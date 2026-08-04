'Mâm cơm thị phi' của vợ Cục trưởng Xuân Bắc phần chồng, và cách bênh vực mâm cơm vợ nấu khiến nhiều người nể phục
GĐXH - Một mâm cơm tối giản với vài món quen thuộc bỗng trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội. Thế nhưng điều khiến nhiều người thích thú lại không nằm ở đĩa vịt quay hay nồi canh còn nguyên, mà ở cách NSND Xuân Bắc lên tiếng khi có người chê vợ mình "không đảm đang".
Không ít nghệ sĩ thích khoe những bữa ăn sang trọng, bàn tiệc được bày biện cầu kỳ hay những món ăn đắt tiền. Ngược lại, NSND Xuân Bắc lại nhiều lần khiến người hâm mộ bật cười vì sở thích rất đời thường: khoe... mâm cơm muộn sau giờ làm.
Có hôm là bát canh còn nóng, hôm là đĩa cá kho, bữa khác chỉ vài món dân dã được vợ để phần sẵn. Dù về nhà lúc 9-10 giờ tối, nam nghệ sĩ vẫn giữ thói quen ăn cơm nhà thay vì gọi đồ bên ngoài.
Mới đây, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn tiếp tục chia sẻ hình ảnh bữa tối lúc gần 10 giờ đêm cùng dòng trạng thái đậm chất hài hước: "Ăn cơm muộn có cái hay của nó. Muống vườn nhà, rau sống... gốc cây cau. Dưa tự muối, quá chua - xào bớt gắt. Đĩa vịt quay chắc chắn... là đi mua".
Mâm cơm với rau luộc, dưa cải xào và vịt quay mua sẵn nhanh chóng nhận hàng nghìn lượt tương tác.
Phần lớn cư dân mạng dành lời khen cho sự giản dị, gần gũi của gia đình nam nghệ sĩ. Nhiều người còn nhắc anh nên ăn đúng giờ để đảm bảo sức khỏe.
Tuy nhiên, giữa hàng trăm bình luận tích cực vẫn xuất hiện một ý kiến mang tính châm chọc: "Vịt để nguyên trong hộp, canh để nguyên trong nồi. Vợ Cục trưởng đảm đang quá".
Nếu là người khác, có lẽ bình luận ấy sẽ dễ tạo nên một cuộc tranh cãi.
Nhưng với Xuân Bắc, câu trả lời vẫn giữ đúng phong cách hóm hỉnh vốn đã trở thành "thương hiệu": "Trước cũng có bày biện: cắt tỉa rồng phượng, trái cây cắt lát xếp thành hoa, cả con gà hoặc vịt thêm 'phụ kiện' xếp thành con công như đang bay lên... các kiểu đấy. Nhưng mình bảo thôi! Cơm bữa chứ có phải... giỗ đâu. Chúc mừng bạn có vợ đảm đang theo ý bạn nhé!"
Chỉ vài dòng ngắn gọn nhưng cách trả lời của Xuân Bắc nhận được rất nhiều sự đồng tình.
Thay vì tranh cãi đúng sai hay phản ứng gay gắt, anh vừa giữ được sự hài hước, vừa khéo léo bảo vệ vợ trước những đánh giá có phần phiến diện.
Không ít người cho rằng đây mới là điều khiến họ nể phục.
Điều đáng quý không nằm ở cách bày mâm
Sau màn đối đáp, nhiều bình luận xuất hiện với cùng một quan điểm: "Đi làm về khuya vẫn có cơm nóng chờ sẵn là hạnh phúc rồi"; "Quan trọng là người nấu chờ mình về ăn chứ không phải đĩa vịt có cắt đẹp hay không"; "Cơm gia đình đâu cần ngày nào cũng như tiệc"...
Thực tế, những ai theo dõi Facebook của Xuân Bắc đều biết đây không phải lần đầu anh chia sẻ những bữa cơm rất bình dị. Có hôm chỉ là cơm nguội ăn cùng canh bí. Có hôm là cá kho, trứng rán, thịt băm. Có bữa chỉ vài miếng chả quế, bát cà bung hay nồi canh dưa cải nấu sườn được vợ để phần.
Dù đơn giản, những mâm cơm ấy luôn khiến nhiều người cảm thấy gần gũi bởi chúng giống hệt bữa cơm trong rất nhiều gia đình Việt.
Sau ánh đèn sân khấu vẫn là một người đàn ông thích cơm nhà
Hiện nay, ngoài vai trò nghệ sĩ, NSND Xuân Bắc còn đảm nhiệm cương vị Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn với lịch làm việc dày đặc.
Dẫu vậy, anh vẫn nhiều lần chia sẻ mình thích trở về nhà để ăn cơm cùng gia đình, dù đôi khi chỉ còn lại phần cơm được vợ chuẩn bị sẵn sau giờ làm.
Có lẽ vì thế mà những bữa cơm anh đăng tải luôn tạo được sự đồng cảm.
Không phải vì món ăn cầu kỳ. Không phải vì bàn ăn sang trọng. Mà bởi giữa nhịp sống bận rộn, cảm giác có người nhớ phần mình một bữa cơm vẫn luôn là điều khiến nhiều người thấy ấm lòng.
Đôi khi, điều làm nên giá trị của một mâm cơm gia đình không nằm ở cách bày biện hay món ăn đắt tiền, mà ở sự quan tâm âm thầm của người nấu và sự trân trọng của người thưởng thức. Có lẽ đó cũng là lý do câu trả lời của Xuân Bắc nhận được nhiều lời khen hơn cả chính mâm cơm mà anh chia sẻ.
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