5 người trong một gia đình suýt chết vì bật điều hòa nấu ăn, khuyến cáo người Việt dùng điều hòa trong bếp nên bỏ ngay thói quen này

Cả gia đình bị ngộ độc khí C0 do bật điều hòa nấu ăn

Theo báo cáo từ Bệnh viện Y học Kết hợp Đông Tây Ôn Châu, các thành viên trong gia đình ông Trần (ở Chiết Giang, Trung Quốc) bắt đầu xuất hiện triệu chứng chóng mặt, buồn nôn và nôn mửa vào lúc tờ mờ sáng, khoảng 4h- 5h.

Nghi ngờ bị ngộ độc thực phẩm, họ gọi xe cấp cứu đến bệnh viện. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm máu với nồng độ carboxyhemoglobin cao hơn mức bình thường 12,8% cho thấy đây là trường hợp ngộ độc khí CO.

Chẩn đoán của bác sỹ khiến ông Trần thấy khó tin. Ông nhớ lại rằng gia đình chỉ sử dụng bếp gas để nấu ăn tại nhà. Sau khi ăn xong, họ đi ngủ ngay. Tuy nhiên, bác sỹ lưu ý một chi tiết, đó là họ đã bật điều hòa cả ngày và đóng kín cửa, kể cả trong lúc nấu ăn.

Bác sỹ Trì Đông - Trưởng Khoa Cấp cứu phân tích, gia đình ông Trần sử dụng bếp gas trong không gian kín, cửa đóng và điều hòa bật liên tục. Điều này dẫn đến sự tích tụ khí CO, tình trạng thông gió kém khiến cả nhà bị nhiễm độc.

Ngộ độc CO cấp tính là tình trạng thiếu ôxy cấp tính do hít phải một lượng lớn khí CO trong thời gian ngắn, triệu chứng chủ yếu là thiếu ôxy não. Carbon monoxide khi vào máu sẽ nhanh chóng kết hợp với hemoglobin, tạo thành carboxyhemoglobin, ngăn cản sự kết hợp của ôxy với hemoglobin, khiến hemoglobin mất khả năng vận chuyển ôxy, từ đó gây ra thiếu ôxy cho các cơ quan.

Nếu không cấp cứu kịp thời, tình trạng ngộ độc khí CO sẽ dẫn đến tử vong.

Dùng điều hòa khi nấu ăn ảnh hưởng thế nào đến gia đình bạn

Ám mùi và phát sinh vi khuẩn có hại

Khi nấu ăn, đặc biệt các món chiên, xào, kho, nướng, nhiều mùi thực phẩm sẽ bay khắp cả không gian bếp. Nếu lắp máy lạnh, những mùi khó chịu này không tìm ra lối thoát nên vẫn cứ quanh quẩn trong bếp, lâu ngày sẽ làm cho căn phòng cũng như đồ vật bị dính mùi rất nặng.

Nếu không được dọn dẹp, vệ sinh thường xuyên sẽ tạo điêu kiện tốt cho nhiều nấm mốc, vi khuẩn có hại phát triển, bám trở lại vào thức ăn, rau quả trong bếp và gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của các thành viên trong gia đình.

Hao tốn nhiên liệu

Không nên lắp máy lạnh trực diện bếp gas trong khu vực nấu nướng. Vì luồng không khí lạnh thổi ra từ máy lạnh sẽ làm yếu ngọn lửa của bếp gas, có khi khiến lửa tắt hẳn. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng món ăn cũng như làm hao tốn nhiều nhiên liệu và thời gian cho việc nấu nướng hàng ngày của các bà nội trợ.

Nhanh mất hương vị thức ăn

Bữa ăn hàng ngày trở nên ngon miệng hơn một phần nhờ vào độ nóng của các món ăn. Khi lắp máy lạnh trong bếp, luồng gió thổi mạnh kèm hơi lạnh làm đồ ăn sau khi nấu sẽ nguội nhanh hơn, mất đi hương vị thơm ngon vốn có. Bên cạnh đó, luồng gió từ máy lạnh luôn ẩn chứa bụi làm thức ăn bị ô nhiễm, ảnh hưởng đến sức khỏe của người dùng.

Nguy cơ cháy nổ

Đáng lo ngại nhất là khi máy lạnh hoạt động, gió thổi lửa trên bếp có thể khiến những đồ vật xung quanh bắt lửa và dễ cháy lan ra. Nguy hiểm hơn hết là khi luồng gió thổi làm tắt lửa mà bếp gas vẫn còn mở, hơi gas bay ra ngoài dễ xảy ra tình trạng cháy nổ rất nguy hiểm cho gia đình bạn.

Dùng điều hòa trong bếp cần biết điều này để bảo về sức khỏe cho cả gia đình bạn

- Người dùng nên sử dụng bếp hồng ngoại, bếp điện từ thay cho bếp gas.

- Không lắp đặt máy lạnh trực diện bếp nấu, nên bật chế độ gió thổi ở mức nhẹ và điều chỉnh cánh gió hướng lên trần giúp luồng khí luân chuyển đồng đều hơn.

- Nên thường xuyên vệ sinh máy lạnh định kỳ để phòng tránh nấm mốc, bụi bẩn. Luồng không khí thổi ra sạch sẽ giúp bảo vệ chất lượng món ăn cũng như sức khỏe của người dùng.

- Nên lau chùi và dọn dẹp sạch sẽ sau mỗi lần nấu nướng. Điều này tránh vi khuẩn và mùi hôi khó chịu còn bám lại trong phòng sau thời gian lâu dài.

