nạn nhân bị thương nặng

Sạt lở đất vùi lấp 5 người ở Đà Nẵng, 3 nạn nhân bị thương nặng

Đời sống - 12 giờ trước

Lực lượng công an phối hợp với người dân địa phương khiêng 5 nạn nhân trong vụ sạt lở đất đi cấp cứu.

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Sống chậm mà chất: Những con giáp lười xã giao nhưng ai thân được đều quý

Đời sống - 23 giờ trước

GĐXH - Với những con giáp lười xã giao dưới đây, việc giữ cho mình một "vòng tròn nhỏ" lại là lựa chọn giúp họ bình yên và sống đúng với bản thân.

Hà Nội: Hiện trạng các khu tái định cư cho người dân bên Hồ Hoàn Kiếm sau di dời

Hà Nội: Hiện trạng các khu tái định cư cho người dân bên Hồ Hoàn Kiếm sau di dời

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Người dân trong diện phải di dời để triển khai dự án quảng trường, công viên phía Đông hồ Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) được lựa chọn nơi ở mới từ 1 khu nhà tái định cư và 2 khu đất, nằm trên địa bàn phường Việt Hưng và xã Đông Anh…

Quy định mới nhất về mức lương hưu hằng tháng của quân nhân chuyên nghiệp từ tháng 10/2025

Quy định mới nhất về mức lương hưu hằng tháng của quân nhân chuyên nghiệp từ tháng 10/2025

Đời sống

GĐXH - Bộ Quốc phòng đã ban hành Thông tư số 90/2025/TT-BQP trong đó quy định mới về mức lương hưu hằng tháng của Quân nhân chuyên nghiệp. Dưới đây là các thông tin chi tiết.

Đối tượng nào được nhận 1,3 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026?

Đối tượng nào được nhận 1,3 triệu đồng dịp Tết Nguyên đán 2026?

Đời sống
Hầm đi bộ Hà Nội từng được kỳ vọng là 'lá chắn' an toàn giờ ra sao?

Hầm đi bộ Hà Nội từng được kỳ vọng là 'lá chắn' an toàn giờ ra sao?

Đời sống
Hà Nội: Hiện trạng các khu tái định cư cho người dân bên Hồ Hoàn Kiếm sau di dời

Hà Nội: Hiện trạng các khu tái định cư cho người dân bên Hồ Hoàn Kiếm sau di dời

Đời sống
Hiện trường xe bồn nổ như bom: Xé toạc cabin, thổi bay cửa kính nhà dân

Hiện trường xe bồn nổ như bom: Xé toạc cabin, thổi bay cửa kính nhà dân

Đời sống

