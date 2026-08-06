5 nhóm thực phẩm giúp giảm nguy cơ ung thư gan: Có loại bán đầy ở chợ Việt, nhiều người vẫn chưa ăn đúng cách
GĐXH - Theo các chuyên gia, chế độ ăn không thể ngăn ngừa hoàn toàn ung thư gan, nhưng có thể góp phần giảm nguy cơ thông qua việc hạn chế viêm mạn tính, giảm gan nhiễm mỡ, bảo vệ tế bào gan khỏi stress oxy hóa và hỗ trợ quá trình giải độc tự nhiên của cơ thể.
Thông tin từ VOV New cho biết các nhà khoa học đã nghiên cứu nhằm xác định các loại thực phẩm, thành phần dinh dưỡng và chất gây ô nhiễm có thể làm tăng nguy cơ ung thư gan, cụ thể là ung thư biểu mô tế bào gan, theo trang Eating Well (Mỹ).
Kết quả nghiên cứu được công bố trên tạp chí khoa học Nutrition Reviews (Anh), làm sáng tỏ mối liên hệ quan trọng giữa thói quen ăn uống và nguy cơ phát triển ung thư biểu mô tế bào gan. Theo đó nếu trên mâm cơm hằng ngày có thêm những nhóm thực phẩm dưới đây, lá gan sẽ được "tiếp sức" nhiều hơn.
1. Đừng chỉ ăn cơm trắng, hãy thay bằng ngũ cốc nguyên hạt nhiều hơn
Nhiều gia đình Việt vẫn quen với cơm trắng, bánh mì trắng hay các loại bánh ngọt làm từ tinh bột tinh chế. Những thực phẩm này có chỉ số đường huyết cao, dễ khiến đường huyết tăng nhanh và thúc đẩy tích tụ mỡ trong gan nếu ăn thường xuyên.
Trong khi đó, yến mạch, gạo lứt, lúa mạch hay các loại ngũ cốc nguyên hạt lại chứa nhiều chất xơ, giúp ổn định đường huyết, cải thiện hệ vi sinh đường ruột và giảm tình trạng viêm trong cơ thể. Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu chất xơ còn góp phần giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ không do rượu, yếu tố được xem là "bước đệm" của nhiều bệnh lý gan nghiêm trọng, trong đó có ung thư gan.
2. Rau họ cải – "lá chắn" tự nhiên giúp gan làm việc hiệu quả hơn
3. Những loại quả mọng nhỏ bé nhưng chứa lượng chất chống oxy hóa đáng nể
Việt quất, dâu tây, mâm xôi hay anh đào đều chứa nhiều polyphenol và anthocyanin – nhóm chất chống oxy hóa mạnh có khả năng bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do. Stress oxy hóa kéo dài được xem là một trong những cơ chế thúc đẩy tổn thương gan và làm tăng nguy cơ xuất hiện các tế bào bất thường.
4. Một tách trà xanh mỗi ngày có thể mang lại nhiều lợi ích cho gan
Nếu nước ngọt và đồ uống nhiều đường làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ thì trà xanh lại được nhiều nghiên cứu đánh giá là thức uống có lợi cho sức khỏe gan. Trà xanh chứa catechin – nhóm chất chống oxy hóa giúp cải thiện chuyển hóa chất béo, giảm phản ứng viêm và hạn chế tổn thương tế bào.
Một số nghiên cứu quan sát ghi nhận những người có thói quen uống trà xanh thường xuyên có tỷ lệ mắc ung thư gan thấp hơn. Tuy nhiên, điều này chỉ cho thấy mối liên quan, chưa chứng minh trà xanh trực tiếp ngăn ngừa ung thư. Để phát huy lợi ích, nên uống trà xanh sau bữa ăn khoảng 1-2 giờ. Tránh uống khi bụng đói hoặc ngay trước giờ đi ngủ nếu nhạy cảm với caffeine.
5. Đừng quên bổ sung omega-3 và những gia vị quen thuộc như tỏi, hành
Các chuyên gia khuyến khích hạn chế chất béo chuyển hóa, đồ chiên rán nhiều dầu mỡ và thay bằng nguồn omega-3 từ cá béo, hạt lanh, hạt chia hoặc quả óc chó. Omega-3 giúp giảm triglyceride, cải thiện độ nhạy insulin và hạn chế quá trình xơ hóa gan – yếu tố có thể dẫn đến ung thư gan nếu kéo dài.
Bên cạnh đó, tỏi và hành tây cũng là hai loại gia vị quen thuộc nhưng giàu hợp chất chứa lưu huỳnh. Hoạt chất allicin trong tỏi được nghiên cứu về khả năng hỗ trợ chống oxy hóa, giảm tích tụ mỡ trong gan và thúc đẩy hoạt động của các enzyme giải độc. Chỉ cần thêm vài tép tỏi hoặc ít hành vào bữa ăn mỗi ngày cũng giúp bữa cơm thơm ngon và đa dạng hơn.
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