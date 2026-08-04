5 mâm cơm gia đình không sơn hào hải vị, gây ngỡ ngàng vì đẹp như nhà hàng

Mới đây, một chia sẻ về mâm cơm gia đình với những món ăn quen thuộc, nguyên liệu dễ tìm của chị Thu Hương đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Không phải những món ăn cầu kỳ hay đắt tiền, các mâm cơm gây thiện cảm bởi sự gần gũi, đủ đầy và cảm giác ấm áp của một căn bếp luôn có người chờ đợi. Và đặc biệt cách chị bài trí mâm cơm khiến người xem không khỏi rời mắt.

Những mâm cơm không cầu kỳ nhưng chứa đầy sự chăm chút

Nhìn vào những mâm cơm gia đình này, dễ dàng nhận thấy các món ăn đều rất quen thuộc trong bữa cơm Việt: món mặn, món canh, món rau, đôi khi thêm một món xào hoặc món tráng miệng đơn giản.

Có ngày là cá kho, canh rau, thịt rang cùng đĩa rau luộc. Có ngày lại là bữa cơm với thịt gà, món xào, canh chua hoặc những món ăn theo sở thích của từng thành viên.

Điểm đặc biệt không nằm ở sự cầu kỳ của món ăn, mà nằm ở cách người nấu cân bằng dinh dưỡng và khẩu vị trong từng bữa cơm.

Một mâm cơm gia đình thường không cần quá nhiều món. Chỉ cần có đủ nhóm chất như protein từ thịt, cá, trứng, đậu phụ; chất xơ từ rau xanh; tinh bột từ cơm hoặc các loại ngũ cốc là đã có thể tạo nên một bữa ăn tương đối cân bằng.

Với nhiều gia đình hiện đại, khi cả bố mẹ đều bận rộn với công việc, những mâm cơm như vậy càng trở nên đáng quý. Đó là sự cố gắng để duy trì thói quen ăn cơm nhà thay vì thường xuyên phụ thuộc vào đồ ăn bên ngoài.

5 mâm cơm gia đình gây ngỡ ngàng vì đẹp như nhà hàng

Mâm cơm gia đình 1:

Mâm cơm gia đình 2:

Mâm cơm gia đình 3:

Mâm cơm gia đình 4:

Mâm cơm gia đình 5:

10 mâm cơm gia đình được khen ngon mắt như nhà hàng và bí quyết giúp chị em không còn cảnh ra chợ ngẩn người vì không biết mua gì GĐXH - Mới đây, chị Huyền Li Lô đã chia sẻ bộ sưu tập những mâm cơm gia đình với mong muốn giúp các chị em có thêm gợi ý cho bữa ăn hằng ngày.