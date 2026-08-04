5 mâm cơm gia đình không sơn hào hải vị, gây ngỡ ngàng vì đẹp như nhà hàng
GĐXH - Nhiều bà nội trợ đã hình thành thói quen lưu lại hình ảnh những mâm cơm mình từng nấu. Không chỉ để lưu giữ những khoảnh khắc đời thường, những bức ảnh ấy còn trở thành "kho ý tưởng" hữu ích cho những ngày bí món.
Mới đây, một chia sẻ về mâm cơm gia đình với những món ăn quen thuộc, nguyên liệu dễ tìm của chị Thu Hương đã nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Không phải những món ăn cầu kỳ hay đắt tiền, các mâm cơm gây thiện cảm bởi sự gần gũi, đủ đầy và cảm giác ấm áp của một căn bếp luôn có người chờ đợi. Và đặc biệt cách chị bài trí mâm cơm khiến người xem không khỏi rời mắt.
Những mâm cơm không cầu kỳ nhưng chứa đầy sự chăm chút
Nhìn vào những mâm cơm gia đình này, dễ dàng nhận thấy các món ăn đều rất quen thuộc trong bữa cơm Việt: món mặn, món canh, món rau, đôi khi thêm một món xào hoặc món tráng miệng đơn giản.
Có ngày là cá kho, canh rau, thịt rang cùng đĩa rau luộc. Có ngày lại là bữa cơm với thịt gà, món xào, canh chua hoặc những món ăn theo sở thích của từng thành viên.
Điểm đặc biệt không nằm ở sự cầu kỳ của món ăn, mà nằm ở cách người nấu cân bằng dinh dưỡng và khẩu vị trong từng bữa cơm.
Một mâm cơm gia đình thường không cần quá nhiều món. Chỉ cần có đủ nhóm chất như protein từ thịt, cá, trứng, đậu phụ; chất xơ từ rau xanh; tinh bột từ cơm hoặc các loại ngũ cốc là đã có thể tạo nên một bữa ăn tương đối cân bằng.
Với nhiều gia đình hiện đại, khi cả bố mẹ đều bận rộn với công việc, những mâm cơm như vậy càng trở nên đáng quý. Đó là sự cố gắng để duy trì thói quen ăn cơm nhà thay vì thường xuyên phụ thuộc vào đồ ăn bên ngoài.
5 mâm cơm gia đình gây ngỡ ngàng vì đẹp như nhà hàng
Mâm cơm gia đình 1:
Mâm cơm gia đình 2:
Mâm cơm gia đình 3:
Mâm cơm gia đình 4:
Mâm cơm gia đình 5:
Ăn phổi bò cần lưu ý những gì để đảm bảo an toàn cho sức khỏe?Ăn -
GĐXH - Để đảm bảo an toàn và tận dụng được những mặt tích cực của phổi bò, bạn cần tuân thủ nghiêm ngặt các nguyên tắc sau đây trong quá trình lựa chọn và chế biến.
Bữa cơm 1 đĩa gọn gàng, nấu nhanh nhưng cực ngon miệng lại thích hợp giảm cânĂn -
Để bữa cơm thêm phần ngon miệng mà không khiến bạn bị tăng cân thì nhất định hãy tham khảo ngay đĩa cơm gạo lứt gà trộn dưới đây nhé!
'Mâm cơm thị phi' của vợ Cục trưởng Xuân Bắc phần chồng, và cách bênh vực mâm cơm vợ nấu khiến nhiều người nể phụcĂn -
GĐXH - Một mâm cơm tối giản với vài món quen thuộc bỗng trở thành chủ đề tranh luận trên mạng xã hội. Thế nhưng điều khiến nhiều người thích thú lại không nằm ở đĩa vịt quay hay nồi canh còn nguyên, mà ở cách NSND Xuân Bắc lên tiếng khi có người chê vợ mình "không đảm đang".
Bát canh 15 nghìn ngon mát, hạ hỏa, giải độc gan lại dễ ăn vô cùngĂn -
Món canh này nấu siêu tốc, nhưng để hến không bị dính cát và nước canh giữ được độ trong thanh khiết thì bà làm theo đúng các bước này nhé.
Loại quả vào mùa được ví như "máy tạo ẩm tự nhiên" cho cơ thể: Ăn sống giòn ngọt giải khát, nấu chín lại thành món nhiều người mêĂn -
GĐXH - Không cần là trái cây đắt tiền, những quả lê đang vào mùa với giá chỉ vài chục nghìn đồng mỗi kg lại được nhiều chuyên gia dinh dưỡng đánh giá là lựa chọn lý tưởng trong những ngày nắng nóng.
Gợi ý 6 mâm cơm gia đình 'đãi con' trước khi mùa hè kết thúcĂn -
GĐXH - "Chỉ còn ít ngày nữa thôi là hai con của mình sẽ chính thức quay trở lại trường, khép lại gần hai tháng nghỉ hè với biết bao kỷ niệm".
Món sườn xào chua ngọt thơm ngon hơn, thịt mềm mọng, bên ngoài giòn khi thêm vào nước giải khát quen thuộc ngày hèĂn -
GĐXH – Không chỉ là đồ uống giải nhiệt giàu vitamin C ngày hè, nước cam còn là nguyên liệu giúp món sườn xào chua ngọt thơm ngon hơn, vị thanh dịu, thịt mềm mọng và lớp nước sốt sánh hấp dẫn.
Uống 4 loại sinh tố này mỗi ngày, mỡ thừa tự động "bốc hơi"Ăn -
GĐXH - Không phải loại sinh tố nào cũng phù hợp với người đang giảm cân. Dưới đây là 4 sinh tố ít calo giúp no lâu và hỗ trợ giảm cân mà bạn có thể bổ sung vào thực đơn hàng ngày.
Món đồ uống đang "gây sốt" trong giới yêu ăn sạch, sống khỏeĂn -
GĐXH - Sinh tố bơ đậu phộng là món đồ uống đang "gây sốt" trong giới yêu ăn sạch, sống khỏe. Không chỉ có hương vị thơm béo hấp dẫn, món sinh tố này còn cung cấp lượng protein và chất béo lành mạnh hỗ trợ tăng cơ hiệu quả.
Mách bạn cách ngâm loại quả màu nâu óng giá rẻ đang chính vụ ngon ngọt làm bài thuốc trị hoĂn -
GĐXH - Không chỉ được ăn tươi, quất hồng bì được nhiều người ngâm với mật ong hoặc đường phèn để sử dụng khi ho, đau rát họng. Theo chuyên gia y học cổ truyền, nếu dùng đúng cách, quất hồng bì có nhiều tác dụng hỗ trợ sức khỏe.