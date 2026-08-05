Thói quen nhiều người mắc phải trong căn bếp bị chuyên gia cảnh báo có thể làm tăng nguy cơ ung thư

Đôi đũa "càng cũ càng quen" lại có thể là nơi vi khuẩn và nấm mốc trú ngụ

Ở nhiều gia đình Việt, đũa gỗ hay đũa tre thường được dùng đến khi bạc màu, xước xát hoặc chỉ thay khi... gãy.

Nhưng ít ai biết rằng sau khoảng 3-6 tháng sử dụng, bề mặt đũa đã bắt đầu xuất hiện những vết nứt li ti. Những khe nhỏ này trở thành nơi tích tụ dầu mỡ, cặn thức ăn và hơi ẩm - môi trường lý tưởng để vi khuẩn và nấm mốc phát triển.

Điều đáng nói là nhiều người có thói quen gom cả bó đũa rồi vò mạnh trong lòng bàn tay khi rửa. Cách làm tưởng sạch nhưng thực tế lại khiến bề mặt đũa bị trầy xước nhiều hơn, tạo thêm vô số "ổ trú ẩn" cho vi sinh vật.

Nếu sau khi rửa, đũa chưa khô hẳn đã cắm ngay vào ống đựng, hơi ẩm bị giữ lại ở đáy ống sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho nấm mốc phát triển.

Theo bác sĩ Chen, việc sử dụng đũa gỗ, đũa tre trong tình trạng ẩm mốc kéo dài có thể khiến cơ thể tiếp xúc với các độc tố nấm mốc không có lợi cho sức khỏe.

Chuyên gia hướng dẫn cách rửa đũa đúng mà rất nhiều người đang làm sai

Thay vì vò cả bó đũa, chuyên gia khuyên nên rửa từng chiếc riêng biệt bằng mặt mềm của miếng rửa bát.

Đặc biệt với những đôi đũa có rãnh hoặc hoa văn ở phần đầu, cần chà kỹ từng khe nhỏ vì đây là nơi thức ăn dễ bám lại nhất.

Sau khi rửa, đũa nên được đặt ở nơi thông thoáng để khô hoàn toàn trước khi cất vào hộp đựng. Nếu thời tiết nồm ẩm, nên phơi đũa ở nơi có nắng hoặc khử trùng định kỳ bằng cách luộc trong nước sôi.

Đối với đũa tre và đũa gỗ, chuyên gia cũng khuyến cáo không nên đưa vào máy rửa bát vì nhiệt độ và độ ẩm cao có thể khiến chất liệu nhanh xuống cấp, dễ hút nước và phát sinh nấm mốc.

Một dấu hiệu rất dễ nhận biết là khi bề mặt đũa bắt đầu xuất hiện các đốm đen, sợi gỗ xù lên hoặc có mùi lạ thì nên thay mới ngay, thay vì cố tiếp tục sử dụng.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, phòng ngừa ung thư không nằm ở một loại thực phẩm "thần kỳ" mà bắt đầu từ những thói quen sinh hoạt hằng ngày. Giữ vệ sinh dụng cụ nấu nướng, hạn chế thực phẩm chế biến quá mức, ăn uống cân bằng và khám sức khỏe định kỳ vẫn là những cách bảo vệ cơ thể hiệu quả nhất.