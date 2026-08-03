Món sườn xào chua ngọt thơm ngon hơn, thịt mềm mọng, bên ngoài giòn khi thêm vào nước giải khát quen thuộc ngày hè
GĐXH – Không chỉ là đồ uống giải nhiệt giàu vitamin C ngày hè, nước cam còn là nguyên liệu giúp món sườn xào chua ngọt thơm ngon hơn, vị thanh dịu, thịt mềm mọng và lớp nước sốt sánh hấp dẫn.
Nước cam giải nhiệt ngày hè
Quả cam là trái cây được nhiều người ưa thích vào ngày hè. Theo chuyên gia dinh dưỡng, với vị ngọt chua dễ uống, hàm lượng vitamin C dồi dào cùng các vitamin B1, folate, kali, các chất chống oxy hóa… nước cam tốt cho sức khỏe.
Vào ngày hè nóng bức, cơ thể dễ rơi vào tình trạng thiếu nước, tụt năng lượng. Một ly nước cam giúp bổ sung nước, cung cấp vitamin và khoáng chất, hỗ trợ bù điện giải sau khi cơ thể mất nhiều mồ hôi. Nước cam còn góp phần duy trì cân bằng điện giải, hỗ trợ hoạt động của hệ tuần hoàn nhờ chứa kali, magie…
Điều đặc biệt ở loại nước giải nhiệt ngày hè này là được nhiều người nội trợ sử dụng trong chế biến món ăn. Axit tự nhiên trong nước cam giúp làm mềm thịt, khử mùi hiệu quả và tạo vị chua thanh dịu, giúp cho nước sốt có hương thơm tự nhiên, không bị gắt giống như dùng nhiều giấm.
Theo chia sẻ của chị Hoàng Trang, khi chế biến món sườn xào chua ngọt chỉ cần thêm một lượng nước cam vừa phải, món ăn sẽ có màu sắc đẹp, phần thịt mềm mọng bên trong, lớp vỏ ngoài vẫn săn nhẹ và nước sốt đậm đà, hài hòa hơn.
Bí quyết làm món sườn xào chua ngọt với nước cam
Nguyên liệu làm sườn xào chua ngọt:
+ 400gr sườn
+ 50ml nước cam
+ 5gr đường
+ Nước mắm, hạt nêm
+ Bột chiên giòn, tương ớt, tương cà, tỏi
Cách làm:
Bước 1: Sơ chế và ướp sườn
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