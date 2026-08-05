Chỉ mất 10 phút vào bếp, trộn 3 nguyên liệu này với nhau là có món ăn ngon đậm đà với rau và thịt, rất đưa cơm

Vào mùa nóng, bạn nên chuẩn bị một vài món ăn nguội và chế biến chúng theo nhiều cách khác nhau vài ngày một lần. Chúng rất ngon, hấp dẫn và các nguyên liệu được kết hợp hài hòa, rất bổ dưỡng. Ví dụ, sự kết hợp 3 nguyên liệu trong món ăn hôm nay rất được khuyến khích.

Món ăn hôm nay gồm 3 nguyên liệu: Thịt bò, rau mầm và đậu phụ khô. Đây là sự kết hợp mà nhiều người chưa từng thử. Món ăn này cung cấp cả protein động vật và thực vật, cùng với vitamin và chất xơ từ rau tươi. Khi bạn không biết ăn gì vào một ngày nóng bức, món ăn này là tất cả những gì bạn cần. Nó ngon, dễ làm và hấp dẫn. Xem các bước chi tiết bên dưới để biết cách làm:

Nguyên liệu làm món salad thịt bò với rau mầm và đậu phụ

1 hộp rau mầm đỗ đen, đậu phụ khô (tùy lượng), 250g thịt bò tươi (có thể dùng thịt thăn bò), tỏi băm (tùy lượng), ớt bột (hoặc dầu ớt - tùy lượng), nước tương, giấm gạo trắng (tùy lượng), bột tiêu đen, một chút muối và một thìa canh dầu mè.

Cách làm món salad thịt bò với rau mầm và đậu phụ

Bước 1: Hãy chuẩn bị các nguyên liệu chính cho món ăn hôm nay. Đầu tiên là rau mầm đỗ đen (hoặc rau cải mầm), được đóng gói có thể mua ở siêu thị. Sau khi cắt khỏi gốc, ngâm rau mầm trong nước sạch khoảng 10 phút để chúng hút nước và cải thiện độ giòn. Sau đó rửa sạch và để sang một bên. Nguyên liệu tiếp theo là đậu phụ khô, thái lát và để sang một bên. Nếu không có đậu phụ khô, bạn có thể mua đậu phụ tươi, cắt lát mỏng rồi chiên vàng giòn. Sau đó cắt miếng nhỏ. Thịt bò rửa sạch, thái mỏng và cho vào bát. Rắc một ít muối, nước tương và một chút tiêu, trộn đều và để ướp khoảng 10 phút.

Bước 2: Tiếp theo, chần sơ tất cả các nguyên liệu. Đun sôi một ít nước trong nồi và để lửa lớn. Đầu tiên, cho đậu phụ khô vào nồi để chần. Nấu trên lửa lớn khoảng 2 phút. Sau đó cho rau mầm vào chần nhanh khoảng 30 giây cùng đậu phụ rồi lập tức thả vào tô nước lạnh để làm nguội hoàn toàn. Sau đó vắt hết nước và cho vào âu trộn dùng sau. Giữ cho nước sôi liu riu trên lửa lớn. Cho thịt bò vào rây rồi nhúng vào nước sôi, đun trên lửa lớn cho đến khi thịt bò đổi màu hoàn toàn, sau đó nấu thêm 1 phút nữa rồi vớt ra. Chắt bỏ nước và đặt nước thịt lên trên rau mầm và đậu hũ khô.

Bước 3: Chuẩn bị một chiếc bát, cho một lượng tỏi băm vừa đủ, thêm lượng bột ớt thô và hạt mè trắng rang vừa đủ. Tiếp theo, cho một ít nước tương, giấm gạo trắng, bột tiêu đen, muối và một chút dầu mè, rồi trộn đều. Tiếp theo đổ nước sốt lên trên thịt bò, rau mầm và đậu phụ. Đeo găng tay dùng một lần và trộn đều tất cả các nguyên liệu. Khi các nguyên liệu hòa quyện, lấy ra đĩa là đã sẵn sàng để thưởng thức.

Thành phẩm món salad thịt bò với rau mầm và đậu phụ

Món ăn tươi ngon, thơm phức và hơi cay, với cả rau củ và thịt đã hoàn thành nhanh chóng. Hương vị của món ăn với vị giòn thanh mát của rau mầm, ngọt từ thịt bò và bùi béo từ đậu phụ hòa quyện trong nước sốt rất ngon miệng. Một món ăn đặc biệt thích hợp để ăn kèm với cơm trong những ngày hè nóng bức. Ngon, dễ làm và rất đáng để thử.

Chúc bạn thành công và ngon miệng với món salad thịt bò với rau mầm và đậu phụ!