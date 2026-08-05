Cách ăn lạc chuẩn dành cho người bệnh đau dạ dày

Thành phần dinh dưỡng của lạc

Theo Đông y, lạc vị ngọt ngậy, tính bình, tác dụng bổ huyết, nhuận phế, bổ tỳ, chữa đau dạ dày và bệnh đại tràng.

Thông tin trên VOV, lạc chứa nhiều axit oleic và axit linoleic, giúp giảm cholesterol xấu (LDL) và tăng cholesterol tốt (HDL), từ đó giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Chất chống oxy hóa mạnh mẽ resveratrol trong lạc giúp bảo vệ mạch máu, ngăn ngừa xơ vữa động mạch và giảm nguy cơ hình thành cục máu đông. Trong khi đó, viatamin E giúp bảo vệ tim mạch khỏi tác hại của gốc tự do.

Cách ăn lạc tốt cho sức khỏe

Cách chọn mua lạc

Khi chọn mua lạc, bạn nên chọn hạt tươi ngon, vỏ sáng bóng, không có dấu hiệu ẩm mốc. Lạc bị mốc có thể chứa aflatoxin – một loại độc tố nguy hiểm gây tổn thương gan. Bạn cũng nên tránh mua lạc đã rang quá lâu hoặc bị cháy. Chất acrylamide hình thành trong quá trình chế biến lạc ở nhiệt độ cao có thể làm tăng nguy cơ ung thư.

Khi chọn mua lạc, bạn nên chọn hạt tươi ngon, vỏ sáng bóng, không có dấu hiệu ẩm mốc.

Chế biến lạc đúng cách

Luộc lạc là cách chế biến giúp giữ hàm lượng dinh dưỡng cao nhất, ít calo nhất. Rang lạc được dùng khá phổ biến và được yêu thích bởi độ giòn ngon và dễ bảo quản. Tuy nhiên chúng ta không nên rang lạc ở nhiệt độ quá cao.

Nấu sữa đậu phộng cũng là một cách chế biến lành mạnh. Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm lạc vào các món ăn như salad, nộm, bánh kẹo, sữa hạt. Tốt nhất bạn nên chọn lạc nguyên vỏ, không tẩm ướp gia vị để tránh việc ăn quá nhiều muối hoặc đường.

Chỉ nên ăn lạc đủ lượng

Một khẩu phần ăn lý tưởng khoảng 30g lạc mỗi ngày, tương đương với khoảng 1/4 cốc. Khẩu phần này cung cấp khoảng 160 - 180 calo, giúp cung cấp đủ dưỡng chất mà không làm tăng lượng calo quá mức trong chế độ ăn.

Cách ăn lạc đúng cách dành cho người bệnh đau dạ dày

Theo chuyên trang sức khỏe của Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec, người đau dạ dày chỉ nên ăn 50g/ 1 lần và ăn 2 – 3 lần/1 tuần, khi ăn nên luộc, nếu rang thì cho ít dầu mỡ, hoặc ăn kiểu làm lạc vừng rang để ăn với cơm.

Lạc dễ bị ẩm mốc, hỏng vì thế nên mua ít và chế biến ăn ngay. Nếu không chế biến hết 1 lần hãy bảo quản trong hộp đậy nắp kín hoặc bọc trong nhiều lớp túi nilon.

Khi ăn nên ăn chậm, nhai kỹ để nhu động ruột và hệ tiêu hóa làm việc tốt, tránh tăng gánh nặng cho dạ dày và nên ăn kèm với các thực phẩm khác trong bữa cơm. Nên chia nhỏ lạc ăn vào ban ngày, tránh ăn buổi tối gây đầy bụng, khó tiêu.

Lưu ý: Lạc dễ bị ẩm mốc, hỏng vì thế nên mua ít và chế biến ăn ngay. Nếu không chế biến hết 1 lần hãy bảo quản trong hộp đậy nắp kín hoặc bọc trong nhiều lớp túi nilon.

Bài thuốc hỗ trợ dạ dày từ hạt lạc tại nhà

Chuẩn bị: 50g hạt lạc tươi (đã bóc vỏ), 100g gạo tẻ, một ít táo tàu.

Cách làm: Ngâm lạc trong nước ấm khoảng 30 phút để lớp vỏ lụa mềm ra. Cho gạo, lạc và táo tàu vào nồi, thêm nước vừa đủ. Đun sôi rồi hạ lửa nhỏ, ninh cho đến khi lạc và gạo nhừ nhuyễn như cháo.

Ăn vào bữa sáng hoặc bữa phụ khi cháo còn ấm. Món ăn này giúp bảo vệ niêm mạc dạ dày, bồi bổ khí huyết rất tốt cho người gầy yếu, xanh xao do bệnh dạ dày lâu năm.

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