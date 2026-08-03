Món sườn xào chua ngọt thơm ngon hơn, thịt mềm mọng, bên ngoài giòn khi thêm vào nước giải khát quen thuộc ngày hè

Mách bạn cách ngâm loại quả màu nâu óng giá rẻ đang chính vụ ngon ngọt làm bài thuốc trị ho GĐXH - Không chỉ được ăn tươi, quất hồng bì được nhiều người ngâm với mật ong hoặc đường phèn để sử dụng khi ho, đau rát họng. Theo chuyên gia y học cổ truyền, nếu dùng đúng cách, quất hồng bì có nhiều tác dụng hỗ trợ sức khỏe.

Nước cam giải nhiệt ngày hè

Quả cam là trái cây được nhiều người ưa thích vào ngày hè. Theo chuyên gia dinh dưỡng, với vị ngọt chua dễ uống, hàm lượng vitamin C dồi dào cùng các vitamin B1, folate, kali, các chất chống oxy hóa… nước cam tốt cho sức khỏe.

Vào ngày hè nóng bức, cơ thể dễ rơi vào tình trạng thiếu nước, tụt năng lượng. Một ly nước cam giúp bổ sung nước, cung cấp vitamin và khoáng chất, hỗ trợ bù điện giải sau khi cơ thể mất nhiều mồ hôi. Nước cam còn góp phần duy trì cân bằng điện giải, hỗ trợ hoạt động của hệ tuần hoàn nhờ chứa kali, magie…

Nước cam vừa giải khát tốt cho ngày hè vừa thêm vào món ăn thơm ngon.

Điều đặc biệt ở loại nước giải nhiệt ngày hè này là được nhiều người nội trợ sử dụng trong chế biến món ăn. Axit tự nhiên trong nước cam giúp làm mềm thịt, khử mùi hiệu quả và tạo vị chua thanh dịu, giúp cho nước sốt có hương thơm tự nhiên, không bị gắt giống như dùng nhiều giấm.

Theo chia sẻ của chị Hoàng Trang, khi chế biến món sườn xào chua ngọt chỉ cần thêm một lượng nước cam vừa phải, món ăn sẽ có màu sắc đẹp, phần thịt mềm mọng bên trong, lớp vỏ ngoài vẫn săn nhẹ và nước sốt đậm đà, hài hòa hơn.

Bí quyết làm món sườn xào chua ngọt với nước cam

Nguyên liệu làm sườn xào chua ngọt:

+ 400gr sườn

+ 50ml nước cam

+ 5gr đường

+ Nước mắm, hạt nêm

+ Bột chiên giòn, tương ớt, tương cà, tỏi

Cách làm:

Bước 1: Sơ chế và ướp sườn

400g sườn chần sơ, rửa sạch rồi thấm thật khô. Đem ướp vào 20ml nước cam và đường trộn đều để cho 5 phút. Axit tự nhiên trong cam giúp phá vỡ sợi cơ, làm thịt mềm hơn. Tiếp theo cho 1/2 thìa nước mắm, thìa cafe hạt nêm vào trộn đều, ướp 20 - 30 phút. Ảnh: Hoang Trang

Bí quyết giữ độ ẩm: Trước khi chiên, cho 20g bột chiên giòn vào xóc đều để áo một lớp mỏng quanh miếng sườn. Ảnh: Hoang Trang

Chiên sườn: Cho dầu vào chảo đun nóng rồi thả sườn vào chiên lửa vừa cho vàng giòn đều. Khi sườn chín tới, tăng lửa lớn lên một xíu rồi hãy vớt ra để cho sườn không bị ngấm dầu. Ảnh: Hoang Trang

Làm sốt nước cam mật mía: Pha nước sốt với tỷ lệ: 30ml nước cam, 1 thìa tương ớt, 2 thìa tương cà, 2 thìa nước mắm, tiêu, thìa đường hoặc dùng mật mía để có độ ngọt thanh và màu bóng đẹp. Gia giảm sẽ tùy theo khẩu vị gia đình. Ảnh: Hoang Trang

Rim sườn: Phi thơm hành tỏi băm, cho nước sốt vào đun sôi lăn tăn. Cho sườn vào đảo đều tay khoảng 5 phút trên lửa vừa cho sốt cô đặc, áo đều từng miếng sườn là hoàn thành. Ảnh: Hoang Trang

Sườn xào chua ngọt ngoài giòn trong mọng, màu đẹp mắt hơn khi có thêm nước cam.



